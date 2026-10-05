Quân khu 2 tổng kết, trao thưởng các cuộc thi, hội thao thể dục thể thao

Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu; thủ trưởng các cơ quan Quân khu; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

Trung tướng Phạm Đức Duyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2 phát biểu chỉ đạo.

Các đại biểu dự tổng kết, trao thưởng.

Tại chương trình, ban tổ chức đã tiến hành trao thưởng tặng các tác giả, nhóm tác giả đoạt thành tích xuất sắc trong 3 cuộc thi: Tìm hiểu 80 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu; Sáng tác văn học nghệ thuật; Sáng tác biểu trưng LLVT Quân khu. Đồng thời, trao thưởng tặng các đoàn vận động viên tham gia Hội thao Thể dục thể thao Quân khu năm 2026.

Trung tướng Phạm Đức Duyên trao thưởng tặng các tác giả, đại diện nhóm tác giả đoạt giải nhất trong 3 cuộc thi.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, các tác phẩm tham gia Cuộc thi tìm hiểu 80 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu được trình bày sáng tạo, có mô hình, tư liệu quý, hình ảnh minh họa sinh động. Nội dung thể hiện sự hiểu biết về quá trình 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của LLVT Quân khu, những đóng góp của quân và dân Tây Bắc trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Đối với Cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật, các tác phẩm đã đi sâu phản ánh các khía cạnh của cuộc sống, đời sống bộ đội, khắc họa hình ảnh quân và dân các dân tộc Tây Bắc trong chiến đấu, công tác và lao động sản xuất. Với chủ đề “Viết tiếp bản hùng ca chiến thắng”, cuộc thi đã thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ, nhân dân tham gia với gần 900 tác phẩm dự thi thuộc các thể loại: Ký, truyện, thơ, nhạc và ảnh nghệ thuật.

Cuộc thi sáng tác biểu trưng LLVT Quân khu có gần 750 tác phẩm dự thi, với sự đầu tư công phu, sáng tạo, thẩm mỹ và tính nghệ thuật cao, thể hiện được đặc điểm, lịch sử, truyền thống vẻ vang của LLVT Quân khu.

Lãnh đạo Quân khu 2 trao thưởng tặng các tác giả, đại diện nhóm tác giả, các đoàn vận động viên có thành tích xuất sắc.

Qua 3 cuộc thi, Ban tổ chức đã trao các giải thưởng, gồm: 11 giải A và giải nhất; 20 giải B và giải nhì; 28 giải C và giải ba; 94 giải khuyến khích. Đồng thời, trao bằng khen tặng 9 tập thể có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, triển khai và có số lượng bài tham gia thi đạt chất lượng tốt nhất.

Đối với Hội thao Thể dục thể thao Quân khu năm 2026, các đoàn vận động viên đã thể hiện rõ bản lĩnh, phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ; khẳng định phong trào rèn luyện thể lực và thể dục thể thao tại các cơ quan, đơn vị thời gian qua đã đi vào nền nếp, trở thành nhu cầu tự giác, thường xuyên của cán bộ, chiến sĩ. Ban tổ chức đã trao 6 giải nhất, 6 giải nhì và 6 giải ba; đồng thời trao cờ tặng các đoàn vận động viên có thành tích xuất sắc trong hội thao.

Phát biểu chỉ đạo, Trung tướng Phạm Đức Duyên biểu dương, chúc mừng thành tích, kết quả, tinh thần hưởng ứng tham gia nhiệt tình, trách nhiệm của các tác giả, nhóm tác giả, vận động viên cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu và nhân dân trên địa bàn.

Trung tướng Phạm Đức Duyên đề nghị cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, hoàn thành xuất sắc Đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động quyết thắng”. Đặc biệt, bảo đảm an toàn về mọi mặt để Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu được thành công tốt đẹp; tạo động lực mới, khí thế mới, quyết tâm xây dựng LLVT Quân khu cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững vàng trong kỷ nguyên mới.