Cuộc sống về đêm sôi động ở Đài Bắc

Khi ánh chiều buông xuống, Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) khoác lên mình một diện mạo khác

Cả thành phố hẹn nhau ở chợ đêm

Đài Bắc đẹp theo cách phải bước xuống đường mới cảm nhận trọn vẹn. Len qua những con phố đông người, dừng lại trước một quầy hàng nghi ngút khói, lắng nghe âm thanh của thành phố khi ngày dần khép lại, người ta mới chạm được vào sức quyến rũ rất riêng của nơi này.

Đài Bắc bắt đầu một buổi tối bằng thứ ánh sáng sôi động. Những tòa nhà cao tầng lần lượt sáng đèn, dòng xe vẫn đều đặn trôi qua các đại lộ, những biển hiệu nhiều màu sắc bật lên giữa phố.

Thành phố dường như không có ranh giới rõ ràng giữa thời gian làm việc và giờ thư giãn. Người ta rời văn phòng, gặp gỡ bạn bè, ghé qua một quán ăn, thong thả mua sắm hoặc đơn giản là đi bộ giữa những con phố đã quen thuộc với nhịp sống của mình.

Điều khiến tôi có thiện cảm với Đài Bắc là sự chuyển động ấy không tạo cảm giác xa cách. Phía sau vẻ hiện đại của một đô thị lớn vẫn là đời sống thường nhật rất gần gũi, hiện diện trong những hàng quán nhỏ, những khu chợ đông người, những con phố lưu giữ kiến trúc cũ và cả cách người dân tận hưởng buổi tối.

Muốn hiểu thành phố, có lẽ không nên chỉ nhìn lên những tòa nhà cao tầng. Tôi dành thời gian đi bộ một mình, quan sát và để mình bị cuốn vào nhịp sống trên đường phố. Nếu phải chọn một nơi để bắt đầu khám phá Đài Bắc về đêm, tôi sẽ chọn chợ đêm Sĩ Lâm (Shilin).

Chợ đêm Sĩ Lâm (Shilin) sôi động với hàng quán tấp nập hằng đêm

Ngay khi bước vào khu chợ, các giác quan gần như đồng thời được đánh thức. Ánh sáng từ những biển hiệu nhiều màu, tiếng người trò chuyện, tiếng gọi món, tiếng thức ăn xèo xèo trên bếp nóng và hương thơm lan ra từ những quầy hàng tạo nên một không gian đầy sức sống.

Dòng người nối nhau đi qua những lối nhỏ, lúc chậm rãi ngắm hàng hóa, lúc dừng lại trước một món ăn hấp dẫn. Người địa phương và khách du lịch hòa vào nhau, khiến khu chợ mang dáng dấp của một cuộc gặp gỡ lớn giữa lòng thành phố.

Ở Shilin, ẩm thực đường phố có sức hấp dẫn đặc biệt. Những miếng gà chiên vàng ruộm, trứng tráng hàu, các món nướng, đồ ăn vặt truyền thống và những món tráng miệng đủ màu sắc tạo nên một thế giới hương vị phong phú.

Đi qua mỗi quầy hàng lại có một mùi hương khác, một cách chế biến khác, một lời mời gọi khác. Có những món ăn chỉ cần nhìn đã thấy hấp dẫn; cũng có những món khiến người ta tò mò bởi tên gọi và cách trình bày.

Tôi thích cảm giác được đi giữa khu chợ mà không cần đặt ra một lịch trình cụ thể. Có thể dừng lại trước một quầy hàng vì mùi thơm vừa thoảng qua, mua một món ăn chưa từng thử, rồi tiếp tục bước đi.

Niềm vui đôi khi nằm ở những lựa chọn rất ngẫu hứng như thế. Một buổi tối ở Shilin không chỉ là cuộc khám phá ẩm thực hấp dẫn, mà còn là dịp quan sát cách người dân Đài Bắc dành thời gian cho nhau sau một ngày bận rộn.

Chợ đêm cũng là một lát cắt sinh động của văn hóa đô thị. Người bán hàng tất bật chuẩn bị món ăn, người mua kiên nhẫn chờ đến lượt, các nhóm bạn vừa đi vừa trò chuyện, những gia đình dừng lại trước quầy hàng yêu thích. Cuộc sống hiện ra trong những chi tiết nhỏ, không cần sắp đặt để trở nên hấp dẫn.

Có lẽ bởi vậy, sức hút của chợ đêm là bầu không khí mà họ được trực tiếp tham gia. Người ta không đứng ngoài quan sát đời sống Đài Bắc, mà bước vào giữa đời sống ấy, cảm nhận nó bằng cả thị giác, thính giác và vị giác.

Tây Môn Đình nằm ở Vạn Hoa là một trong những khu phố đi bộ, mua sắm và ẩm thực sôi động của Đài Bắc

Tây Môn Đình - chỉ vài bước chân để “thâm nhập” vào nhịp sống Đài Bắc

Có một điều khá thú vị trong chuyến đi Đài Bắc của tôi là cảm giác thành phố về đêm đôi khi bắt đầu ngay từ cửa khách sạn. Khách sạn Midtown Richardson, nơi đoàn chúng tôi lưu trú, chỉ cách khu Tây Môn Đình (Ximending) khoảng 3 phút đi bộ.

Khoảng cách ngắn đến mức gần như không cần chuẩn bị gì nhiều, chỉ cần bước ra phố, đi vài phút giữa những dòng người đang ngược xuôi là trước mắt đã mở ra một thế giới hoàn toàn khác.

Tây Môn Đình nằm ở Vạn Hoa, được biết đến là một trong những khu phố đi bộ, mua sắm và ẩm thực sôi động của Đài Bắc; tiêu biểu cho phát triển công nghiệp văn hoá, kinh tế ban đêm ở thành phố này.

Từ cuối buổi chiều, nơi đây bắt đầu sáng lên bởi những bảng hiệu neon, những cửa hàng thời trang, quán ăn, quán cà phê và dòng người liên tục đổ về.

Ximending mở cửa từ khoảng 16 giờ và kéo dài đến khuya hằng ngày, tạo nên một không gian đặc biệt náo nhiệt khi thành phố bước vào buổi tối.

Điều tôi thích nhất ở Tây Môn Đình là cảm giác không cần tìm kiếm một điểm đến cụ thể. Chỉ cần đi bộ. Ánh sáng dẫn lối qua những con phố, âm thanh của hàng quán hòa với tiếng trò chuyện của người qua lại, mùi thức ăn nóng hổi len giữa đám đông.

Người dân và du khách xếp hàng mua các món ăn yêu thích ở Tây Môn Đình

Mỗi vài bước chân lại có một điều gì đó níu ánh mắt: Những cửa hàng thời trang, mỹ phẩm, góc phố graffiti, những quầy đồ ăn, nhóm nghệ sĩ đường phố hay đơn giản là một nhóm bạn trẻ đang cười nói rất tự nhiên.

Đêm ở Tây Môn Đình mang một nguồn năng lượng trẻ. Những biển hiệu neon rực rỡ phủ ánh sáng lên mặt phố, khiến không gian vừa hiện đại vừa có chút gì đó như một sân khấu ngoài trời.

Khu phố đi bộ trở thành nơi người ta đến để ăn, mua sắm, gặp gỡ, giải trí, nhưng cũng là nơi để ngắm nhìn đời sống đô thị. Ximending có những màn biểu diễn đường phố diễn ra tại các khu vực đông người, góp phần tạo nên bầu không khí đặc trưng của nơi này.

Ẩm thực là một câu chuyện khác của Tây Môn Đình. Giữa vô số món ăn đường phố, mì hàu Ay-Chung là một cái tên dễ khiến người ta tò mò, đứng xếp hàng để chờ mua.

Quầy mì luôn gắn với hình ảnh những thực khách đứng thưởng thức ngay trên phố, trong một không gian rất đời thường. Sợi mì dai, nước dùng đậm vị và cách thưởng thức nhanh gọn khiến món ăn trở thành một phần của nhịp sống nơi đây.

Rồi những món thịt nướng, thịt bò khò lửa xuất hiện giữa ánh sáng của các quầy hàng. Ngọn lửa bùng lên trong chốc lát, mùi thơm lan ra giữa dòng người, đủ khiến một người vừa ăn tối xong cũng phải dừng lại.

Tây Môn Đình có sức hấp dẫn ở chính những khoảnh khắc rất nhỏ như vậy: Một món ăn bất chợt bắt gặp, mùi hương kéo người ta lại gần và góc phố sôi động khiến ta muốn đứng thêm vài phút.

Điều thú vị là ngay giữa sự náo nhiệt ấy, người ta vẫn có thể bắt gặp những dấu vết văn hóa rất riêng. Những bức tường graffiti nhiều màu sắc tạo nên một lớp ngôn ngữ thị giác trẻ trung; các cửa hàng, quán bar, câu lạc bộ và không gian giải trí nối nhau khiến khu phố dường như luôn có người thức.

Khu phố đi bộ Tây Môn Đình là nơi người ta đến để ăn, mua sắm, gặp gỡ, giải trí, và cũng là nơi để ngắm nhìn đời sống đô thị

Ở Tây Môn Đình tối đầu tiên, tôi gặp Thu Hiền, một người Việt Nam sang Đài Bắc làm công nhân lắp ráp linh kiện điện tử. Quê Hiền ở tỉnh Ninh Bình, sang đây đã được 3 năm.

Hiền kể, cứ cuối tuần là nhóm bạn bè lại hẹn nhau ở Tây Môn Đình, ăn uống, mua sắm, đi chơi phố đêm và kể chuyện ở quê nhà. Đó cũng là khoảng thời gian quý giá của cả nhóm được gần gũi bên nhau và chia sẻ nỗi nhớ nhà.

Tôi đã đi Tây Môn Đình vào cả 2 buổi tối lưu lại Đài Bắc và thong thả đi bộ về khách sạn. Chỉ vài phút đi bộ, những âm thanh náo nhiệt phía sau dần lùi lại, nhưng cảm giác về một Đài Bắc trẻ trung, cởi mở và đầy năng lượng vẫn còn theo bước chân.

Chính sự thuận tiện ấy khiến Tây Môn Đình trở thành một phần rất tự nhiên trong đời sống của chuyến đi: Không cần dành riêng một buổi cũng không cần lên lịch cầu kỳ, chỉ cần bước ra khỏi khách sạn là đã có thể hòa vào thành phố.

Có lẽ sức hấp dẫn của Tây Môn Đình nằm ở chỗ đó. Khu phố không chờ du khách đến khám phá. Nó đang sống, đang chuyển động mỗi tối. Và người đến đây chỉ cần bước vào dòng chảy ấy là lập tức trở thành một phần của bức tranh đêm.

Điều còn lại sau một đêm Đài Bắc

Sau những trải nghiệm ấy, tôi nhận ra sức hấp dẫn của Đài Bắc không nằm ở những địa danh, biểu tượng làm nên tên tuổi của thành phố này.

Toà nhà 101 tầng (Taipei 101) có thể khiến người ta ấn tượng bởi vẻ hiện đại; chợ đêm Sĩ Lâm níu chân du khách bằng ẩm thực đường phố; Tây Môn Đình là cuộc sống sôi động về đêm. Mỗi nơi góp một sắc thái, cùng tạo nên diện mạo phong phú của thành phố khi đêm xuống.

Điều đáng nói là các trải nghiệm ấy kết nối với nhau qua một nhịp sống đô thị có nhiều lựa chọn, nơi du khách có thể chuyển từ một khu phố đông đúc sang không gian lịch sử, từ những ánh đèn rực rỡ sang cảnh hoàng hôn yên bình.

Có lẽ vì thế, Đài Bắc phù hợp với cả những người thích khám phá liên tục lẫn những người muốn dành thời gian tĩnh lặng quan sát cuộc sống địa phương.

Tôi đặc biệt nhớ cảm giác đi giữa dòng người ở phố đi bộ đêm Tây Môn Đình, khi mỗi người dường như có một lý do riêng để ra phố. Có người tìm món ăn quen thuộc, có người gặp gỡ bạn bè, có người đi mua sắm sau giờ làm, còn du khách như tôi tìm kiếm những trải nghiệm mới.

Những mục đích khác nhau cùng hiện diện trong một không gian, khiến thành phố trở nên sống động theo cách tự nhiên nhất.

Cảnh đông đúc ở đường phố Đài Bắc khi màn đêm buông xuống

Tôi nhận ra sức hấp dẫn của cuộc sống về đêm nằm ở những khoảnh khắc rất đời thường. Đó là khi con người rời khỏi nhịp sống ban ngày để ăn uống, gặp gỡ, trò chuyện và tận hưởng thành phố thoải mái hơn.

Những thói quen ấy nói lên nhiều điều về văn hóa địa phương, về cách một thành phố tổ chức đời sống, tăng trải nghiệm cho du khách, phát triển kinh tế ban đêm và tạo ra những không gian để con người kết nối với nhau.

Với Đài Bắc, màn đêm buông xuống là lúc nhiều lớp tính cách của thành phố cùng hiện ra: hiện đại mà không lạnh lẽo, náo nhiệt mà vẫn có những khoảng lặng, giàu dấu ấn truyền thống nhưng luôn mở cửa cho những ý tưởng mới.

Rời Đài Bắc, điều tôi mang theo không chỉ là hình ảnh những biển hiệu rực sáng, những món ăn đường phố hay đường chân trời nhìn từ Taipei 101.

Đó còn là cảm giác về một thành phố biết cách giữ chân người ta bằng những điều rất đời thường. Một con phố cũ vẫn có người ghé thăm, một khu chợ vẫn đông vui sau giờ làm, một bờ sông vẫn có người nán lại khi hoàng hôn xuống.

Đài Bắc còn khiến người ta nhớ bởi những khoảnh khắc được sống cùng nó. Và có lẽ, sức quyến rũ bền lâu nhất của một điểm đến bắt đầu từ chính những khoảnh khắc như thế.