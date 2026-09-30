Từng bước hình thành chuỗi cung ứng nhiên liệu hàng không bền vững tại Việt Nam

Nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) đã bắt đầu được các doanh nghiệp trong nước nghiên cứu, pha trộn và cung ứng, tạo những mắt xích ban đầu cho chuỗi SAF tại Việt Nam. Ảnh minh họa.

Cục Hàng không Việt Nam vừa báo cáo Bộ Xây dựng kết quả triển khai các nhiệm vụ về nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) và giảm phát thải CO2 trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

Một trong những nội dung trọng tâm là đánh giá khả năng hình thành chuỗi SAF trong nước, từ nguồn nguyên liệu, công nghệ sản xuất đến nhập khẩu, pha trộn, cung ứng và sử dụng tại các cảng hàng không.

Khảo sát sinh khối, dầu ăn đã qua sử dụng, rác thải

Theo Cục Hàng không Việt Nam, cơ quan này đang tham gia Dự án Nghiên cứu khả thi thuộc Chương trình Hỗ trợ, Đào tạo và Xây dựng năng lực về nhiên liệu hàng không bền vững (ACT-SAF) của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO).

Dự án khảo sát các nguồn nguyên liệu thô sẵn có tại Việt Nam như sinh khối nông nghiệp, dầu ăn đã qua sử dụng, rác thải và những công nghệ chuyển đổi phù hợp để sản xuất SAF.

Trên cơ sở kết quả khảo sát, cơ quan quản lý sẽ nghiên cứu đề xuất mô hình chuỗi cung ứng, giải pháp quản lý và lộ trình từng bước đưa SAF vào thị trường Việt Nam; đồng thời đánh giá, sàng lọc các nguồn nguyên liệu tiềm năng và công nghệ phù hợp.

Ở phía doanh nghiệp, một số đơn vị năng lượng đã bắt đầu nghiên cứu và tham gia các khâu của chuỗi cung ứng.

Petrovietnam đã giao BSR và PVOIL triển khai các nội dung liên quan. Trong đó, BSR nghiên cứu cơ hội đầu tư sản xuất SAF theo công nghệ HEFA - công nghệ sản xuất SAF từ các loại dầu, mỡ phù hợp; PVOIL và Viện Dầu khí Việt Nam nghiên cứu dầu ăn đã qua sử dụng (UCO) cùng một số nguồn nguyên liệu khác.

Theo thông tin của Cục Hàng không Việt Nam, từ năm 2025, BSR đã pha trộn thành công SAF với Jet A-1; ngày 31/3/2025 nhận chứng nhận ISCC CORSIA và ISCC EU. Ngày 4/6/2025, doanh nghiệp xuất bán lô SAF thương mại đầu tiên phục vụ các chuyến bay nội địa.

Xây dựng lộ trình sử dụng SAF

Cùng với việc chuẩn bị nguồn cung, hành lang pháp lý cho SAF đang tiếp tục được hoàn thiện.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết nội dung về lộ trình sử dụng SAF đã được đưa vào dự thảo Thông tư quy định về giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ môi trường trong hoạt động hàng không dân dụng. Dự thảo đang được lấy ý kiến các bộ, ngành, vì vậy đây chưa phải lộ trình bắt buộc đã có hiệu lực.

Cơ quan quản lý cũng đang phối hợp với các doanh nghiệp cung ứng nhiên liệu, hãng hàng không và các đơn vị liên quan trong quá trình xây dựng quy định về SAF, thực hiện cơ chế giảm CO2 và nghĩa vụ bù trừ carbon theo CORSIA.

Một vấn đề khác được đặt ra là sự tương thích giữa các tiêu chuẩn quốc tế. Cục Hàng không Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục tham gia thúc đẩy việc công nhận tiêu chuẩn SAF giữa các cơ chế của Liên minh châu Âu và ICAO, qua đó tạo thuận lợi cho các hãng hàng không Việt Nam.