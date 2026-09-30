Nhịp sống số ở vùng cao

Đưa công nghệ đến gần dân

Xác định trọng tâm chuyển đổi số là giúp người dân được hưởng lợi, Ủy ban MTTQVN xã Khe Sanh cùng các tổ chức đoàn thể đã chủ động triển khai sớm.

Lực lượng đoàn viên, thanh niên làm nòng cốt lập các tổ công nghệ số cộng đồng phủ kín 100% thôn, bản. Với phương châm “cầm tay chỉ việc”, các thành viên nhiệt tình “đi từng ngõ, gõ từng nhà” hướng dẫn bà con cài đặt ứng dụng, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và kích hoạt VNeID.

Đồng thời, Ủy ban MTTQVN xã thành lập các kênh zalo, fanpage để công khai thông tin quỹ an sinh xã hội, tuyên truyền pháp luật và tiếp nhận phản ánh từ cơ sở. Bà Trần Thị Hải Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Khe Sanh chia sẻ: “Chúng tôi chú trọng phương châm “cầm tay chỉ việc”, đặc biệt giúp bà con đồng bào dân tộc thiểu số từng bước làm chủ công nghệ, xem công nghệ là công cụ thiết thực phục vụ đời sống hằng ngày”.

Để tạo sức lan tỏa rộng khắp, vừa qua, Ủy ban MTTQVN xã Khe Sanh đã phối hợp với Ban công tác Mặt trận thôn Ruộng ra mắt mô hình điểm “Công dân số, gia đình số, cộng đồng số”. Tại buổi lễ, tổ nòng cốt của thôn chính thức ra mắt, phát động phong trào thi đua và tổ chức cho đại diện các hộ dân ký cam kết thực hiện. Mô hình tập trung phổ cập kỹ năng số, hướng dẫn người dân khai thác dịch vụ công, thanh toán không dùng tiền mặt và bảo đảm an toàn trên không gian mạng, quyết tâm đưa thôn Ruộng trở thành điểm sáng về chuyển đổi số ở cơ sở.

Đoàn viên, thanh niên thôn Ruộng, xã Khe Sanh, ký cam kết hưởng ứng phong trào “Công dân số” - Ảnh: K.S

Song song với đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Khe Sanh duy trì hiệu quả mô hình “Chi hội Phụ nữ số” tại thôn Lương Lễ, thôn 3A và thôn 4. Chị em được hỗ trợ tiếp cận dịch vụ công, thanh toán trực tuyến và phòng tránh lừa đảo qua mạng. Mô hình lồng ghép các hoạt động “Ve chai-chia sẻ yêu thương”, “Mẹ đỡ đầu” giúp đỡ hội viên đau ốm, học sinh khó khăn.

Ghi nhận tại chợ Khe Sanh, việc áp dụng mã QR giúp tiểu thương mua bán nhanh gọn. Chị Trương Thị Hiền, tiểu thương chợ Khe Sanh chia sẻ: “Từ ngày có mã QR tại sạp, khách đi chợ chỉ cần quét mã là xong, không lo tiền lẻ trả lại, quản lý doanh thu rất rõ ràng trên điện thoại”.

Cùng với đó, Hội Nông dân và Hội LHPN xã tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng số, hướng dẫn chụp ảnh sản phẩm, bán hàng trực tuyến và dán tem QR truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm OCOP. Việc chuyển từ bán hàng truyền thống sang kinh doanh trên nền tảng số giúp các nông sản đặc trưng của địa phương như cà phê, măng khô vươn xa, giữ giá bán ổn định và nâng cao thu nhập cho hội viên.

Lan tỏa nếp sống văn minh số

Bên cạnh phát triển kinh tế, Đoàn Thanh niên xã Khe Sanh tích cực triển khai công trình “Số hóa di tích lịch sử”, gắn mã QR tại các "địa chỉ đỏ" để du khách và bà con dễ dàng tra cứu tư liệu lịch sử. Đồng thời, các buổi sinh hoạt cộng đồng tại nhà văn hóa thôn cũng lồng ghép hướng dẫn người dân nhận diện thông tin độc hại, quy tắc ứng xử văn minh trên mạng xã hội, xóa bỏ các hủ tục và nâng cao nhận thức bảo mật thông tin cá nhân.

Anh Hồ Văn Hồi, người dân thôn 5, cho biết: “Cán bộ xã về tận thôn nhiệt tình hướng dẫn người dân cách cài đặt, đăng nhập VNeID và dùng các tiện ích trên điện thoại thông minh. Giờ đây làm giấy tờ chỉ cần thao tác trực tuyến, không phải đi lại nhiều lần như trước nên ai cũng vui mừng và ủng hộ”.

Nhằm đưa công nghệ đi sâu vào từng nếp nhà, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN xã đã triển khai kế hoạch phát động mô hình “Công dân số, gia đình số, cộng đồng số” gắn với phong trào “Bình dân học vụ số”. Mục tiêu hướng tới là 100% cán bộ Mặt trận thành thạo kỹ năng số, mỗi gia đình có ít nhất một thành viên biết sử dụng VNeID và dịch vụ công trực tuyến, các Tổ công nghệ số cộng đồng hoạt động theo phương châm “người biết hướng dẫn người chưa biết”.

“Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội xã Khe Sanh sẽ tiếp tục duy trì hiệu quả các mô hình số, đào tạo kỹ năng cho cán bộ cơ sở, góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh”, bà Trần Thị Hải Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Khe Sanh cho biết thêm.