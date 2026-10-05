Chủ tịch Quốc hội dự chương trình 'Kết nối yêu thương', chung tay hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu dự Chương trình - Ảnh: TTXVN

Cùng dự Chương trình có: Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, đại diện lãnh đạo một số tỉnh, thành phố...

Chương trình còn có sự tham dự của Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly.

Chăm lo đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, quan tâm tới những người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế là chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước. Với lực lượng Công an nhân dân, bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, việc đồng hành, hỗ trợ nhân dân khi gặp khó khăn là những hành động cụ thể thể hiện tinh thần "Vì Nhân dân phục vụ".

Điểm đặc biệt của chương trình "Kết nối yêu thương" là những thông điệp về trách nhiệm, sẻ chia và tình người - Ảnh: TTXVN

Qua rà soát, thống kê ban đầu, cả nước có trên 30.000 trường hợp phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo cần được quan tâm, hỗ trợ. Bệnh tật cùng những khó khăn về kinh tế tạo thêm nhiều áp lực đối với người bệnh và gia đình.

Chính từ thực tế đó, "Kết nối yêu thương" hướng tới hai mục tiêu gắn bó trong cùng một hành trình: Vừa huy động nguồn lực để hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; vừa hướng tới xây dựng một bệnh viện điều trị trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.

Điểm đặc biệt của chương trình "Kết nối yêu thương" là những thông điệp về trách nhiệm, sẻ chia và tình người không chỉ được chuyển tải bằng lời mà còn được kể bằng ngôn ngữ nghệ thuật.

Mạch cảm xúc của Chương trình bắt đầu từ quê hương, đất nước, người mẹ, mái nhà và những ký ức gần gũi; mở ra câu chuyện về sự sống, trẻ thơ và những ước mơ; từ một bàn tay chở che đến nhiều bàn tay cùng chung sức; từ tình yêu một con người đến trách nhiệm với cộng đồng và tình yêu quê hương, đất nước.

Câu chuyện ấy được thể hiện qua âm nhạc, múa, hình ảnh, ánh sáng, phóng sự và nghệ thuật trình diễn, với ba phần: "Tình quê hương" – "Kết nối yêu thương" – "Thanh âm trái tim". Hình tượng người mẹ, đứa trẻ, mái nhà, bàn tay, mầm xanh, ánh sáng, cánh chim… được sử dụng xuyên suốt, tạo nên một mạch kể về cội nguồn, con người, sự chở che và sức mạnh của những tấm lòng cùng tìm đến nhau.

Chủ tịch Quốc hội cùng các đại biểu và các nghệ sĩ tại Chương trình - Ảnh: TTXVN

Chương trình có sự tham gia của ca sĩ Hồng Nhung, NSƯT Vũ Thắng Lợi, Lâm Bảo Ngọc, Hồng Duyên, Bảo Yến, Thu Thủy, Nhóm Dòng Thời Gian, cùng các nghệ sĩ, diễn viên và đơn vị nghệ thuật.

Các tác phẩm "Đàn chim Việt", "Miền Nam quê hương ta ơi", "Hà Nội là tôi", "Mẹ yêu con", "Em đi trong tươi xanh", "Sao trên mũ – Bản làng trong tim", "Người gieo mầm xanh", "Để gió cuốn đi", "Triệu trái tim – Một quê hương", "Bầu trời và hoa lưu ly", "Điều giản dị", "Nguyện là người Việt Nam", cùng đại cảnh kết "Hành trình của lá – Cánh én tuổi thơ" được kết nối trong một đường dây nghệ thuật thống nhất. Mỗi tác phẩm mang một sắc thái riêng nhưng cùng góp phần kể một câu chuyện chung: Từ tình yêu quê hương đến tình yêu con người; từ một bàn tay chở che đến nhiều bàn tay cùng chung sức; từ sự sẻ chia đến trách nhiệm và hành động vì cộng đồng.

Thông qua Chương trình, Bộ Công an và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam mong muốn tiếp tục lan tỏa truyền thống "tương thân, tương ái", tinh thần trách nhiệm và nghĩa tình trong cộng đồng; kết nối sự chung tay của các cơ quan, tổ chức, địa phương, doanh nghiệp, cá nhân và nhân dân để vừa hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vừa hướng tới xây dựng một bệnh viện điều trị trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.