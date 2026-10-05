Hà Nội tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý III/2026 do UBND TP Hà Nội tổ chức chiều 5/10, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương cho biết, nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), Thành phố Hà Nội tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch tại nhiều không gian văn hóa, di sản trên địa bàn.

Bà Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội thông tin tại buổi họp báo.

Nhiều sự kiện văn hóa, du lịch đặc sắc

Các hoạt động diễn ra từ cuối tháng 9, cao điểm trong tháng 10/2026, nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân và du khách, đồng thời phát huy giá trị di sản, đưa các chương trình nghệ thuật đến gần hơn với công chúng.

Mở đầu chuỗi hoạt động, từ ngày 1 đến 4/10, tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm diễn ra Hội Sách Hà Nội lần thứ XI - năm 2026 với chủ đề “Sách mở tri thức - Công nghệ dẫn tương lai”.

Từ ngày 3 đến 4/10, tại không gian Vườn hoa Lý Tự Trọng và mặt nước hồ Tây, trên trục đường Thanh Niên - Nguyễn Đình Thi, phường Tây Hồ, diễn ra Giải Bơi chải Thuyền rồng - Ván SUP Hà Nội mở rộng năm 2026, quy tụ gần 900 vận động viên đến từ các đại sứ quán, tổ chức quốc tế, tỉnh, thành phố và các câu lạc bộ.

Trong tháng 10, thành phố tổ chức Festival Thu Hà Nội năm 2026 từ ngày 16 đến 18/10 và Lễ hội Đồ uống Hà Nội 2026 từ ngày 9 đến 11/10, mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm cho người dân và du khách.

Đáng chú ý, thành phố tổ chức hai chương trình nghệ thuật quy mô lớn tại Nhà hát Hồ Gươm trong các ngày 9 và 10/10, kết nối các giá trị lịch sử, văn hóa với ngôn ngữ trình diễn hiện đại.

Ngày 9/10, chương trình nghệ thuật phục vụ công chúng được tổ chức theo hình thức bán vé, hướng tới trở thành một sự kiện âm nhạc quốc tế, với các tác phẩm tiêu biểu của Việt Nam và thế giới, kết nối âm nhạc đương đại với những giá trị văn hóa đặc trưng của Hà Nội.

Ngày 10/10, chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Bản Giao hưởng Hà Nội” được tổ chức chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Chương trình tái hiện hành trình lịch sử, văn hóa và khát vọng phát triển của Hà Nội thông qua âm nhạc và ngôn ngữ sân khấu hiện đại, từ mùa Thu lịch sử năm 1954 đến diện mạo Thủ đô trong kỷ nguyên mới.

Cũng trong tối 10/10, tại khu vực Vườn hoa Đền Bà Kiệu, chương trình nghệ thuật “80 năm - Vang mãi bản hùng ca Hà Nội” được tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô (19/10/1946 - 19/10/2026).

Chương trình tái hiện quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Lực lượng vũ trang Thủ đô qua các thời kỳ; đồng thời tri ân các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh, cống hiến vì bình yên của Thủ đô.

Quang cảnh họp báo.

Đưa nghệ thuật đến gần người dân

Trong dịp này, các nhà hát, đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp của thành phố lựa chọn nhiều chương trình phục vụ nhân dân và du khách.

Vào 20h các ngày thứ sáu, thứ bảy từ ngày 2 đến 31/10, Nhà hát Kịch, Nhà hát Chèo và Nhà hát Cải lương Hà Nội tổ chức các chương trình nghệ thuật với nhiều tác phẩm như vở kịch “Huyền tích Hồ Gươm”, chương trình “Nét duyên chèo Hà Thành”, vở chèo “Quan Âm Thị Kính” và vở cải lương “Người con gái Hà Thành”.

Cùng với các chương trình tại khu vực trung tâm, nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật được tổ chức tại các xã, phường, góp phần đưa không khí kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô đến gần hơn với người dân.

Trong các tối 9 và 10/10, các đơn vị nghệ thuật thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng loạt tổ chức biểu diễn tại Vườn hoa Đền Bà Kiệu, phường Tây Tựu và các xã Trung Giã, Hoài Đức, Yên Lãng, Quảng Oai, Xuân Mai và Hương Sơn.

Bên cạnh các chương trình biểu diễn trực tiếp, thành phố tổ chức 40 buổi chiếu phim lưu động và 15 buổi chiếu phim tại các rạp trên địa bàn nhân dịp kỷ niệm.

Chuỗi hoạt động được tổ chức tại nhiều địa điểm, với hình thức đa dạng, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân, đồng thời giới thiệu, quảng bá các giá trị lịch sử, văn hóa của Thủ đô tới du khách trong và ngoài nước.