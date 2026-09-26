'Cửu vạn' Tây lãnh án vì gùi ma túy

Bị cáo Mohamed Anil.

Theo cáo trạng, tối 8-12-2025, quá trình làm thủ tục nhập cảnh cho hành khách trên chuyến bay từ Bangkok (Thái Lan) đến Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa), lực lượng chức năng phát hiện trong hành lý ký gửi và hành lý xách tay của Mohamed Anil có chứa nhiều bịch nghi là ma túy. Kết quả điều tra xác định, Mohamed Anil được 1 người sống ở Pattaya (Thái Lan) thuê vận chuyển 6 bịch ma túy từ Thái Lan đến Việt Nam với số tiền công 1.000 USD. Khi Mohamed Anil mang số ma túy trên nhập cảnh qua Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh thì bị phát hiện. Tổng số ma túy mà Mohamed Anil vận chuyển trái phép là 1.545,6893g.