Tỷ giá USD hôm nay (30-9): Đồng USD tăng lên mức cao nhất trong 16 tháng

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,18%, hiện ở mức 101,38.

Biểu đồ biến động chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Market Watch

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Đồng USD tăng lên mức cao nhất trong 16 tháng so với đồng EUR và franc Thụy Sĩ trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, khi giới đầu tư chuẩn bị đón nhận các số liệu kinh tế có thể cung cấp thêm manh mối về chu kỳ tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), trong bối cảnh lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ duy trì gần các mức cao nhất trong nhiều năm.

Đồng USD cũng duy trì quanh các mức cao nhất trong nhiều tháng so với các đồng tiền chủ chốt khác, khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm, mức tham chiếu của thị trường, chốt phiên trên 5%, sau khi có thời điểm tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 6-2007. Giới đầu tư đồng thời theo dõi nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu thô liên quan đến cuộc xung đột tại Trung Đông, khiến giá dầu Brent tiếp tục được giao dịch trên 100 USD/thùng.

Đồng EUR giảm xuống 1,1312 USD, mức thấp nhất so với đồng USD kể từ tháng 5-2025, trong bối cảnh đồng tiền này chịu sức ép trước cú sốc năng lượng toàn cầu và những rủi ro chính trị ngày càng gia tăng tại châu Âu. Đồng EUR sau đó giảm 0,26%, xuống 1,1341 USD.

Đồng USD tăng 0,17%, lên 0,834 franc Thụy Sĩ.

Theo các nguồn tin thương mại và dữ liệu vận tải biển, Saudi Arabia đã nối lại hoạt động xuất khẩu dầu từ cảng Yanbu trên Biển Đỏ sau khi khôi phục vận hành đường ống Đông - Tây, qua đó cải thiện triển vọng xuất khẩu dầu mỏ của khu vực Trung Đông.

Hợp đồng dầu Brent giao sau giảm 2,56%, chốt phiên ở mức 102,59 USD/thùng.

Giới đầu tư đang chờ đợi chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 8 của Mỹ, dự kiến được công bố vào ngày thứ Tư. Đây là chỉ số được Fed đặc biệt quan tâm. Tiếp đó, báo cáo việc làm khu vực phi nông nghiệp tháng 9 sẽ được công bố vào ngày thứ Sáu.

Thị trường cũng đánh giá các phát biểu từ các quan chức Fed. Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York John Williams cho rằng, Fed vẫn có thời gian để cân nhắc các số liệu kinh tế trước khi quyết định thời điểm tiếp tục tăng lãi suất, trong khi Thống đốc Fed Michael Barr ngày thứ Ba một lần nữa lên tiếng ủng hộ việc tiếp tục tăng lãi suất.

Sau những phát biểu trên, giới giao dịch dường như đã giảm kỳ vọng về khả năng Fed tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách tiếp theo. Giá hợp đồng tương lai hiện phản ánh xác suất tăng lãi suất gần 52%, giảm mạnh so với mức 70% một ngày trước đó.

Đồng đô la Australia giảm xuống mức thấp nhất trong gần hai tháng, sau đó giảm 0,43% so với đồng USD, xuống 0,69888 USD/AUD.

Đồng yên Nhật duy trì ổn định so với đồng USD, ở mức 157,30 yên/USD, trong bối cảnh thị trường cân nhắc những cảnh báo gần đây về khả năng Tokyo và Washington phối hợp can thiệp vào thị trường ngoại hối.

Đồng USD tăng lên mức cao nhất trong 16 tháng. Ảnh minh họa: Shutterstock

Tỷ giá USD trong nước hôm nay

Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch hôm nay (30-9), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.630 đồng.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức 24.399 đồng - 26.861 đồng.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra giảm, hiện ở mức 27.676 đồng - 30.589 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức 155 đồng - 171 đồng.

Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: