Lan tỏa hơi ấm sẻ chia từ Chương trình nghệ thuật 'Kết nối yêu thương'

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu, nghệ sĩ cùng các em thiếu nhi tham dự chương trình

Chương trình vinh dự được đón tiếp: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Về phía đơn vị tổ chức có: Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Bà Lê Thị Thủy, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng ủy TƯ Hội, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tham dự chương trình

Đặc biệt, chương trình có sự tham dự của của Bà Ngô Phương Ly - Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - người đồng hành cùng Hội LHPN Việt Nam trong rất nhiều hoạt động an sinh, xã hội

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, đại diện lãnh đạo một số tỉnh, thành phố; cùng sự chung tay hưởng ứng của đông đảo các tập đoàn, doanh nghiệp và ngân hàng lớn trên toàn quốc.

Chăm lo đời sống Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, quan tâm tới những người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế là chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước. Với lực lượng Công an nhân dân, bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, việc đồng hành, hỗ trợ nhân dân khi gặp khó khăn là những hành động cụ thể thể hiện tinh thần "Vì Nhân dân phục vụ".

Bà Lê Thị Thủy (thứ 4 từ trái sang, hàng sau), Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Bà Ngô Phương Ly (thứ 7 từ trái sang, hàng sau), Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu, nghệ sĩ cùng các em thiếu nhi tham dự chương trình

Qua rà soát, thống kê ban đầu, cả nước có trên 30.000 trường hợp phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo cần được quan tâm, hỗ trợ. Bệnh tật cùng những khó khăn về kinh tế tạo thêm nhiều áp lực đối với người bệnh và gia đình.

Chính từ thực tế đó, chương trình "Kết nối yêu thương" hướng tới 2 mục tiêu gắn bó trong cùng một hành trình: Vừa huy động nguồn lực để hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; vừa hướng tới xây dựng một bệnh viện điều trị trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.

Điểm đặc biệt của chương trình "Kết nối yêu thương" là những thông điệp về trách nhiệm, sẻ chia và tình người không chỉ được chuyển tải bằng lời mà còn được kể bằng ngôn ngữ nghệ thuật.

Không gian nghệ thuật của đêm diễn đưa khán giả qua 3 chương cảm xúc: "Tình quê hương", "Kết nối yêu thương" và "Thanh âm trái tim". Bằng sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, múa, ánh sáng và phóng sự tư liệu, chương trình đã vẽ nên hành trình nối dài từ tình yêu gia đình, quê hương bình dị đến tình người và trách nhiệm xã hội.

Điểm nhấn sân khấu là hình ảnh bàn tay tìm đến bàn tay, những người mẹ chở che đứa trẻ và biểu tượng "cội nguồn cây sự sống" lan tỏa nhánh xanh che chở cho những mảnh đời khó khăn. Ở đại cảnh kết, hình tượng những cánh hạc trắng mang ước mơ trẻ thơ hóa thành đàn én bay vút lên trong ánh bình minh đã để lại dư âm xúc động sâu sắc, khẳng định thông điệp nhân văn: không một ai phải đơn độc khi đang cần một bàn tay ở bên.

Các MC, ca sĩ biểu diễn trong chương trình

Chương trình có sự tham gia của ca sĩ Hồng Nhung, NSƯT Vũ Thắng Lợi, Lâm Bảo Ngọc, Hồng Duyên, Bảo Yến, Thu Thủy, Nhóm Dòng Thời Gian, cùng các nghệ sĩ, diễn viên và đơn vị nghệ thuật.

Các tác phẩm "Đàn chim Việt", "Miền Nam quê hương ta ơi", "Hà Nội là tôi", "Mẹ yêu con", "Em đi trong tươi xanh", "Sao trên mũ - Bản làng trong tim", "Người gieo mầm xanh", "Để gió cuốn đi", "Triệu trái tim - Một quê hương", "Bầu trời và hoa lưu ly", "Điều giản dị", "Nguyện là người Việt Nam", cùng đại cảnh kết "Hành trình của lá - Cánh én tuổi thơ" được kết nối trong một đường dây nghệ thuật thống nhất.

Thông qua Chương trình, Bộ Công an và Trung ương Hội LHPN Việt Nam mong muốn tiếp tục lan tỏa truyền thống "tương thân, tương ái", tinh thần trách nhiệm và nghĩa tình trong cộng đồng.

Chương trình nghệ thuật "Kết nối yêu thương" với những phút giây lắng đọng cảm xúc không chỉ là nhịp cầu nối những tấm lòng thiện nguyện, mà còn tô đậm nét đẹp truyền thống tương thân tương ái của dân tộc, đồng thời lan tỏa hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tận tụy, trách nhiệm, vì Nhân dân phục vụ.