Phá đường dây giả danh 'shipper' và công ty chuyển phát để lừa đảo

Mới đây, Công an tỉnh Lạng Sơn vừa triệt phá thành công đường dây tội phạm có tổ chức giả danh “shipper”, nhân viên kho và tổng công ty chuyển phát để lừa đảo quy mô lớn, nạn nhân ở nhiều các tỉnh thành cả nước. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 8 đối tượng trong đường dây.

Đường dây tội phạm chuyên nghiệp giả danh công ty chuyển phát

Thực hiện ý kiến chỉ đạo quyết liệt của Đại tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, về việc mở rộng điều tra triệt phá các ổ nhóm tội phạm mạng, lực lượng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã triệt phá thành công một ổ nhóm lừa đảo có tổ chức trên địa bàn.

Cơ quan điều tra lấy lời khai đối tượng cầm đầu Nguyễn Văn Hậu.

Trước đó, qua công tác trinh sát và nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm đối tượng lạ đến thuê lưu trú tại địa bàn thôn Hoan Trung, xã Vũ Lễ, tỉnh Lạng Sơn có biểu hiện hoạt động vi phạm pháp luật.

Khoảng 14h30 phút ngày 28/8, lực lượng Công an đã tiến hành kiểm tra đột xuất căn nhà sàn tại địa chỉ trên, tại đây, cơ quan Công an bắt quả tang 9 đối tượng đang sử dụng các thiết bị công nghệ để thực hiện hành vi gọi điện giả danh nhân viên công ty chuyển phát giao hàng để lừa đảo những người đặt mua hàng trực tuyến trên mạng.

Cơ quan điều tra xác định, cầm đầu đường dây này là Nguyễn Văn Hậu (SN 2001, trú tại thôn An Thắng, xã Hương Sơn, TP Hà Nội). Đáng chú ý, Hậu từng có thời gian sang Campuchia làm việc tại các công ty lừa đảo do người nước ngoài điều hành. Khi lực lượng chức năng trong nước tăng cường trấn áp, Hậu trốn về Lạng Sơn nhưng vẫn duy trì liên lạc với các đối tượng nước ngoài để nhận chỉ đạo và học các bài lừa đảo.

Hậu được các đối tượng nước ngoài giao nhiệm vụ đứng ra thiết lập đường dây, trực tiếp tìm thuê địa điểm để ẩn náu và hoạt động, chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị công nghệ để phục vụ cho hoạt động lừa đảo (điện thoại, sim rác, tài khoản mạng xã hội giả, tài khoản ngân hàng không chính chủ cho đến việc thu mua dữ liệu thông tin khách hàng mua sắm trực tuyến) để thiết lập đường dây lừa đảo trên mạng đặt “bản doanh” ngay tại địa bàn Lạng Sơn.

Trần Tuấn Vũ mắt xích quan trọng cung cấp dữ liệu khách hàng và cùng Hậu điều hành đường dây.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Hậu (đối tượng chủ mưu cầm đầu) cùng 6 đối tượng khác gồm: Cao Văn Đương, Trần Tiến Hoành, Cao Văn Dương, Trần Gia Thế (cùng trú tại Hà Nội); Phạm Trang Nhung (trú tại Hưng Yên) và Trần Kim Hoàng (trú tại Lào Cai) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo khoản 2, Điều 290 BLHS. Quá trình mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan điều tra đã làm rõ và khởi tố bổ sung đối tượng Trần Tuấn Vũ (SN 2006, trú tại Hà Nội) và vận động đối tượng này ra đầu thú.

Cơ quan điều tra xác định Vũ là mắt xích quan trọng cùng Hậu điều phối hoạt động, cung cấp dữ liệu khách hàng và tham gia chia chác tiền phạm pháp. Khi thấy Hậu và đồng bọn sa lưới, Vũ đã phi tang điện thoại, xóa sạch dữ liệu nhằm phi tang chứng cứ. Đến nay, tổng số bị can trong ổ nhóm lừa đảo có tổ chức này đã bị khởi tố là 8 người.

Thao túng tâm lý nạn nhân với kịch bản phân vai ba tuyến tinh vi

Thủ đoạn tinh vi của đường dây này là các đối tượng không hoạt động đơn lẻ mà thiết lập thành một dây chuyền lừa đảo khép kín, phân chia rõ ràng thành 3 tuyến với các kịch bản phối hợp nhịp nhàng nhằm triệt để thao túng tâm lý các nạn nhân.

Tuyến thứ nhất đóng vai nhân viên giao hàng, trực tiếp gọi điện cho những người từng đặt mua hàng online mà bọn chúng đã đánh cắp hoặc mua được dữ liệu trái phép. Dựa trên thông tin đơn hàng có thật của nạn nhân, nhân viên shipper giao gọi điện thông báo cho nạn nhân rằng việc thanh toán đơn hàng đã vô tình đăng ký gói dịch vụ dành cho nhân viên giao hàng, với mức phí 4 triệu đồng/tháng. Khi nạn nhân hoảng hốt, lo sợ và yêu cầu hủy dịch vụ, các đối tượng lập tức chuyển tiếp thông tin sang tuyến thứ hai.

Cơ quan điều tra thu giữ điện thoại và tài khoản, sim thẻ lấy lời khai các đối tượng

Các đối tượng ở tuyến thứ hai sẽ vào vai nhân viên kho hàng, tiếp tục duy trì kịch bản nhằm trấn an nạn nhân, tạo lòng tin giả tạo và hướng dẫn nạn nhân kết nối với tài khoản mạng xã hội được chỉ định để được "hỗ trợ xử lý".

Cuối cùng, nạn nhân được chuyển đến tuyến thứ ba – những kẻ giả danh nhân viên tổng công ty chuyển phát. Tại đây, chúng sử dụng các tài khoản Facebook ảo để nhắn tin, gọi điện, hướng dẫn nạn nhân chuyển tiền vào các tài khoản do nhóm chuẩn bị để chiếm đoạt.

Ngay khi tiền vừa được chuyển vào, các đối tượng lập tức luân chuyển, chia nhỏ dòng tiền nhằm che giấu nguồn gốc, gây khó khăn cho công tác truy vết của cơ quan Công an.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định chỉ trong vòng 1 tháng hoạt động đến khi bị triệt phá, nhóm đối tượng này đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền gần 400 triệu đồng của nhiều bị hại trên cả nước. Về cơ chế hưởng lợi, sau khi trừ các chi phí hoạt động, Nguyễn Văn Hậu giữ lại 50% số tiền chiếm đoạt, phần còn lại được phân chia cho các đồng phạm trong đường dây theo thỏa thuận.

Thượng tá Bùi Tuấn Thành, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, thủ đoạn giả danh shipper, công ty chuyển phát hàng hóa đặt hàng online thao túng theo chuỗi kịch bản tinh vi như trên là thủ đoạn tội phạm mới, đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng nghiệp vụ trong điều tra phá án. Qua đó, đường dây tội phạm mạng tinh vị này đã được các lực lượng Công an tỉnh Lạng Sơn nhanh chóng triệt phá thành công. Hiện, Cơ quan điều tra đang tiếp tục tập trung điều tra mở rộng để xử lý triệt để các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.