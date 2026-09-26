Ấn Độ: 19 người tử vong nghi do uống rượu giả

Trong số các nạn nhân có 11 người ở khu vực Tuensang và 8 người ở Mokokchung.

Chính quyền bang Nagaland đã lập lực lượng đặc nhiệm để truy tìm nguồn gốc loại rượu trên. Cảnh sát địa phương cho biết đã bắt giữ một số người liên quan.

Bang Nagaland đã cấm hoàn toàn việc mua bán và tiêu thụ đồ uống có cồn từ hơn 35 năm trước.