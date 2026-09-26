Ấn Độ: 19 người tử vong nghi do uống rượu giả
Ngày 26/9, cảnh sát Ấn Độ cho biết ít nhất 19 người đã tử vong tại hai khu vực thuộc bang Nagaland, Đông Bắc nước này, trong 2 ngày qua sau khi uống loại rượu nghi là rượu giả.
Trong số các nạn nhân có 11 người ở khu vực Tuensang và 8 người ở Mokokchung.
Chính quyền bang Nagaland đã lập lực lượng đặc nhiệm để truy tìm nguồn gốc loại rượu trên. Cảnh sát địa phương cho biết đã bắt giữ một số người liên quan.
Bang Nagaland đã cấm hoàn toàn việc mua bán và tiêu thụ đồ uống có cồn từ hơn 35 năm trước.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/an-do-19-nguoi-tu-vong-nghi-do-uong-ruou-gia-post1389134.html