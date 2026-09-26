Nguyên nhân khiến Trấn Thành phải lên tiếng xin lỗi 'ngôi sao' phim 'Gia đình là số 1'

Sau khi tập 9 lên sóng, nhiều khán giả thích thú sự góp mặt của nam diễn viên Jung Il Woo. Tài tử xứ "củ sâm" chơi lăn xả bất chấp hình ảnh. Bên cạnh đó, màn "đối đầu" giữa anh và Trấn Thành cũng tạo nên nhiều tiếng cười cho khán giả. Đạo diễn Trấn Thành chia sẻ, cả hai đã "chiến đấu" hết mình. Anh cũng xin lỗi Jung Il Woo vì lúc ghi hình đã làm trầy cằm tài tử này. Trấn Thành hài hước viết: "Tôi xin lỗi bạn. Tôi cũng xém lòi sụn, nhưng chơi vậy mới đã. Bạn đã rất nhiệt tình và chơi hết mình".

Trong tập này, sau thử thách “Giải phóng hình thể”, các thành viên bước vào cuộc đua xé bảng tên “Ngôi sao của năm”. Người chơi hoàn thành thử thách để rút các lá bài x2, +10, +0 hoặc :2, khiến thứ hạng liên tục thay đổi. Đặc biệt, họ không biết chính xác vị trí của mình và chỉ được xé bảng tên người có thứ hạng thấp hơn. Chính những luật chơi này khiến chiến thuật, sự tính toán và khả năng “đọc vị” đối thủ trở thành yếu tố quan trọng.

Sau nhiều lần vào vai phản diện, Anh Tú Atus phải “tăng gấp đôi công lực” để thuyết phục Quân A.P trở thành đồng minh. Thế nhưng, Quân A.P ngây thơ ngày nào nay đã được các anh chị “trui rèn” đến mức sẵn sàng trở mặt và hạ gục Anh Tú Atus trước sự bất ngờ của tất cả.

Quang Tuấn cũng có khoảnh khắc trở thành “thần may mắn” của Quang Trung, dù chỉ trong phút chốc. Trong khi đó, Lan Ngọc đúng nghĩa “hên lắm mới xui được như vậy” khi hai lần liên tiếp bốc trúng thẻ :2. Ở một diễn biến khác, Liên Bỉnh Phát phải chịu chấn thương chân sau màn rượt đuổi tốc độ cao cùng Trấn Thành. Hàng loạt tình huống bất ngờ nối tiếp nhau khiến phần xé bảng tên của tập 9 liên tục đẩy kịch tính của cuộc đua lên cao.

Trấn Thành và Hari Won xứng danh cặp “tùy cơ ứng biến” khi liên tục thay đổi chiến thuật. Khi thì cả hai phối hợp ăn ý như một “cặp vợ chồng khủng long”, lúc lại lập tức quay ngoắt 180 độ, trở thành hai chiến tuyến. Đáng chú ý nhất là màn Trấn Thành “phản bội nóc nhà”, khiến Hari Won tức đỏ mặt và biến đôi vợ chồng từ đồng minh thành đối thủ chỉ trong tích tắc.

Từng có kinh nghiệm tham gia Running man phiên bản Hàn Quốc, Jung Il Woo không ngại những thử thách đòi hỏi thể lực và liên tục muốn trực tiếp so tài với Trấn Thành của Running man Vietnam. Ở phía đối diện, Trấn Thành cũng không dễ dàng để đối thủ chiếm thế thượng phong. Anh liên tục tìm kiếm các phong bì, với hy vọng thay đổi thứ hạng và tạo lợi thế cho mình.

Cuộc đối đầu giữa Jung Il Woo và Trấn Thành vì thế nhanh chóng trở thành một trong những màn tranh tài đáng chú ý nhất tập này. Một bên là “anh cả” Trấn Thành, được xem là thế lực mạnh của Running man Vietnam. Còn bên kia là Jung Il Woo, nam diễn viên từng tham gia bản Hàn và là đại sứ quảng bá Taekwondo Hàn Quốc. Hai đối thủ đều sở hữu thể lực, kinh nghiệm và quyết tâm cao độ, tạo nên màn đối đầu cực căng.

Sau màn xé bảng tên dốc hết sức lực, tài tử Jung Il Woo chia sẻ: “Running man Vietnam thực sự rất quyết liệt. Hôm nay, tôi chơi thật sự rất vui. Mọi người chơi rất nhiệt huyết. Thật sự rất gay cấn".