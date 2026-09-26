6 phim Hoa ngữ được khán giả đề xuất xem lại nhiều lần

Mỗi năm, màn ảnh Hoa ngữ có hàng loạt phim truyền hình lên sóng nhưng không phải tác phẩm nào cũng tạo được hiệu ứng đủ lớn để trở thành hiện tượng. Trong những năm gần đây, một số bộ phim ghi nhận thành tích nổi bật về lượng người xem, đồng thời nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả.

Danh sách được tổng hợp từ những tác phẩm từng đạt tỷ lệ thị phần lượt xem trong ngày trên 40%, qua đó cho thấy mức độ quan tâm đáng kể của công chúng. Trong số này có Đầu Xuân Tươi Sáng của Tỉnh Bách Nhiên, Tàng Hải Truyện của Tiêu Chiến hay Khánh Dư Niên của Trương Nhược Quân.

6. Ở Rể

Ở Rể là một trong những bộ phim gây chú ý của màn ảnh Hoa ngữ năm 2021. Ảnh: NSX

Tác phẩm đạt khoảng 5,7 tỷ lượt xem trực tuyến, vượt qua thành tích của nhiều phim nổi bật cùng năm như Hữu Phỉ, Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh hay Châu Sinh Như Cố.

Chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Phẫn Nộ Đích Tiêu Hương, phim xoay quanh Ninh Nghị, một chàng trai trở thành con rể nhà họ Tô. Ban đầu, anh chỉ muốn hỗ trợ Tô Đàn Nhi phát triển việc kinh doanh nhưng dần bị cuốn vào những tranh chấp giữa giang hồ và triều đình.

Điểm đáng chú ý của Ở Rể nằm ở cách kết hợp giữa yếu tố hài hước, tình cảm và những cuộc đấu trí. Hệ thống nhân vật tương đối phong phú, các mối quan hệ đan xen giúp câu chuyện có quy mô rộng hơn một bộ phim tình cảm thông thường. Phần đầu cũng kết thúc bằng nhiều tình tiết còn bỏ ngỏ. Dù từng có kế hoạch thực hiện mùa hai, dự án đến nay vẫn chưa chính thức lên sóng.

5. Khánh Dư Niên mùa 2

Khánh Dư Niên từng tạo thành hiện tượng với mùa đầu tiên khi đạt hơn 10 tỷ lượt xem trực tuyến. Vì vậy, mùa hai tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn ngay từ khi phát sóng. Ảnh: NSX

Năm 2024, tác phẩm trở thành một trong những phim có lượng xem trực tuyến cao nhất với hơn 5 tỷ lượt. Thành tích này tiếp tục cho thấy sức hút của thương hiệu xoay quanh Phạm Nhàn.

Mùa hai duy trì màu sắc hài hước vốn là điểm nhận diện của series, đồng thời đẩy mạnh các tình tiết quyền mưu và những cuộc đối đầu trong triều đình. Câu chuyện cũng có phần tối hơn, mở rộng thêm nhiều lớp nội dung và đào sâu vào những lựa chọn của nhân vật.

Khánh Dư Niên hiện đã được lên kế hoạch cho mùa ba, được kỳ vọng tiếp tục hoàn thiện hành trình của Phạm Nhàn.

4. Cuồng Phong

Cuồng Phong là một trong những hiện tượng truyền hình đáng chú ý của những năm gần đây. Ảnh: Mango TV

Bộ phim đạt hơn 12,2 tỷ lượt xem trực tuyến, trở thành tác phẩm hiếm hoi vượt mốc 10 tỷ kể từ sau thành công của Khánh Dư Niên mùa một.Không thuộc dòng cổ trang hay ngôn tình vốn có lượng khán giả ổn định, Cuồng Phong lựa chọn đề tài điều tra hình sự và cuộc chiến chống tội phạm. Đáng chú ý, dàn diễn viên chính cũng không dựa vào nhóm ngôi sao thần tượng.

Bộ phim tạo hiệu ứng nhờ nội dung nhiều lớp, những màn đối đầu giữa các nhân vật và hàng loạt tình tiết được bàn luận trên mạng xã hội. Trong thời gian phát sóng, nhiều câu thoại và tình huống trong phim trở thành chủ đề được khán giả chia sẻ.

Thành công của Cuồng Phong cho thấy một tác phẩm không thuộc nhóm thể loại đang thịnh hành vẫn có thể tạo hiệu ứng lớn nếu sở hữu câu chuyện đủ sức giữ chân người xem.

3. Đầu Xuân Tươi Sáng

Đầu Xuân Tươi Sáng là một trong những bất ngờ của nửa cuối năm 2026. Chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, bộ phim ban đầu không nhận được quá nhiều kỳ vọng từ một bộ phận độc giả nguyên tác nhưng dần tạo được hiệu ứng sau khi lên sóng. Ảnh: Youku

Tác phẩm xoay quanh Thượng Chi Đào, một cô gái có học vấn không quá nổi bật nhưng bất ngờ nhận được lời mời làm việc tại một công ty quảng cáo hàng đầu thế giới. Từ một nhân viên mới bước vào môi trường công sở khắc nghiệt, cô phải liên tục học hỏi để khẳng định năng lực.

Người trực tiếp thử thách cô là Loan Niệm, vị cấp trên nổi tiếng khó tính và sắc sảo. Từ những màn đối đầu ban đầu, cả hai dần nhận ra sự hấp dẫn ở đối phương, đồng thời cùng trưởng thành trong môi trường công việc đầy cạnh tranh.

Đầu Xuân Tươi Sáng được chú ý nhờ phần hình ảnh có chất lượng, nhịp kể tương đối ổn định và tuyến tình cảm phát triển theo hướng chậm rãi. Một số tình tiết quen thuộc của dòng phim công sở như chuyện người đàn ông thành đạt thay đổi thái độ hay hành trình theo đuổi lại người mình từng tổn thương cũng góp phần tạo sức hút cho tác phẩm.

2. Tàng Hải Truyện

Tàng Hải Truyện là một trong những phim cổ trang đáng chú ý của năm 2025. Bộ phim sở hữu màu sắc quyền mưu, kết hợp yếu tố phiêu lưu và những bí mật liên quan đến quá khứ của nhân vật chính. Ảnh: NSX

Tiêu Chiến vào vai Tàng Hải, con trai của một quan viên Khâm Thiên Giám thuộc Đại Ung. Khi còn nhỏ, gia đình anh bị sát hại trong một biến cố lớn. Nhiều năm sau, anh trở lại kinh thành dưới thân phận mới và bắt đầu hành trình điều tra sự thật phía sau thảm kịch năm xưa.

Tàng Hải tận dụng kiến thức về kiến trúc cùng khả năng xử lý các mối quan hệ chính trị để từng bước tiến sâu vào triều đình. Càng điều tra, anh càng phát hiện những bí mật liên quan đến gia đình và thế lực đứng phía sau biến cố năm xưa.

Bộ phim được chú ý nhờ tuyến quyền mưu được xây dựng tương đối nhiều lớp. Tạo hình cổ trang của Tiêu Chiến cũng nhận được sự quan tâm, trong khi những màn đấu trí giữa các nhân vật khiến câu chuyện liên tục đặt ra những câu hỏi mới.

1. Trục Ngọc

Đứng đầu danh sách là Trục Ngọc, một trong những phim hiếm hoi của năm 2026 tạo được hiệu ứng mạnh trên cả phương diện lượt xem trực tuyến lẫn mức độ thảo luận. Ảnh: iQIYI

Bộ phim quy tụ Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi, kể câu chuyện về Phàn Trường Ngọc, cô gái xuất thân từ gia đình làm nghề đồ tể, và Tạ Chinh, vị hầu gia đang phải che giấu thân phận. Hai người gặp nhau giữa mùa đông khắc nghiệt khi mỗi người đều mang trong mình một mục đích riêng.

Từ một cuộc hôn nhân có phần bất đắc dĩ, Phàn Trường Ngọc và Tạ Chinh dần nảy sinh tình cảm. Phim không vội đẩy mạnh những tình tiết ngọt ngào mà tập trung xây dựng quá trình hai nhân vật hiểu và tin tưởng nhau.

Trục Ngọc cũng gây chú ý nhờ phần hình ảnh giàu không khí, cách xây dựng cảm xúc tương đối tiết chế và sự kết hợp giữa Trương Lăng Hách cùng Điền Hi Vi. Sau khi kết thúc, bộ phim tiếp tục tạo hiệu ứng khi nhiều khán giả cho biết khó thoát khỏi cảm giác lưu luyến với câu chuyện. Theo số liệu được đề cập trong bảng xếp hạng, Trục Ngọc đã vượt mốc 3,5 tỷ lượt xem trực tuyến, trở thành bộ phim duy nhất trong năm 2026 tính đến thời điểm này vượt mốc 3 tỷ lượt xem.