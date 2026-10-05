TP.HCM, Cần Thơ đoạt giải xuất sắc toàn diện tại Liên hoan dân ca Người cao tuổi

Tối 5.10, tại TP. Cần Thơ, Liên hoan tiếng hát dân ca Người cao tuổi khu vực VI các tỉnh, thành phía Nam đã tổ chức lễ tổng kết, trao giải cho các đơn vị dự thi.

Lễ tổng kết và trao giải Liên hoan tiếng hát dân ca Người cao tuổi khu vực VI các tỉnh, thành phía Nam, vào tối 5.10 tại Cần Thơ

Theo Ban tổ chức, trong ngày 5.10, có 8 đội đại diện cho người cao tuổi các tỉnh, thành phía Nam đã hoàn thành phần thi diễn tại Liên hoan tiếng hát dân ca Người cao tuổi khu vực VI với tinh thần hăng say, tự hào và tràn đầy nhiệt huyết.

Những câu hò, điệu lý, những khúc dân ca đậm đà bản sắc quê hương được các diễn viên người cao tuổi thể hiện vô cùng đặc sắc. Đây chính là minh chứng rõ nét cho đời sống tinh thần phong phú, ý chí sống vui, sống khỏe, sống có ích và là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Lãnh đạo TP. Cần Thơ và Hội Người cao tuổi Việt Nam đã trao giải xuất sắc toàn diện cho 2 đội TP.HCM và TP. Cần Thơ

Phát biểu tổng kết liên hoan, bà Hà Thị Minh Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Phát huy vai trò Người cao tuổi Việt Nam, cho biết, đến với liên hoan lần này 8 đội nghệ thuật người cao tuổi là TP.HCM, TP. Đồng Nai, tỉnh An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Tây Ninh, Cà Mau và đội đăng cai TP. Cần Thơ đã tái hiện bản sắc văn hóa đặc trưng của từng vùng miền rất ấn tượng.

Những điệu hò sông nước Nam Bộ đượm tình, những câu ca dao ngọt ngào, sâu lắng, kết tinh từ hồn quê; nghĩa đất và tình người đã chạm đến cảm xúc sâu lắng của người nghe.

Các tiết mục trình diễn của các đội tại liên hoan không chỉ là sự thăng hoa của nghệ thuật, mà còn là minh chứng sống động cho tâm hồn trẻ trung, yêu đời và đầy nhiệt huyết của các cụ, các bác…

Ban tổ chức xin ghi nhận và đánh giá rất cao tinh thần luyện tập nghiêm túc, sự cống hiến hết mình và tinh thần giao lưu đoàn kết, thi đua sôi nổi của các đội.

Theo bà Hà Thị Minh Tâm, sau khi làm việc khẩn trương, trách nhiệm, công tâm và khách quan, Ban thẩm định và Ban tổ chức đã thống nhất chọn ra những tập thể và cá nhân tiêu biểu nhất của liên hoan để trao giải.

Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho 3 đội Đồng Tháp, Vĩnh Long và Cà Mau

Cụ thể, Ban tổ chức trao giải xuất sắc toàn diện cho 2 đội nghệ thuật Người cao tuổi là TP.HCM và TP. Cần Thơ; trao 3 giải Nhất cho các đội Đồng Tháp, Vĩnh Long và Cà Mau; trao 3 giải Nhì cho các đội An Giang, Tây Ninh và TP. Đồng Nai.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức đã tôn vinh 2 cụ cao tuổi nhất tham gia liên hoan là cụ ông Hoàng Thanh Vân (81 tuổi, đội An Giang) và cụ bà Lê Vũ Tuyết (80 tuổi, đội Tây Ninh). Ngoài ra, còn trao giải trang phục đẹp nhất, giải cho đội có màn giới thiệu đặc sắc nhất, cùng các giải tiết mục xuất sắc.

Theo Ban tổ chức, các đội tham gia liên hoan hôm nay đều là những người chiến thắng, bởi các cụ, các bác đã chiến thắng chính mình và đã cống hiến hết mình cho đời sống văn hóa nghệ thuật và đời sống tinh thần của người cao tuổi.

Các tiết mục trình diễn tại đêm tổng kết, trao giải

Nhân dịp này, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam đề nghị các cấp Hội Người cao tuổi tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò của người cao tuổi; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần để người cao tuổi tiếp tục được cống hiến, phát huy trí tuệ, kinh nghiệm và năng khiếu nghệ thuật.

Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam mong muốn các cụ, các bác, những diễn viên hôm nay sẽ tiếp tục là những hạt nhân nòng cốt để truyền ngọn lửa đam mê âm nhạc truyền thống cho thế hệ trẻ; góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa trong xu thế hội nhập và phát triển…