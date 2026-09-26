Triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (4/10)

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai nghiêm các quy định pháp luật, chỉ thị của Trung ương và của tỉnh về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân, cơ quan, doanh nghiệp trong công tác phòng ngừa, xử lý sự cố.

Công an tỉnh chuẩn bị các điều kiện tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia trong năm 2026. Công an cấp xã tham mưu UBND cùng cấp tổ chức thực tập tại 100% Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy và Điểm chữa cháy công cộng. Mỗi xã, phường lựa chọn một tổ liên gia tại khu vực trọng điểm để thực tập vào ngày 03/10/2026, bảo đảm thiết thực, an toàn, phù hợp thực tế.

Từ ngày 30/9 đến ngày 10/10/2026, các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền bằng bảng điện tử, băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích tại trụ sở, doanh nghiệp và các tuyến đường trung tâm. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tuyên truyền bằng xe lưu động tại khu vực đông người từ ngày 01/10 đến ngày 05/10/2026, trong các khung giờ 08 giờ đến 10 giờ và 16 giờ đến 18 giờ.

Các cơ quan báo chí, hệ thống truyền thanh cơ sở, trang thông tin điện tử và mạng xã hội tăng cường đăng tải tin, bài, phóng sự, phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng ngừa cháy, nổ, thoát nạn, cứu người và sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu. Thời lượng phát thanh qua hệ thống loa cơ sở tập trung vào các khung giờ 05 giờ đến 07 giờ và 17 giờ đến 19 giờ hằng ngày.

Nội dung tuyên truyền chú trọng vận động hộ gia đình, hộ kinh doanh trang bị bình chữa cháy, dụng cụ phá dỡ; mở lối thoát nạn thứ hai đối với nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh và nhà cao từ 2 tầng trở lên. Tỉnh phấn đấu 100% hộ gia đình, hộ kinh doanh và người dân tại khu dân cư được tiếp cận, phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Khẩu hiệu tuyên truyền Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 04/10/2026.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tự kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy tại trụ sở và cơ sở thuộc phạm vi quản lý; kịp thời xử lý các tồn tại, thiếu sót, củng cố lực lượng, bổ sung phương tiện, trang thiết bị và bảo đảm phương châm “Bốn tại chỗ”.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị, xã hội và Liên đoàn Lao động tỉnh tăng cường vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Công an tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện; các đơn vị, địa phương báo cáo kết quả về Công an tỉnh trước ngày 15/10/2026.

laocai.gov.vn Xem link nguồn