Dấu ấn người cán bộ thôn

Trước khi thực hiện chủ trương sáp nhập thôn, anh Minh từng có nhiều năm đảm nhiệm vai trò Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn 5 cũ. Anh Minh luôn bám sát đời sống bà con, lãnh đạo Chi bộ thôn 5 đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 3 năm liên tục, đưa phong trào của thôn ngày càng phát triển vững mạnh, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân.

Dưới sự dẫn dắt của anh Minh, thôn 5 cũ luôn là điểm sáng trong phong trào vận động Nhân dân. Địa bàn giữ vững danh hiệu khu dân cư văn minh; 100% đường ngõ xóm được chiếu sáng; các nguồn quỹ đóng góp tự nguyện hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu. Đáng chú ý, anh vận động Nhân dân xã hội hóa hàng trăm triệu đồng để lắp đặt hệ thống điện, làm sạch đường làng... Nhờ đó, tỉ lệ hộ nghèo của thôn giảm từ 23 hộ xuống còn 1 hộ.

Những kết quả nổi bật ấy là trái ngọt từ tinh thần kiên trì của anh Minh khi đến từng nhà vận động, bàn bạc công khai từng khoản đóng góp và lắng nghe tâm tư của bà con. Tinh thần trách nhiệm của người cán bộ cơ sở đã lan tỏa, góp phần xây dựng quê hương ngày càng đổi mới.

Anh Lê Nhật Minh trao đổi, hướng dẫn bà con trong thôn sử dụng VNeID - Ảnh: K.S

Thực hiện Nghị quyết của HĐND xã Gio Linh, thôn 5 sáp nhập cùng thôn 8 và thôn 9 thành thôn Nam Hà Thượng. Đơn vị hành chính mới hiện có 702 hộ với gần 2.800 nhân khẩu. Địa bàn vẫn còn 13 hộ nghèo và 47 hộ cận nghèo cần sự chăm lo, hỗ trợ liên tục.

Anh Minh chia sẻ: “Sau khi hợp nhất, địa bàn rộng và dân số đông hơn, khối lượng công việc rất lớn, do vậy muốn dân tin và đồng lòng thì cán bộ phải chịu khó bám sát cơ sở, làm việc gì cũng phải minh bạch, công tâm và vì lợi ích chung của bà con. Từng phần việc nhỏ nếu được lắng nghe, giải thích chu đáo thì dù địa bàn có rộng hơn, việc khó mấy dân cũng đồng tình hưởng ứng”.

Bằng kinh nghiệm thực tiễn phong phú, anh Minh cùng Chi ủy, Chi bộ Nam Hà Thượng từng bước tháo gỡ bỡ ngỡ ban đầu. Anh chủ động đề xuất tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng ngày thành lập thôn mới.

Lễ ra mắt thôn Nam Hà Thượng diễn ra trang trọng, ấm áp, trở thành ngày hội chung của người dân từ 3 khu dân cư. Giải bóng đá quy tụ 4 đội tạo khoảng thời gian giao lưu sôi nổi. Bà Hoàng Thị Thêm, người dân trong thôn chia sẻ: “Anh Minh là tấm gương sáng về trách nhiệm. Nhờ sự chủ động, linh hoạt, anh giúp bà con 3 thôn nhanh chóng hòa nhập, tạo khối đại đoàn kết thống nhất”.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Gio Linh Nguyễn Thị Thanh Hiền cho biết: “Anh Lê Nhật Minh là một cán bộ cơ sở gương mẫu, giàu kinh nghiệm và hết lòng vì nhiệm vụ được giao. Mặc dù địa bàn Nam Hà Thượng sau sáp nhập có quy mô dân số lớn và nhiều đặc thù, anh đã phát huy tốt năng lực lãnh đạo, nhanh chóng nắm bắt địa bàn, quy tụ được sự đoàn kết cao trong chi bộ và Nhân dân. Những đóng góp thầm lặng của những người như anh Minh góp phần quan trọng giúp địa phương ổn định tổ chức, giữ vững an ninh trật tự và phát triển kinh tế-xã hội”.