Đưa đặc sản vùng cao đến gần người tiêu dùng

Tại Chương trình “Sức sống hàng Việt” số 13 với chủ đề “Cao Bằng-Hương vị biên cương” tổ chức tại Hà Nội, hơn 100 sản phẩm đặc trưng của tỉnh Cao Bằng được giới thiệu tới người dân, du khách. Từ miến dong Phia Đén, hạt dẻ Quây Sơn, bánh khảo, mật ong đến các loại trà, măng khô, nấm hương, sản phẩm thổ cẩm... mỗi mặt hàng đều mang nét đặc trưng của vùng đất biên cương.

Người dân tìm hiểu, lựa chọn các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Cao Bằng được giới thiệu ở Hà Nội.

Không chỉ tạo thêm điểm bán, việc đưa sản phẩm về Thủ đô còn giúp doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất tiếp cận thị trường lớn, trực tiếp lắng nghe phản hồi của khách hàng. Đây cũng là dịp để người tiêu dùng Hà Nội tìm hiểu, trải nghiệm và lựa chọn những sản phẩm vùng miền có nguồn gốc rõ ràng.

Lựa chọn một số sản phẩm tại chương trình, chị Đào Thùy Linh, trú tại phường Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, nhiều đặc sản vùng cao có chất lượng tốt, hương vị riêng nhưng không phải lúc nào người tiêu dùng ở Hà Nội cũng dễ tìm mua. “Nếu các sản phẩm được bán thường xuyên trên các nền tảng trực tuyến, có thông tin rõ ràng về nguồn gốc, chất lượng và giá cả, tôi sẵn sàng đặt mua. Cách làm này sẽ thuận tiện hơn cho người tiêu dùng”, chị Linh chia sẻ.

Đồng chí Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết, điểm cốt lõi của chương trình là đưa hàng hóa trực tiếp đến người tiêu dùng, gắn giới thiệu sản phẩm với bán hàng và tiếp nhận phản hồi từ thị trường. Qua đó, doanh nghiệp, hợp tác xã có thêm thông tin về nhu cầu, thị hiếu, khả năng tiêu thụ để hoàn thiện sản phẩm, phương thức bán hàng và tìm kiếm thêm các kênh phân phối.

Đáng chú ý, sản phẩm của Cao Bằng không chỉ được bán trực tiếp mà còn được giới thiệu qua các phiên bán hàng trực tuyến (livestream) trên nền tảng TikTok. Thông qua môi trường số, các đơn vị có thể giới thiệu sản phẩm, tương tác với người xem và hỗ trợ mua hàng trực tuyến. Cách làm này góp phần rút ngắn khoảng cách địa lý, mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng cho các sản phẩm vùng cao.

Việc ứng dụng công nghệ trong quảng bá, tiêu thụ sản phẩm cũng góp phần cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Với các hợp tác xã, cơ sở sản xuất vùng cao, chuyển đổi số có thể bắt đầu từ những việc thiết thực như truy xuất nguồn gốc, quảng bá sản phẩm trên môi trường số, bán hàng trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt.

Tuy nhiên, để đặc sản vùng cao có chỗ đứng bền vững trên thị trường, công nghệ chỉ là công cụ hỗ trợ, còn chất lượng sản phẩm, uy tín thương hiệu và nguồn cung ổn định mới là những yếu tố quan trọng. Do đó, cùng với nâng cao kỹ năng số, các cơ sở sản xuất cần tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng.