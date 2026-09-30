Việt Nam lần đầu đăng cai Hội nghị thường niên Diễn đàn Chứng khoán châu Á

Các phiên thảo luận tại ASF AGM 31 tập trung vào những vấn đề đang tác động tới thị trường vốn châu Á như triển vọng thị trường chứng khoán, sự dịch chuyển của dòng vốn, phát triển thị trường vốn bền vững, ESG, tài chính xanh, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI). Bên cạnh những nội dung chung của thị trường khu vực, chương trình năm nay còn dành riêng một phiên để đưa câu chuyện của Việt Nam tới các nhà đầu tư và tổ chức quốc tế.

Việc lần đầu đăng cai hội nghị, đồng thời có một chuyên đề riêng về Việt Nam cũng là dịp giới thiệu những thay đổi của thị trường vốn trong nước tới cộng đồng đầu tư quốc tế. Thông qua ASF AGM 31, thị trường Việt Nam có thêm cơ hội trao đổi kinh nghiệm với các chuyên gia, tổ chức và hiệp hội trong khu vực.