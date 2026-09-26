Thái Lan: Con trai thiếu tướng về hưu tử vong sau khi phóng hỏa và nổ súng vào lực lượng chữa cháy

Số vũ khí cảnh sát tìm thấy trong ngôi nhà bị hỏa hoạn

Ngày 25-9, một vụ cháy kèm theo nhiều tiếng súng đã gây náo loạn khu dân cư Soi Charanlap, quận Bang Phlat, Bangkok, Thái Lan.

Khoảng 9h25 sáng 25-9, cảnh sát nhận được tin báo cháy và có người mắc kẹt trong ngôi nhà hai tầng của gia đình Thiếu tướng Saman Kasorn-in.

Lực lượng cứu hỏa từ Trạm Bang O lập tức được điều động. Khi tiếp cận hiện trường, lực lượng cứu hỏa bị một đối tượng từ bên trong bắn khoảng 20 phát đạn, buộc phải rút ra ngoài.

Cảnh sát quận Bang Phlat, lực lượng đặc nhiệm SWAT hơn 10 người, pháp y và đội rà phá bom mìn được điều động tới hiện trường.

Đám cháy được khống chế sau hơn một giờ. Khi vào kiểm tra tầng 2, cảnh sát phát hiện người đàn ông 59 tuổi tên Sarawut Kasorn-in, con trai Thiếu tướng Saman đã tử vong, trên tay cầm khẩu súng.

Khám nghiệm ban đầu xác định nạn nhân tự sát bằng súng ngắn, với hai vết đạn ở thái dương phải.

Nhiều vết đạn bắn ra từ phía trong ngôi nhà

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ số lượng lớn vũ khí, trong đó có hai súng máy M60, một súng lục Desert Eagle, nhiều súng ngắn, súng trường, đạn dược và các vật nghi là thiết bị nổ, cùng một bình gas 16kg và can xăng 20 lít.

Trong số hơn 50 khẩu súng thu giữ, có 5 khẩu súng ngắn và 2 súng trường là súng thật, số còn lại là súng hơi, súng bắn đạn giả.

Các vật nghi là chất nổ được xác định là đồ giả. Tuy nhiên, toàn bộ khu vực vẫn được phong tỏa để kiểm tra.

Cảnh sát cũng phát hiện 4 ô tô trong gara đều có vết đạn, lốp xe bị đốt gây cháy lan. Trên tường nhà có dòng chữ sơn phun thể hiện sự bức xúc về tranh chấp tài sản.

Chiều cùng ngày, ông Saman đã có mặt tại hiện trường và cho biết vũ khí và vật liệu nổ không phải của ông, ông không biết con trai lấy từ đâu.

Theo lời ông Saman, gia đình ông 4 người trước đây sống chung tại căn nhà này.

Ngày 21-9, Cục Thi hành án đã dán thông báo của tòa án, yêu cầu gia đình phải rời đi do con gái ông đã dùng căn nhà thế chấp khoản vay 50 triệu baht (khoảng 35 tỷ đồng).

Sau đó, ông chuyển đến ở trọ tại quận Bang Kruai.

Ông Saman cho biết con trai ông vẫn lo lắng cho hơn 20 con vật nuôi trong nhà và muốn quay lại cho chúng ăn, nhưng không được cho vào nhà.

Ông cho rằng con trai đã trở nên buồn bã vì việc này nhưng không có tiền sử bệnh tâm thần, nghiện ma túy hay rượu.

Cảnh sát Bangkok cho biết đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc và các hành vi liên quan.

Theo Thaiger