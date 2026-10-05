Kết nối những tấm lòng – lan toả yêu thương

“Kết nối yêu thương” cũng là chương trình nhằm huy động cộng đồng, kết nối các nguồn lực xã hội để hỗ trợ phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hướng tới xây dựng bệnh viện điều trị trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự chương trình.

Dự chương trình, về phía Ban tổ chức có các đồng chí: Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Lê Thị Thuỷ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Cùng dự chương trình còn có các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, một số tỉnh, thành phố.

Đặc biệt, chương trình còn có sự tham dự của phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các lãnh đạo, đại biểu dự chương trình.

Chăm lo đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, quan tâm tới những người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế là chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước. Với lực lượng CAND, bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, việc đồng hành, hỗ trợ nhân dân khi gặp khó khăn là những hành động cụ thể thể hiện tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”.

Chương trình chuyển tải nhiều thông điệp về trách nhiệm, sẻ chia và tình người.

Theo số liệu của Ban tổ chức Chương trình “Kết nối yêu thương”, thống kê ban đầu cho thấy, cả nước có trên 30.000 trường hợp phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo cần được quan tâm, hỗ trợ. Bệnh tật cùng những khó khăn về kinh tế tạo thêm nhiều áp lực đối với người bệnh và gia đình.

Từ thực tế đó, Chương trình “Kết nối yêu thương” mong muốn kết nối sự quan tâm, trách nhiệm và nguồn lực của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và cộng đồng để sự sẻ chia được chuyển thành những hành động thiết thực.

Với ba phần chính: “Tình quê hương”, “Kết nối yêu thương”, “Thanh âm trái tim”, chương trình chuyển tải nhiều thông điệp về trách nhiệm, sẻ chia và tình người.

Nhiều tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, giàu cảm xúc trong chương trình "Kết nối yêu thương".

Bằng ngôn ngữ của âm nhạc, múa, hình ảnh, ánh sáng, phóng sự và nghệ thuật trình diễn, chương trình đưa khán giả vào hành trình nhiều cảm xúc. Ở đó, hành trình yêu thương bắt đầu từ quê hương với tiếng ru của mẹ, mái nhà của tuổi thơ, con đường quen thuộc và những con người đã dạy ta biết yêu thương. Từ những ký ức gần gũi, những điều thân thuộc, “Tình quê hương” rộng mở với tình yêu con người, nghĩa đồng bào và trách nhiệm với cộng đồng.

Hình tượng người mẹ, em bé, mái nhà, bàn tay, mầm xanh, ánh sáng, cánh chim… xuyên suốt phần đầu của chương trình, tạo thành mạch kể giàu cảm xúc về cội nguồn, con người, sự chở che và sức mạnh của những tấm lòng cùng tìm đến nhau.

Các nghệ sĩ biểu diễn trong chương trình tối 5/10.

Người xem có dịp thưởng thức rất nhiều tác phẩm âm nhạc nổi tiếng, trong đó “Đàn chim Việt” của nhạc sĩ Văn Cao, “Miền Nam quê hương ta ơi!” của nhạc sĩ Huy Du, “Mẹ yêu con” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, “Hà Nội là tôi” của nhạc sĩ Lưu Hà An, “Em đi trong tươi xanh” của Vũ Thanh.

Phần 2 “Kết nối yêu thương”, chương trình đưa người xem đến với rất nhiều câu chuyện, những con người cụ thể trong cuộc sống hôm nay. Ở đó, con người được đặt ở vị trí trung tâm. Mỗi phận đời được nâng đỡ là một niềm tin được giữ lại. Mỗi cơ hội được trao là một khát vọng có thể hồi sinh.

Thông qua phóng sự tư liệu về công tác an sinh xã hội của Bộ Công an và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng nhiều tiết mục nghệ thuật, trong chương trình chuyển tải một điều giản dị: Khi nhiều bàn tay cùng tìm đến, những hành động riêng lẻ có thể kết nối thành sức mạnh của cộng đồng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí lãnh đạo, đại biểu và các cháu thiếu nhi cuối chương trình "Kết nối yêu thương".

Phần 3 “Thanh âm trái tim” là không gian nghệ thuật đầy năng lượng, rộn ràng, hạnh phúc. Hình ảnh những bàn tay, trái tim và cánh én trở lại trong đại cảnh kết “Hành trình của lá – Cánh én tuổi thơ” như một sự tiếp nối: yêu thương được trao đi để tiếp tục được nhân lên và lan tỏa. Theo đó, “Kết nối yêu thương” không dừng lại ở sự sẻ chia, mà trao niềm tin để con người có thêm sức mạnh; trao cơ hội để mỗi người phát huy nội lực; đồng hành để những phận đời từng cần được nâng đỡ hôm nay có thể tự tin bước tới ngày mai.

Với sự biểu diễn của ca sĩ Hồng Nhung, NSƯT Vũ Thắng Lợi, Lâm Bảo Ngọc, Hồng Duyên, Bảo Yến, Thu Thủy, Nhóm Dòng Thời Gian, cùng các nghệ sĩ, diễn viên và đơn vị nghệ thuật, chương trình đã giới thiệu đến khán giả rất nhiều tác phẩm nổi tiếng và ý nghĩa khác: “Sao trên mũ – Bản làng trong tim”, “Người gieo mầm xanh”, “Để gió cuốn đi”, “Triệu trái tim – Một quê hương”, “Bầu trời và hoa lưu ly”, “Điều giản dị”, “Nguyện là người Việt Nam”… Tất cả cùng góp phần kể lan toả truyền thống “tương thân, tương ái”, tinh thần trách nhiệm và nghĩa tình trong cộng đồng.

Chương trình “Kết nối yêu thương” tiếp nhận đóng góp thông qua tài khoản của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, bảo đảm việc quản lý, sử dụng nguồn lực đúng mục đích, công khai, minh bạch và theo quy định. Đối với việc hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, từng trường hợp được xem xét trên cơ sở hồ sơ, xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh về tình trạng bệnh và xác nhận của chính quyền địa phương về hoàn cảnh thực tế. Mức hỗ trợ được xem xét phù hợp với nguồn lực vận động được và hoàn cảnh của từng trường hợp. Bộ Công an và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp rà soát đối tượng, quản lý, sử dụng nguồn lực và công khai kết quả theo quy định. Cùng với việc hỗ trợ những trường hợp cụ thể, chương trình hướng tới kết nối các nguồn lực để xây dựng một bệnh viện điều trị trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo. Qua đó, những tấm lòng và nguồn lực được kết nối trong chương trình không chỉ hướng tới những nhu cầu đang đặt ra trước mắt mà còn cùng hướng về một mục tiêu chăm sóc trẻ em có ý nghĩa lâu dài.