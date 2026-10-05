Cồn Thới Sơn hết 'hot'

Cuối tháng 6, trải nghiệm ngồi xuồng ba lá ở khu du lịch Thới Sơn (phường Thới Sơn, Đồng Tháp) bất ngờ rộ lên trên mạng xã hội, kéo theo lượng khách đổ về cồn tăng đột biến khiến các lối đi, rạch nước tắc cứng. Thậm chí, việc chờ xuồng 1-2 tiếng là điều bình thường.

Tuy nhiên, sau 3 tháng trở thành điểm đến "hot" nhất miền Tây, cồn Thới Sơn quay lại tình trạng thưa khách.

Ghi nhận của Tri Thức - Znews Chủ nhật ngày 4/10, không khí tại đây yên ắng, dù cuối tuần vốn là thời điểm đông khách nhất. Các cầu bến thông thoáng, vắng bóng "nàng thơ" diện bà ba. Nhiều người chèo xuồng gác mái ngồi đợi khách. Khung giờ cao điểm 11-13h cũng không còn nhiều đoàn nối nhau đến tham quan, chỉ có một số nhóm khách lẻ ngồi ở các điểm đờn ca tài tử.

Khách giảm hơn một nửa

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, một thành viên của Nghiệp đoàn đò chèo ở cồn Thới Sơn cho biết từ đầu tháng 9, lượng khách bắt đầu giảm dần, nhất là khi học sinh - sinh viên và các gia đình đã quay trở lại học tập, làm việc. Tính đến hiện tại, lượng khách giảm 65-70% so với giai đoạn tháng 6-8.

Mỗi cầu bến có khoảng 50 xuồng và bố trí lượt khách luân phiên. Vào cuối tuần, mỗi xuồng chỉ chèo 2-3 chuyến/ngày, trong khi trước đó là 7-9 chuyến/ngày. Riêng ngày trong tuần chỉ có 1-2 chuyến/ngày.

"Không chỉ khách Việt, lượng khách quốc tế cũng giảm đáng kể, đến tháng 11 mới bắt đầu vào mùa nhộn nhịp khách quốc tế. Do qua trào lưu nên chấp nhận trở lại làm du lịch từ tốn. Người chèo chủ yếu nhận thù lao theo số chuyến với giá 30.000 đồng/chuyến. Mỗi xuồng chỉ cần đi 3 chuyến/ngày là mừng vì vẫn có một phần thu nhập", người này bày tỏ.

Cảnh rạch nước chính ở cồn Thới Sơn kẹt xuồng ngày 18/7 (ảnh trái) và khung cảnh ngày 4/10 (ảnh phải).

Mức giá mỗi lượt ngồi xuồng khứ hồi vẫn giữ nguyên 100.000 đồng để đảm bảo nguồn thu và duy trì vận hành.

Phía các đơn vị lữ hành địa phương cũng chứng kiến cảnh tour qua cồn Thới Sơn trống nhiều trong tháng 9, kể cả trong và cuối tuần. Tháng 10 chưa ghi nhận công suất khả quan.

Thanh Thủy (27 tuổi), hướng dẫn viên địa phương, cho biết hiện tour của công ty tháng 10 chưa có nhiều du khách đặt trước, khó lòng quay lại tình trạng kín tour như tháng 7 và 8 vừa qua. Cô nhìn nhận khu du lịch có lợi thế về khoảng cách, chi phí và văn hóa miệt vườn đặc trưng, nhưng tệp khách trẻ cần những hoạt động mới mẻ để giữ chân.

Hiện sức bán dựa vào lượng khách từng ngày và đoàn khách quốc tế, nhóm khách trung niên đi tham quan. Tour ghép cũng không còn đông Gen Z. Mỗi ngày, cô đưa khoảng 50-60 khách đến cồn, giảm khoảng 60%, nhưng vẫn phải dàn trải tour theo khung giờ để đảm bảo trải nghiệm.

Ngọc Tuyền (nón lá hồng) cùng gia đình đưa người thân vừa trở về Việt Nam đến tham quan cồn Thới Sơn ngày 4/10.

Đến cồn Thới Sơn ngày 4/10, Ngọc Tuyền (đến từ Đồng Nai) cùng gia đình đi theo tour địa phương. Cô từng đến đây vào năm 2025, khi quay lại, không khí và lượng khách không thay đổi nhiều. Khi đến cầu bến, gia đình có thể xuống xuồng ba lá ngay. Các điểm dừng cũng không phải chen chúc.

"Tour được lên lịch trình bài bản, đưa tôi trải nghiệm làm kẹo dừa, ăn trái cây, xem cải lương... Người làm du lịch ở cồn thân thiện và chủ động hỗ trợ du khách. Tôi thích không khí nhẹ nhàng của hiện tại, nhưng các hoạt động cần đa dạng hơn, chẳng hạn tổ chức tour trải nghiệm cuộc sống, cùng làm vườn...", Tuyền nhận xét. Nếu đơn thuần muốn du lịch thư giãn, tận hưởng cuộc sống miệt vườn, nữ du khách vẫn chọn quay lại đây.

Chiều ngược lại, Minh Thơ (24 tuổi, đến từ Cần Thơ) thấy rằng không gian ở đây nhiều cây xanh, thoáng mát. Nhưng với du khách có nhu cầu vui chơi, đặc biệt là giới trẻ, khu du lịch lại khá chậm nhịp khi không còn cảnh rộn ràng.

Vẫn đảm bảo sinh kế cho người làm du lịch

Theo bà Nguyễn Thị Xuân Mai, Phó Chủ tịch UBND phường Thới Sơn, áp lực duy trì sức hút sau khi trào lưu đi qua là điều địa phương đã nhìn nhận từ đầu.

Trong thời gian đón khách, hạ tầng và nhân lực được nâng cấp, công tác quản lý tăng cường, phân luồng tour và siết chặt vệ sinh môi trường tại khu vực bờ sông Tiền, các cầu bến và những tuyến rạch.

Nhiều xuồng chuẩn bị nón lá cho du khách chụp ảnh, nhưng đành xếp hàng trong bến chờ vì lượng khách thưa thớt, ảnh chụp ngày 4/10.

Tuy nhiên, mục tiêu từ năm 2025 đến nay không tập trung vào lượng khách lớn hay tăng mạnh doanh thu, mà là xây dựng thương hiệu du lịch sinh thái bền vững, gắn kết chặt chẽ giữa văn hóa địa phương, sinh kế người dân và sự hài lòng của du khách.

Việc một lượng khách biết đến và khu du lịch Thới Sơn xuất hiện nhiều trên mạng xã hội đã được xem là bước đệm truyền thông quan trọng trong phát triển và xây dựng hệ sinh thái du lịch.

Trước mắt, địa phương sẽ phối hợp với Hiệp hội Du lịch Đồng Tháp triển khai các giải pháp nâng cao thu nhập cho lực lượng lao động trực tiếp, trong đó có việc điều chỉnh giá xuồng chèo. Từ ngày 1/10, Nghiệp đoàn Đò chèo tăng giá từ 15.000 đồng lên 50.000 đồng/chuyến, theo lộ trình 12 tháng. Đặc biệt, việc đầu tư hệ thống cầu bến là nhiệm vụ trọng tâm trong năm nay.

Toàn bộ chuỗi dịch vụ phục vụ khách du lịch tại cồn Thới Sơn (vườn trái cây, điểm đờn ca tài tử, xe ngựa...) sẽ tiếp tục xây dựng lộ trình tổ chức lại dịch vụ, tính toán chi phí và nâng hiệu quả phục vụ nhằm bảo đảm sinh kế và quyền lợi chính đáng cho người dân tham gia hoạt động du lịch.

Về dự án du lịch cộng đồng, bà Mai cho biết phường Thới Sơn cũng chú trọng yếu tố con người - thiên nhiên - nghề truyền thống. Các sản phẩm du lịch tại địa phương vẫn bám theo bản sắc vốn có. Trong đó, người dân được tập huấn về kỹ năng đón tiếp, kể chuyện, vận hành điểm tham quan để tạo ấn tượng, kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Khu bày bán quà lưu niệm và các điểm đờn ca tài tử chỉ lác đác vài nhóm khách, ảnh chụp ngày 4/10.

Ngoài ra, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đồng Tháp còn xác định phường Thới Sơn có nhiều điều kiện để phát triển theo hướng du lịch sinh thái, trải nghiệm và cộng đồng trong không gian Đồng Tháp mới, đồng thời giữ vai trò rõ nét trong cơ cấu kinh tế địa phương.

Trong phát triển kinh tế, phường Thới Sơn định hướng phát triển đồng bộ các hạng mục phục vụ du lịch như bến tàu khách, hệ thống lưu trú, quầy hàng lưu niệm, không gian ẩm thực và các sản phẩm OCOP. Song song đó là khai thác hiệu quả khu dân cư dọc sông Tiền, phát triển du lịch đường sông và kết nối với các điểm đến trong khu vực.