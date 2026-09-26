Cuộc sống tuổi U80 của 'người đàn bà hát'

NSND Thanh Hoa tên thật là Nguyễn Thị Thanh, sinh năm 1950 ở Hà Nội. Bố bà là nghệ sĩ tại trường Thiếu sinh quân, còn mẹ là người lái đò ở chùa Hương.

Thanh Hoa bén duyên với ca hát từ năm 9 tuổi khi đoạt giải nhất cuộc thi Tiếng hát Họa mi của thị xã Hà Đông. Năm 16 tuổi, Thanh Hoa thi vào Trường Âm nhạc Việt Nam (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam), tốt nghiệp rồi vào Đài Phát thanh Giải phóng, sau đó chuyển về Đài Tiếng nói Việt Nam và gắn bó đến khi nghỉ hưu. Với giọng hát sáng, dày, giàu nội lực, bà là một trong những ca sĩ thu âm nhiều nhất của đài.

NSND Thanh Hoa được mệnh danh là “Người đàn bà hát”.

Những ca khúc gắn liền với tên tuổi Thanh Hoa nay đã trở thành "tài sản ký ức" của nhiều thế hệ: Tàu anh qua núi, Tình yêu của đất và nước, Con kênh ta đào, Tình yêu trên dòng sông quan họ, Mùa xuân làng lúa làng hoa, Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò Nghệ Tĩnh, Bác Hồ một tình yêu bao la…

NSND Thanh Hoa thời trẻ. Ảnh: FBNV

Trong sự nghiệp của mình, bà đạt nhiều giải thưởng, trong số đó phải kể đến giải Nhất tại cuộc thi Nhạc nhẹ quốc tế Cóc Phây, Huy chương Vàng Hội diễn ca múa nhạc toàn quốc, bằng khen đặc biệt cuộc thi 8 bài hát trên vô tuyến truyền hình… Nhờ có thành tích vang dội, NSND Thanh Hoa được mệnh danh là "Người đàn bà hát", là "Pho sử hát" của Đài tiếng nói Việt Nam" và là "Người đàn bà có giọng hát chiến thắng thời gian".

Năm 2001, bà được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, sau đó tiếp tục hoạt động tích cực, vừa biểu diễn, vừa đào tạo lớp ca sĩ trẻ, vừa giữ vai trò Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam (APPA).

Ở tuổi U80, NSND Thanh Hoa vẫn gây ấn tượng bởi giọng hát khỏe, hào sảng. Tuy nhiên, bà từng trải qua khoảng thời gian chống chọi với nhiều bệnh. Cách đây vài năm, bà bị đau lưng nặng, không đi lại được, phải ngồi xe lăn một thời gian.

Thời gian qua, ít ai biết nữ nghệ sĩ cũng từng phải chống chọi với bạo bệnh. Bà tâm niệm sống hết mình, dành thời gian yêu thương mọi người xung quanh.

Về đời tư, sau cuộc hôn nhân đầu tiên nhiều sóng gió, NSND Thanh Hoa kết hôn với nghệ sĩ xiếc Tôn Thất Lợi - kém bà 6 tuổi. Ngoài hai cô con gái riêng với người chồng đầu, Thanh Hoa và nghệ sĩ Tôn Thất Lợi có chung cậu con trai cũng theo nghiệp ca hát giống mẹ.

Hơn 40 năm chung sống, Thanh Hoa đúc kết bí quyết gây dựng hạnh phúc bền chặt là ngoài những phút giây cùng hưởng thụ mọi điều tốt đẹp, hai người cần chấp nhận những tính xấu của nhau. Ví dụ bà nóng tính, không biết nội trợ, bù lại ông thấu cảm, bao dung, thích nấu ăn cho vợ. Nghệ sĩ biết ơn bởi ''gia đình chưa bao giờ hoàn thiện như hiện tại, hạnh phúc vì bản thân được yêu chiều hết mực".

NSND Thanh Hoa có cuộc sống bình yên, cân bằng giữa công việc và gia đình. Ảnh: FBNV

Ở tuổi U80, NSND Thanh Hoa khẳng định bản thân chẳng tiếc nuối gì. Thay vào đó, nữ ca sĩ chỉ mong có thể "trẻ lại để được cống hiến nhiều hơn".

Giọng ca Tàu anh qua núi bộc bạch: "Còn nếu không trẻ được nữa, tôi chỉ mong bản thân khỏe, minh mẫn để không phiền đến con cháu. Bởi vì mọi người yêu mình nhiều quá nên tôi không muốn mọi người phải lo lắng, đặc biệt là lúc ốm đau".

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, NSND Thanh Hoa kể bà có một căn nhà cách Hà Nội khoảng 50km và một mảnh vườn nhỏ trồng đủ các loại rau, cây ăn quả như ổi, nhãn, xoài, mận… Nếu không đi làm, cuộc sống của nữ nghệ sĩ chỉ quẩn quanh trong cơ ngơi này và "chưa bao giờ thấy tẻ nhạt hay nhàm chán".

"Ngược lại tôi cảm thấy rất thanh bình. Nhưng tôi cũng có ít thời gian để về nhà, vì hiện tại đang là Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam, thành ra tôi cứ đi nước này, nước nọ", giọng ca 76 tuổi bộc bạch.

Cũng theo nữ nghệ sĩ, dù bận rộn với công việc nhưng bà "dường như không xa các con được". Kể cả khi tất bật với lịch trình, NSND Thanh Hoa vẫn dành thời gian gọi điện về hỏi thăm, trò chuyện với gia đình.

Theo bà, đây là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình, đồng thời bộc bạch thêm: "Nhiều người cứ nghĩ việc gọi điện như vậy là làm phiền, nhưng tôi thấy không phải. Những người thân họ cần sự an ủi, chia sẻ đó lắm. Mỗi người có một cách sống, có người nhớ thương lại để trong lòng, nhưng tôi thì phải nhìn những người thân yêu thì mới chịu được".

Nói về việc giữ lửa mỗi lần đứng trên sân khấu, NSND Thanh Hoa cũng thừa nhận rằng việc hát lại một ca khúc quá nhiều lần đôi khi khiến bà thấy "gợn". Tuy nhiên, bà cho rằng sự xúc động của một ca khúc được hát nhiều nằm ở sự hưởng ứng từ người ngồi dưới.

"Khi tôi hát, khán giả hát theo, rồi vỗ tay, hô hào thì tôi không bao giờ chán. Còn nếu không có sự đón nhận đó, tôi sẽ không có sự hồ hởi, phấn khởi. Ngay cả vợ chồng cũng thế thôi. Cho nên đối với cảm nhận của một nghệ sĩ phải hát một bài nhiều lần, có hay hay không, có sung hay không lại nằm ở tinh thần của khán giả", bà cho hay.

Ở tuổi U80, NSND Thanh Hoa không sợ bị khán giả lãng quên. Bởi giọng ca 5X quan niệm rằng đây là quy luật tất yếu của cuộc sống. Do đó, nữ nghệ sĩ đón nhận bằng tâm thế thoải mái: "Tôi không bao giờ đòi hỏi. Khi đã nổi tiếng, mình cũng phải chấp nhận".