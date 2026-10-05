Lệ Giang, Đại Lý, Lhasa của Trung Quốc hút khách Việt

Đại Lý, Lệ Giang và Lhasa thăng hạng trong danh sách các điểm đến Trung Quốc được du khách Việt đặt tour và dịch vụ du lịch nhiều nhất

Trung Quốc đang dần hiện lên với một diện mạo khác trong lựa chọn của du khách Việt. Bên cạnh những thành phố quen thuộc như Thượng Hải, Bắc Kinh, Thâm Quyến hay Hàng Châu, các điểm đến giàu bản sắc văn hóa, cảnh quan và trải nghiệm riêng đang được quan tâm nhiều hơn.

Dữ liệu của Traveloka - nền tảng du lịch tích hợp số 1 Đông Nam Á cho thấy, trong 8 tháng đầu năm 2026, Lệ Giang và Đại Lý tăng mạnh thứ hạng trong danh sách các điểm đến Trung Quốc được du khách Việt đặt dịch vụ nhiều nhất.

Trong đó, Lhasa tăng tới 17 bậc, lên vị trí thứ 18, ghi nhận mức tăng hạng lớn nhất trong 5 thị trường Đông Nam Á gồm Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.

Sự tăng trưởng của Lệ Giang, Đại Lý và Lhasa đang tạo thêm những điểm nhấn mới trên bản đồ du lịch Trung Quốc của du khách Việt.

Lệ Giang tăng 11 bậc trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 8.2026. Thành phố này sở hữu phố cổ được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới cùng hệ thống di sản văn hóa của người Nạp Tây. Đại Lý cũng tăng 9 bậc trong bảng xếp hạng các điểm đến được du khách Việt đặt nhiều nhất.

Lhasa ghi nhận mức tăng mạnh hơn khi vươn lên vị trí thứ 18, tăng 17 bậc. Sức hút của thành phố gắn với những biểu tượng nổi tiếng như Cung điện Potala và hệ thống tu viện Phật giáo Tây Tạng có lịch sử hàng thế kỷ.

Điểm đáng quan tâm là mức tăng của các điểm đến Vân Nam trong thị trường Việt Nam cao hơn các thị trường Đông Nam Á còn lại được Traveloka khảo sát.

Sự quan tâm ngày càng lớn dành cho Lệ Giang và Đại Lý phản ánh xu hướng tìm kiếm những điểm đến có bản sắc riêng, giàu trải nghiệm và khác biệt với các tuyến du lịch truyền thống.

Dù vậy, những thành phố quen thuộc vẫn giữ vị trí quan trọng. Hàng Châu đứng thứ 5 trong danh sách các điểm đến Trung Quốc được du khách Việt đặt nhiều nhất, với tỉ lệ lựa chọn gần gấp đôi mức trung bình của 5 thị trường Đông Nam Á. Thâm Quyến đứng thứ 3.

Số lượng thành phố Trung Quốc ghi nhận lượng đặt chỗ đáng kể từ du khách Việt đã tăng gần 50% so với cùng kỳ năm trước.

Sự thay đổi trong lựa chọn của du khách Việt nằm trong xu hướng rộng hơn tại Đông Nam Á. Tại Indonesia, Malaysia, Singapore và Thái Lan, du khách cũng đang đặt dịch vụ tại nhiều thành phố Trung Quốc hơn.

Thượng Hải, Quảng Châu, Bắc Kinh và Thâm Quyến tiếp tục nằm trong nhóm 4 điểm đến được đặt nhiều nhất.

Tuy nhiên, ngoài những cửa ngõ quen thuộc, nhiều thành phố mới nổi đang chiếm tỉ trọng ngày càng lớn trong tổng giao dịch trên Traveloka. Thanh Đảo, Côn Minh, Trùng Khánh và Cáp Nhĩ Tân là những trường hợp tiêu biểu.

Xu hướng này tương đồng với sự thay đổi trong cách Trung Quốc nhìn nhận các cực tăng trưởng đô thị.

Theo “Chỉ số Sức hấp dẫn thành phố năm 2025” của Yicai Media Group, Thành Đô, Trùng Khánh, Hàng Châu, Thanh Đảo, Tây An và Vũ Hán nằm trong nhóm 15 “thành phố hạng nhất mới”, được đánh giá dựa trên các yếu tố như nguồn lực thương mại, khả năng kết nối, sức sống đô thị và tiềm năng phát triển.

Lệ Giang tăng 11 bậc trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 8.2026. Thành phố này sở hữu phố cổ được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới cùng hệ thống di sản văn hóa của người Nạp Tây

Dữ liệu đặt dịch vụ du lịch từ Đông Nam Á cũng phản ánh sự thay đổi này. Trong 8 tháng đầu năm 2026, tổng giao dịch vé máy bay và lưu trú đến 15 “thành phố hạng nhất mới” tăng nhanh hơn gấp đôi so với giao dịch đến Thượng Hải, Bắc Kinh, Thâm Quyến và Quảng Châu tại 5 thị trường Đông Nam Á.

Tỉ trọng nhóm thành phố này trong tổng giao dịch du lịch Trung Quốc trên Traveloka tăng thêm 5 điểm phần trăm.

“Trung Quốc không còn chỉ gắn với một hành trình duy nhất đối với du khách Đông Nam Á”, ông Alex Jung, Giám đốc marketing Traveloka nhận định.

Theo ông, những cửa ngõ quen thuộc vẫn giữ vai trò quan trọng, nhưng du khách ở từng thị trường đang dành sự quan tâm cho những nhóm điểm đến khác nhau. Việc mở rộng nguồn cung hàng không và lưu trú giúp du khách dễ dàng tìm kiếm, so sánh và đặt dịch vụ tại nhiều thành phố Trung Quốc trên cùng một nền tảng.

Với thị trường Việt Nam, sự nổi lên của Lệ Giang, Đại Lý hay Lhasa gợi mở một xu hướng đáng quan tâm. Ở đó, sức hấp dẫn của Trung Quốc đang được tạo nên bởi một hệ thống điểm đến ngày càng đa dạng chứ không tập trung vào vài đô thị lớn.

Đây cũng là cơ hội để các điểm đến khai thác sâu hơn những giá trị đặc trưng về văn hóa, cảnh quan, kiến trúc, ẩm thực và đời sống địa phương. Khi việc đi lại thuận tiện hơn, lựa chọn của du khách có thêm nhiều không gian để mở rộng.

Traveloka cho biết nền tảng này đang tăng cường hợp tác với các hãng hàng không Trung Quốc: China Southern, China Eastern, Air China, Xiamen Airlines, Hainan Airlines, Juneyao Airlines, Shenzhen Airlines và Spring Airlines, nhằm mở rộng lựa chọn đường bay và mức giá cho du khách.

Sự gia tăng kết nối hàng không, cùng với sự đa dạng của hệ thống lưu trú và dịch vụ du lịch, có thể tiếp tục thúc đẩy xu hướng khám phá những điểm đến mới. Với du khách Việt, Trung Quốc đang mở rộng đáng kể “bản đồ” trải nghiệm, từ những đô thị hiện đại đến các vùng đất giàu di sản và bản sắc văn hóa.