Chủ tịch Quốc hội dự chương trình nghệ thuật 'Kết nối yêu thương'

Tối 5/10, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Bộ Công an phối hợp Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Chương trình nghệ thuật “Kết nối yêu thương”, nhân kỷ niệm 96 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự chương trình. Cùng tham dự có Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; bà Lê Thị Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành cơ quan Trung ương, đại diện lãnh đạo một số tỉnh, thành phố... Chương trình còn có sự tham dự của Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly. (Ảnh: Báo Đại biểu Nhân dân)

Chương trình được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026) và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Đây cũng là hoạt động cụ thể nhằm triển khai kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương về bảo đảm an ninh, an toàn gắn với an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước.

Qua rà soát, thống kê ban đầu, cả nước có trên 30.000 trường hợp phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo cần được quan tâm, hỗ trợ. Bệnh tật cùng những khó khăn về kinh tế tạo thêm nhiều áp lực đối với người bệnh và gia đình. Từ thực tế đó, Chương trình “Kết nối yêu thương” mong muốn kết nối sự quan tâm, trách nhiệm và nguồn lực của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và cộng đồng để sự sẻ chia được chuyển thành những hành động thiết thực

Chương trình không chỉ mong muốn huy động sự chung tay của cộng đồng để hỗ trợ trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà còn hướng tới sự đồng hành lâu dài và thiết thực hơn, đó là xây dựng một bệnh viện để điều trị trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.

Thông điệp “Kết nối yêu thương” được thể hiện xuyên suốt chương trình, bắt đầu từ tình yêu quê hương, đất nước và những tình cảm trong mỗi gia đình, sau đó mở rộng thành sự quan tâm, sẻ chia giữa con người với con người. Từ đó, chương trình kêu gọi cộng đồng cùng tham gia bằng những hành động cụ thể.

Chương trình gồm 3 phần “Tình quê hương”, “Kết nối yêu thương” và “Thanh âm trái tim”.

Chương trình có sự tham gia của ca sĩ Hồng Nhung, NSƯT Vũ Thắng Lợi, Lâm Bảo Ngọc, Hồng Duyên, Bảo Yến, Thu Thủy, Nhóm Dòng Thời Gian, cùng các nghệ sĩ, diễn viên và đơn vị nghệ thuật.

Các tác phẩm “Đàn chim Việt”, “Miền Nam quê hương ta ơi”, “Hà Nội là tôi”, “Mẹ yêu con”, “Em đi trong tươi xanh”, “Sao trên mũ - Bản làng trong tim”, “Người gieo mầm xanh”, “Để gió cuốn đi”, “Triệu trái tim - Một quê hương”, “Bầu trời và hoa lưu ly”, “Điều giản dị”, “Nguyện là người Việt Nam”, cùng đại cảnh kết “Hành trình của lá - Cánh én tuổi thơ” được kết nối trong một đường dây nghệ thuật thống nhất.

Thông qua Chương trình, Bộ Công an và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam mong muốn tiếp tục lan tỏa truyền thống “tương thân, tương ái”, tinh thần trách nhiệm và nghĩa tình trong cộng đồng; kết nối sự chung tay của các cơ quan, tổ chức, địa phương, doanh nghiệp, cá nhân và Nhân dân để vừa hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vừa hướng tới xây dựng một bệnh viện điều trị trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.

Đó cũng là điều “Kết nối yêu thương” mong muốn gửi đi: mỗi sự quan tâm đều có ý nghĩa, mỗi sự góp sức đều có thể trở thành một phần của hành trình chung; để những tấm lòng được kết nối, những nguồn lực được kết nối và yêu thương được chuyển thành những hành động thiết thực.