Hành động đẹp của nữ giáo viên dạy trẻ khuyết tật khi nhặt được tiền rơi

Đại diện Công an phường Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) cho biết, ngày hôm qua 25/9, đơn vị biểu dương hành động đẹp, nhân văn của nữ giáo viên dạy trẻ khuyết tật trao trả số tiền gần 12 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ cho người dân làm rơi.

Theo đó, khoảng 11h30 cùng ngày, chị Phạm Thị Thu Hồng (SN 1986, trú tại phường Gia Viên, TP Hải Phòng) đến Công an phường Thủy Nguyên giao nộp 1 chiếc ví da do chị nhặt được. Bên trong ví gồm có: 1 Giấy phép lái xe hạng C, 1 Giấy phép lái xe hạng A1 mang tên Đinh Văn Hùng cùng số tiền mặt 11,87 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận, cán bộ trực ban Công an phường Thủy Nguyên phối hợp Tổ Cảnh sát trật tự nhanh chóng tiến hành xác minh, tra cứu thông tin chủ sở hữu tài sản.

Chị Hồng (bên trái) trao trả tài sản nhặt được cho người làm rơi trước sự chứng kiến của Công an phường Thủy Nguyên. Ảnh: Cơ quan Công an.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Thủy Nguyên đã liên hệ và hướng dẫn anh Đinh Văn Hùng (SN 1993, hiện trú tại TDP Minh Thủy, phường Bạch Đằng, TP Hải Phòng) đến trụ sở Công an phường để làm thủ tục nhận lại tài sản.

Trước sự chứng kiến của cán bộ, chiến sĩ Tổ Cảnh sát trật tự và chị Phạm Thị Thu Hồng, các thông tin đối chiếu xác nhận chính xác anh Hùng là chủ nhân của chiếc ví. Sau đó, đại diện Tổ Cảnh sát trật tự tiến hành bàn giao đầy đủ giấy tờ và toàn bộ số tiền mặt cho anh Hùng

Nhận lại tài sản của mình bị rơi, anh Hùng xúc động gửi lời cảm ơn chân thành đến Công an phường Thủy Nguyên và chị Phạm Thị Thu Hồng.

Được biết, chị Hồng hiện là giáo viên tự do chuyên dạy kỹ năng và kiến thức cho các học sinh khiếm khuyết, thiểu năng. Hành động đẹp của nữ giáo viên không chỉ là tấm gương sáng lan tỏa phong trào "Người tốt, việc tốt" mà còn góp phần nhân lên những giá trị nhân văn sâu sắc trong xã hội.