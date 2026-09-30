Gu đọc sách 'lạ' của Steve Jobs thời đi học

Apple nổi tiếng với việc liên tục tự phá bỏ những sản phẩm của chính mình. iPhone là một ví dụ điển hình. Thiết bị này sở hữu nhiều tính năng từng làm nên thành công của iPod, qua đó dần khiến chính chiếc máy nghe nhạc đình đám trở nên lỗi thời.

Đối với nhà sáng lập Apple quá cố Steve Jobs, việc một sản phẩm mới “ăn thịt” sản phẩm cũ là một phần cần thiết của quá trình tăng trưởng.

"Kim chỉ nam" của Steve Jobs

Một trong những cuốn sách giúp ông hình thành tư duy này là The Innovator’s Dilemma (tựa Việt: Thách thức sáng tạo) của Clayton Christensen, Giáo sư Trường Kinh doanh Harvard.

Cuốn sách chỉ ra cách các doanh nghiệp có thể bị chính thành công của mình kéo lùi nếu tiếp tục bám vào một sản phẩm ngay cả sau khi công nghệ và nhu cầu khách hàng đã thay đổi. Blockbuster, với việc tiếp tục đặt cược vào hình thức cho thuê phim vật lý trong khi thị trường chuyển dịch, là một ví dụ điển hình.

Jobs từng thể hiện rõ rằng Apple sẽ không đi vào vết xe đổ đó.

Cuốn The Innovator’s Dilemma đã được xuất bản tại Việt Nam với tựa đề Thách thức sáng tạo. Ảnh: Amazon.

Steve Wozniak, đồng sáng lập Apple, cũng tin rằng Atlas Shrugged (tạm dịch: Atlas vươn mình) của Ayn Rand là một trong những “kim chỉ nam trong cuộc đời” Steve Jobs.

Xuất bản năm 1957, tác phẩm của Rand là một tiểu thuyết pha trộn giữa kinh tế học, triết học và khoa học viễn tưởng. Câu chuyện xoay quanh một nhà công nghiệp và một nữ lãnh đạo ngành đường sắt, những người quyết tâm duy trì nước Mỹ trước một cuộc khủng hoảng kinh tế, đồng thời phải tìm lời giải cho hàng loạt bí ẩn đang bao trùm xã hội.

“Steve suy nghĩ rất nhanh và luôn muốn làm mọi thứ; còn tôi muốn xây dựng mọi thứ. Tôi nghĩ Atlas Shrugged là một trong những kim chỉ nam trong cuộc đời ông ấy”, Wozniak nói.

Những chuyến đi và hành trình tìm kiếm ý nghĩa

Gần đây, Daniel Kottke - doanh nhân người Mỹ từng là bạn đại học của Steve Jobs và là một trong những nhân viên đầu tiên của Apple - chia sẻ danh sách những cuốn sách ông và Jobs từng đọc trong thời gian học ở Reed. Đây được cho là những tác phẩm góp phần truyền cảm hứng cho các chuyến đi vòng quanh thế giới cũng như con đường sự nghiệp của Jobs.

Một trong những cuốn có ảnh hưởng đáng kể là Cosmic Consciousness: A Study in the Evolution of the Human Mind (tạm dịch: Ý thức vũ trụ - Một nghiên cứu về sự tiến hóa của tâm trí con người), xuất bản lần đầu năm 1901 bởi bác sĩ tâm thần người Canada Richard Maurice Bucke.

Dựa trên những trải nghiệm giác ngộ mà ông cho là mình từng có, Bucke lập luận rằng con người có thể đạt tới một dạng ý thức cao hơn trạng thái thông thường. Ông chia ý thức thành 3 cấp độ: Ý thức đơn giản của động vật và con người; ý thức về bản thân của con người, bao gồm lý trí và trí tưởng tượng; và ý thức vũ trụ, vượt lên trên sự hiểu biết dựa trên những sự kiện đơn thuần.

Cuốn Cosmic Consciousness: A Study in the Evolution of the Human Mind của bác sĩ tâm thần Richard Maurice Bucke. Ảnh: Amazon.

Phật giáo cũng có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời Jobs, trong đó triết lý thiền được cho là đã góp phần định hình phong cách thiết kế tối giản của các sản phẩm Apple.

Danh sách những tác phẩm Kottke và Jobs cùng khám phá còn có tiểu sử của vị thánh Hindu thế kỷ XIX Sri Ramakrishna Paramahamsa do Christopher Isherwood viết, xuất bản lần đầu năm 1965.

Những người yêu thích Ramakrishna and His Disciples (tạm dịch: Ramakrishna và các môn đồ) đánh giá Isherwood không cố thuyết giáo hay đưa ra phán xét về những giáo lý của Ramakrishna. Thay vào đó, ông giúp người đọc hiểu vì sao vị thánh này trở nên có ảnh hưởng và được tôn kính rộng rãi, bằng cách đưa họ đi từ thời thơ ấu của Ramakrishna đến quá trình học hỏi và tu tập tâm linh của ông.

Cutting Through Spiritual Materialism (tạm dịch: Vượt qua chủ nghĩa duy vật tâm linh) của Chogyam Trungpa lại đem đến cho Jobs một quan niệm khác rằng cái tôi mà con người vẫn tưởng là chắc chắn có thể chỉ là một ảo tưởng. Cuốn sách là bản ghi lại 2 bài giảng mà tác giả thực hiện trong giai đoạn 1970-1971, tập trung vào những cái bẫy thường gặp trên hành trình tìm kiếm tâm linh.

Jobs cũng đọc Meetings With Remarkable Men (tạm dịch: Cuộc gặp gỡ với những người vĩ đại) của George Ivanovich Gurdjieff, một tác phẩm khác về hành trình tâm linh. Trong quá trình tìm kiếm tri thức của riêng mình, Jobs và Kottke tìm thấy cảm hứng từ những người từng đi trên những con đường tương tự.

Gurdjieff, một nhà tư tưởng tâm linh có gốc Hy Lạp - Armenia, tìm kiếm sự viên mãn về tinh thần và ý nghĩa tồn tại thông qua việc gặp gỡ nhiều nhân vật khác nhau, từ chính cha mình đến một tu sĩ khổ hạnh Ba Tư. Một độc giả từng ví tác phẩm này như phiên bản thế kỷ XX của truyện ngụ ngôn The Pilgrim’s Progress (tạm dịch: Hành trình của người hành hương).