Kể chuyện xứ Thanh qua sản phẩm nem chua

Lê Phương Chi

Khởi nghiệp từ tình yêu với quê nhà

Nhắc đến con đường khởi nghiệp, Phương Chi không nói về số liệu hay tham vọng thị trường. Chị bắt đầu bằng tình cảm. "Tôi là người sống nặng tình", chị bày tỏ.

Chính điều đó đưa chị đến với nem chua - thức quà quen thuộc của xứ Thanh. Quen đến mức nhiều người nghĩ làm nem rất đơn giản. Nhưng khi bắt tay vào làm, chị mới thấy hết sự vất vả, từ khâu chọn nguyên liệu, kỹ thuật chế biến, bảo quản cho đến trách nhiệm với người tiêu dùng.

Với Phương Chi, nem chua không chỉ gợi nhớ một món ăn. Đó là bữa cơm gia đình, là món quà quê người Thanh Hóa thường mang theo mỗi khi đi xa, là một phần ký ức đã thấm vào tuổi thơ từ lúc nào không rõ.

Trong ký ức ấy có cả hình ảnh người cha. Ông làm nghề đá truyền thống và được phong tặng danh hiệu nghệ nhân. Từ nhỏ, chị đã thấy ở cha sự nhẫn nại, lòng tự trọng và niềm tự hào về sản phẩm quê hương.

"Bố tôi chạm vào đá, còn tôi muốn chạm vào hương vị", chị nói. Lời chia sẻ đơn giản nhưng giải thích rõ lựa chọn của chị. Nếu cha chị lưu giữ giá trị quê hương qua từng nét chạm trên đá, thì chị tiếp nối tinh thần ấy bằng cách giữ gìn hương vị truyền thống. Chị mong mỗi chiếc nem gửi đi không chỉ là món ăn ngon, mà còn giúp người xa quê nhớ về nguồn cội, giúp khách phương xa biết thêm về vùng đất đã tạo nên hương vị ấy.

Và xa hơn câu chuyện về một thương hiệu, chị muốn kể câu chuyện về xứ Thanh.

Giữ chữ tín từ những điều nhỏ nhất

Làm một sản phẩm quen thuộc đôi khi khó hơn tạo ra một thứ hoàn toàn mới, bởi khách hàng có sẵn tiêu chuẩn để so sánh. Với Phương Chi, thách thức lớn nhất không nằm ở việc tạo ra sự khác biệt bằng mọi giá, mà là làm sao một món ăn quen thuộc vẫn đủ chỉn chu để khách hàng tin tưởng lựa chọn cho gia đình hoặc làm quà biếu.

Chị có một cách gọi khách hàng khá đặc biệt: "Ân nhân của mình". Chị quan niệm người mua trao niềm tin cho mình, thì mình không thể vì chút lợi ích trước mắt mà làm ẩu. Những mẻ nem không đạt chuẩn, chị chấp nhận bỏ đi dù tiếc công, tiếc vốn. "Hàng lỗi thì không thể vì tiếc mà bán ra. Khách hàng mua nem đi biếu là mang theo cả uy tín của chính họ", chị nhận định.

Cách suy nghĩ ấy cũng lý giải lựa chọn về tiêu chuẩn sản phẩm mà Phương Chi theo đuổi. Chị cho biết mình ưu tiên nguyên liệu tươi, sản xuất mới và kiên định với nguyên tắc không sử dụng những chất phụ gia mà bản thân không muốn có trong sản phẩm.

Điều đó đồng nghĩa chi phí có thể cao hơn, thời gian bảo quản ngắn hơn, khâu vận chuyển cần cẩn trọng hơn và tốc độ mở rộng đôi khi không thể quá nhanh. Nhưng chị chấp nhận: "Chất lượng phải đi trước tốc độ. Tôi thà đi chậm một chút nhưng muốn mình đi được lâu".

Lê Phương Chi tặng quà tài trợ tại sự kiện

Kinh doanh, vì vậy, với Phương Chi không phải lúc nào cũng thuận lợi. Có những giai đoạn áp lực tiền bạc, công việc, gia đình và trách nhiệm cùng lúc đổ xuống khiến chị tự hỏi liệu mình có đang đi đúng đường. Chị mệt mỏi, hoài nghi bản thân đến phát khóc. Nhưng sau những thời điểm yếu lòng ấy, chị vẫn chọn đứng dậy để tiếp tục.

Điều giữ chị lại không chỉ là mong muốn kinh doanh thành công mà còn bởi niềm tin rằng có những nguyên tắc nếu đã lựa chọn thì không nên dễ dàng từ bỏ. "Sau rất nhiều áp lực, nếu mình vẫn giữ được điều mình tin là đúng, với tôi đó cũng là một dạng thành công", chị nói.

Bản lĩnh trong sự mềm mại

Ở Phương Chi có sự kết hợp giữa nét mềm mại của một người phụ nữ thích cái đẹp và sự quyết liệt trong kinh doanh. Chị không phủ nhận mình chú trọng hình ảnh, thích xuất hiện chỉn chu, trẻ trung và nhiều năng lượng. Nhưng với chị, chăm chút bản thân không phải để làm hài lòng người khác, mà là sự tôn trọng chính mình.

Chị cho rằng nhan sắc chỉ tạo ấn tượng ban đầu, còn để đi đường dài trong công việc thì phải dựa vào năng lực, chữ tín và trách nhiệm. "Tôi thích sự nữ tính, nhưng tôi cũng thích sự bản lĩnh. Mềm mại là khí chất, còn bản lĩnh là xương sống của người phụ nữ", chị khẳng định.

Những năm gần đây, chị tích cực tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại và kết nối doanh nghiệp. Mỗi chuyến đi là một cơ hội để chị giới thiệu về sản vật và con người Thanh Hóa. Chị tin doanh nghiệp địa phương phát triển tốt sẽ tạo thêm việc làm và tiếp thêm niềm tin cho những người làm nghề truyền thống.

"Khi mình nhận được nhiều từ quê hương, mình càng muốn trả lại cho quê hương", chị nói. Chị tin một doanh nghiệp địa phương nếu phát triển tốt có thể tạo thêm công việc, góp phần quảng bá đặc sản, thúc đẩy sản phẩm truyền thống và đem lại niềm tin cho những người vẫn đang kiên trì làm nghề. "Chạm vào điều gì cũng được, miễn là điều đó giúp ích cho quê hương", chị chia sẻ.

Mong một ngày được gọi là nghệ nhân

Khi nói về tương lai 5 hay 10 năm tới, Phương Chi không đặt mục tiêu trở thành người bán được nhiều nem nhất. Chị cũng không muốn cái tên mình chỉ gắn với việc kinh doanh một món ăn. Điều chị hướng tới là xây dựng một thương hiệu tử tế của xứ Thanh, đủ sức giữ những giá trị truyền thống nhưng đồng thời có khả năng bước ra những thị trường rộng hơn. Trong các sự kiện có khách quốc tế, chị luôn giới thiệu nem chua như một nét văn hóa ẩm thực đặc trưng của quê hương mình.

Và trong giấc mơ đường dài ấy còn có một mong ước riêng: Một ngày nào đó, chị đủ điều kiện để được công nhận là nghệ nhân nghề ẩm thực. Danh hiệu đó không chỉ ghi nhận là sự ghi nhận cho nghề nghiệp. Nó còn là cách người con gái nối dài câu chuyện của cha.

Người cha từng dùng đôi tay mình chạm vào đá để tạo nên những giá trị bền bỉ. Người con gái hôm nay lựa chọn chạm vào một thứ mong manh hơn - hương vị.

Nhưng dù là đá hay hương vị, phía sau vẫn là cùng một điều: Tình yêu với mảnh đất đã sinh ra mình và ý thức rằng những giá trị quê hương chỉ có thể sống lâu nếu có những người sẵn sàng gìn giữ.

"Tôi không muốn sau này nhìn lại và thấy mình chỉ làm ra những chiếc nem. Tôi muốn những chiếc nem ấy giữ được hương vị quê nhà và giúp quê hương mình được biết đến nhiều hơn", Phương Chi nói.