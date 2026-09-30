Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chiều 28/9. Ảnh: Nhật Bắc.

Tại phiên họp ngày 28/9 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải tạo ra đóng góp cụ thể đối với tăng trưởng, năng suất và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Theo đánh giá tại phiên họp, việc phê duyệt và triển khai các nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược tại một số bộ, cơ quan còn lúng túng; thương mại hóa kết quả nghiên cứu vẫn gặp khó khăn. Nhiều nhiệm vụ khoa học, công nghệ tại địa phương chưa thực sự xuất phát từ nhu cầu của thị trường và doanh nghiệp, chưa xác định rõ sản phẩm đầu ra và địa chỉ ứng dụng.

Tìm thị trường đầu tiên cho sản phẩm công nghệ

Để khắc phục điểm nghẽn này, Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính xây dựng phương án thí điểm tạo đơn hàng đầu tiên cho sản phẩm công nghệ chiến lược, trình cấp có thẩm quyền trong quý II/2027.

Song song với đó, Bộ Khoa học và Công nghệ được giao phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương rà soát, tháo gỡ các điểm nghẽn trong thương mại hóa kết quả nghiên cứu; đề xuất sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện quy định pháp luật về sàn giao dịch khoa học và công nghệ, báo cáo Thủ tướng trong tháng 10/2026.

Các tập đoàn, doanh nghiệp và ngân hàng cũng được yêu cầu phát huy vai trò trung tâm trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tham gia từ khâu xác định nhu cầu, đặt hàng, nghiên cứu, lựa chọn công nghệ, đầu tư, thử nghiệm đến tiếp nhận, làm chủ, thương mại hóa, tổ chức sản xuất và phát triển thị trường.

Thu hút FDI lớn vào trung tâm dữ liệu

Một hướng chính sách khác có liên quan trực tiếp tới doanh nghiệp công nghệ là thu hút đầu tư vào hạ tầng dữ liệu.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an thúc đẩy thu hút các dự án FDI quy mô lớn về trung tâm dữ liệu và trung tâm tính toán hiệu năng cao, gắn với chuyển giao công nghệ và bảo đảm an ninh dữ liệu.

Các cơ quan này đồng thời được giao đề xuất cơ chế ưu đãi, rút ngắn thủ tục đầu tư, báo cáo cấp có thẩm quyền trong tháng 11/2026. Bộ Công Thương tiếp tục triển khai quy hoạch và các dự án điện nhằm bảo đảm nguồn năng lượng, đặc biệt cho các trung tâm dữ liệu.

Như vậy, “đơn hàng đầu tiên” hiện mới là phương án thí điểm được giao xây dựng, chưa phải cơ chế mua sắm hay đặt hàng đã được ban hành. Các điều kiện về đối tượng sản phẩm, nguồn kinh phí, cách lựa chọn doanh nghiệp và quy trình đặt hàng sẽ phải chờ phương án cụ thể được xây dựng và cấp có thẩm quyền xem xét.