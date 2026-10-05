'Mộc Hạ' ngày trở về: Lắng nghe nhịp đập tuổi 18 sau 20 năm tri ân thầy cô dưới mái trường Ngô Quyền (TP Hải Phòng)

Hơn 320 cựu học sinh niên khóa 2003 - 2006 hội ngộ sau 20 năm ngày ra trường. (Ảnh trong bài: BTC)

Sáng 4/10, Ban Giám hiệu Trường THPT Ngô Quyền cùng 40 thầy, cô giáo từng chủ nhiệm, giảng dạy các lớp niên khóa 2003 - 2006 tham dự Hội khóa. Sau hai thập kỷ, những học sinh của 14 lớp ngày nào đã bước vào những hành trình khác nhau. Người vẫn ở lại thành phố, người đi xa, có người đang sinh sống, làm việc ở nước ngoài. Không phải tất cả đều có thể trở về, song những người vắng mặt vẫn gửi quà, lời nhắn và tình cảm về chương trình.

Các thầy, cô giáo từng giảng dạy, chủ nhiệm niên khóa 2003 - 2006 trở lại dự ngày hội khóa cùng các thế hệ học trò.

Hội khóa được xây dựng với ba chương “Hành khúc Ngô Quyền”, “Mộc Hạ 03 - 06” và “Người gieo mầm xanh”. Những tiết mục văn nghệ, hình ảnh, thơ, ca khúc được chuẩn bị công phu đã đưa các cựu học sinh trở lại với những năm tháng học tập dưới mái trường. Mỗi phần của chương trình gợi lại một lát cắt của thời học sinh, từ những ngày còn ngồi chung lớp đến mùa hè chia tay năm 2006.

Tên gọi “Mộc Hạ” được Ban Tổ chức lựa chọn cũng bắt nguồn từ những dấu ấn của một thế hệ. “Mộc” gợi nhắc thế hệ học sinh niên khóa 2003 - 2006, đồng thời tượng trưng cho sự mộc mạc, chân thành, trong sáng của tuổi học trò. “Hạ” là mùa hè năm 2006 - thời điểm những học sinh tuổi 18 chia tay mái trường, mang theo hành trang tri thức, những ước mơ và dự định cho chặng đường phía trước.

Những người bạn năm xưa gặp lại sau hai thập kỷ, cùng ôn lại kỷ niệm dưới mái trường Ngô Quyền.

Để chuẩn bị cho ngày hội ngộ, Ban Liên lạc niên khóa 2003 - 2006 được thành lập, kết nối cựu học sinh của 14 lớp và triển khai nhiều hoạt động như giải thể thao, thiết kế logo, thiệp mời, chuẩn bị quà tặng, tập luyện văn nghệ. Những công việc được thực hiện trong nhiều tháng không chỉ phục vụ một chương trình kỷ niệm, mà còn giúp những người từng học chung kết nối lại sau từng ấy năm.

Sau 20 năm, nhiều người đã có gia đình, công việc và những mối quan tâm riêng. Những gương mặt năm xưa có thể đã thay đổi, cuộc sống mỗi người cũng có những ngã rẽ khác nhau, nhưng khi gặp lại, câu chuyện về thầy cô, bạn bè, lớp học và những kỷ niệm dưới mái trường Ngô Quyền vẫn được nối dài. Khoảng cách của thời gian dường như được thu hẹp trong những cuộc trò chuyện và những ký ức cùng được nhắc lại.

Anh Phạm Cao Thắng - cựu học sinh lớp 12A6, Trưởng Ban liên lạc Hội cựu học sinh Trường THPT Ngô Quyền niên khóa 2003 - 2006.

Anh Phạm Cao Thắng - cựu học sinh lớp 12A6, Trưởng Ban liên lạc Hội cựu học sinh Trường THPT Ngô Quyền niên khóa 2003 - 2006 bồi hồi, sau hai thập kỷ, mỗi người đã trải qua những thành công, thất bại, khó khăn và niềm vui riêng. Dẫu vậy, những năm tháng học tập dưới mái trường vẫn là một phần ký ức được gìn giữ. Đặc biệt, tình yêu thương, sự nghiêm khắc, những lời nhắc nhở và động viên của thầy cô là những điều thời gian khó có thể xóa nhòa.

Trong ngày trở về, những cô cậu học trò năm nào cũng dành một phần đặc biệt để nói lời cảm ơn tới các thầy cô. Các cựu học sinh đã trao quà tri ân Trường THPT Ngô Quyền và Hội Cựu giáo chức nhà trường với tổng kinh phí 30 triệu đồng, cùng những phần quà lưu niệm gửi tới các thầy, cô giáo. Những món quà không mang giá trị vật chất lớn, nhưng chứa đựng tình cảm và sự trân trọng của những học trò dành cho thầy cô.

Thầy Tạ Xuân Hòa - Hiệu trưởng Trường THPT Ngô Quyền phát biểu tại Hội khóa.

Phát biểu tại Hội khóa, thầy Tạ Xuân Hòa - Hiệu trưởng Trường THPT Ngô Quyền chia sẻ, 20 năm là khoảng thời gian đủ dài để mỗi người có những thay đổi lớn trong cuộc sống, nhưng cũng là chặng đường để những giá trị tốt đẹp của tình thầy trò được khẳng định và bền chặt hơn. Theo thầy, sự trưởng thành của học sinh là tài sản quý giá của nhà trường; từ nền tảng tri thức được vun đắp dưới mái trường Ngô Quyền, các cựu học sinh niên khóa 2003 - 2006 đã không ngừng nỗ lực, trưởng thành và khẳng định mình trên nhiều lĩnh vực. Những thành quả ấy cũng là một cách tri ân thiết thực đối với các thế hệ thầy cô đã tận tâm giảng dạy, dìu dắt học trò.

Thầy Tạ Xuân Hòa cũng mong muốn Trường THPT Ngô Quyền tiếp tục nhận được sự đồng hành, sẻ chia của các thế hệ cựu học sinh trong quá trình đổi mới, phát triển; đồng thời khẳng định dù học trò đi xa đến đâu, Bonnal - Bình Chuẩn - Ngô Quyền vẫn luôn là ngôi nhà chung rộng mở chào đón các thế hệ học sinh trở về.

Các cựu học sinh Ngô Quyền cùng thầy cô giáo trong ngày hội khóa “Mộc Hạ 03 - 06: Ngô Quyền trong tim tôi”.

Đặc biệt, trong ngày hội khóa, tiếng trống do thầy Tạ Xuân Hòa đánh đã gợi lại không khí quen thuộc của mái trường. Với những cựu học sinh đã rời trường 20 năm, âm thanh ấy không chỉ là một nghi thức của chương trình mà còn gợi nhắc về một thời đi học đã trở thành ký ức.

Hội khóa “Mộc Hạ 03 - 06: Ngô Quyền trong tim tôi” khép lại sau một ngày gặp gỡ. Hai mươi năm đã đưa những cô cậu học trò năm nào đi qua nhiều chặng đường của cuộc sống; còn mái trường, thầy cô và những người bạn cùng thời vẫn là điểm chung để họ tìm về, gặp lại nhau và gìn giữ những giá trị đã được vun đắp từ những năm tháng dưới mái trường Ngô Quyền.