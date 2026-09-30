Từ 1/10, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ áp dụng quy định mới

Từ ngày 1/10/2026, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ áp dụng các quy định mới về xác định đối tượng nhà đầu tư, giao dịch, lưu ký và thanh toán. Ảnh minh họa.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 138/2026/TT-BTC hướng dẫn việc đăng ký, lưu ký, thực hiện quyền, chuyển quyền sở hữu, thanh toán giao dịch, tổ chức thị trường giao dịch và công bố, chia sẻ thông tin về trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ tại thị trường trong nước.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/10/2026, thay thế Thông tư số 30/2023/TT-BTC.

Một trong những nội dung đáng chú ý là quy định về xác định tư cách nhà đầu tư trước khi thực hiện giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Theo quy định, trước khi nhập lệnh mua trái phiếu vào hệ thống giao dịch, thành viên giao dịch có trách nhiệm xác định nhà đầu tư thuộc đúng đối tượng được mua, giao dịch và chuyển nhượng trái phiếu theo quy định của pháp luật.

Đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân, trước khi mua trái phiếu, nhà đầu tư phải ký văn bản xác nhận đã thực hiện các quy định và tự chịu trách nhiệm đối với quyết định mua trái phiếu.

Thông tư cũng quy định cụ thể trách nhiệm của thành viên giao dịch trong quá trình tiếp nhận và thực hiện lệnh.

Theo đó, thành viên giao dịch phải thực hiện lệnh của khách hàng một cách nhanh chóng, chính xác; đồng thời ưu tiên thực hiện lệnh của khách hàng trước lệnh tự doanh của chính thành viên giao dịch.

Các tổ chức cung cấp dịch vụ phải bảo đảm quản lý tách biệt tài sản, tiền và trái phiếu của từng nhà đầu tư; cung cấp đầy đủ thông tin về giao dịch và số dư tài khoản.

Thành viên lưu ký có trách nhiệm cung cấp sao kê tài khoản lưu ký trái phiếu cho nhà đầu tư hằng tháng và khi có yêu cầu. Thành viên giao dịch cũng phải cung cấp sao kê tài khoản tiền của khách hàng theo quy định.

Thông tư tiếp tục quy định việc thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ thực hiện thông qua hệ thống thanh toán theo quy định; đồng thời xác định trách nhiệm của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, thành viên giao dịch và thành viên lưu ký trong quá trình đăng ký, lưu ký, giao dịch và thanh toán.

Các quy định mới cũng hướng tới tăng khả năng chia sẻ, đối chiếu dữ liệu giữa các chủ thể tham gia thị trường và nâng cao tính minh bạch trong quá trình giao dịch.

Thông tư số 138/2026/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 1/10/2026. Vì vậy, các tổ chức cung cấp dịch vụ và nhà đầu tư tham gia thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ cần thực hiện các quy trình giao dịch theo quy định mới từ thời điểm này.