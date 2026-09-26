Hộ Linh Tráng Sĩ được chọn tranh giải Oscar

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 2509/QĐ-BVHTTDL ngày 25/9/2026 về việc gửi phim Việt Nam tham dự vòng sơ tuyển Giải thưởng Phim truyện quốc tế Oscar lần thứ 99 do Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ tổ chức. Theo đó, tác phẩm Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình được lựa chọn trở thành đại diện của điện ảnh Việt Nam tại cuộc đua năm nay.

Theo quyết định, Công ty TNHH Bình Hạnh Đan và TV360 được giao nhiệm vụ phối hợp cùng Cục Điện ảnh hoàn tất các thủ tục đăng ký, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của Ban Tổ chức Oscar. Bản phim DCP cùng đĩa phim có phụ đề tiếng Anh sẽ được gửi tới Viện Hàn lâm trước 17h ngày 1/10/2026 để chính thức tham gia vòng sơ tuyển.

Bộ phim Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh được lựa chọn đại diện Việt Nam tham dự vòng sơ tuyển Oscar lần thứ 99. Ảnh: NSX.

Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh là dự án điện ảnh thuộc thể loại huyền sử, hành động, lấy cảm hứng từ những câu chuyện lịch sử và truyền thuyết dân gian xoay quanh thời kỳ nhà Đinh. Bộ phim đặt bối cảnh sau khi vua Đinh Tiên Hoàng qua đời trong một biến cố lớn, khi triều đình rơi vào tình thế bất ổn và những bí mật liên quan đến lăng mộ nhà vua trở thành mục tiêu của nhiều thế lực.

Câu chuyện theo chân bảy vị tráng sĩ nhận nhiệm vụ đặc biệt là bảo vệ bí mật an táng vua Đinh Tiên Hoàng. Theo mật chỉ được để lại, 99 cỗ quan tài được đưa theo nhiều hướng khác nhau nhằm đánh lạc hướng những kẻ muốn xâm phạm nơi yên nghỉ của nhà vua. Hành trình ấy không chỉ là cuộc chiến bảo vệ di sản hoàng gia mà còn mở ra câu chuyện về lòng trung thành, sự hy sinh và trách nhiệm với vận mệnh đất nước.

Tác phẩm của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình khai thác bối cảnh thời nhà Đinh, xoay quanh hành trình bảo vệ bí mật an táng vua Đinh Tiên Hoàng của bảy vị tráng sĩ. Ảnh: NSX.

Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên nhiều thế hệ gồm Tuấn Trần, Trần Thiên Tú, Johnny Trí Nguyễn, Đỗ Thị Hải Yến, Quách Ngọc Ngoan, Hứa Vĩ Văn, Lê Vũ Long, NSND Tự Long cùng nhiều gương mặt khác. Đặc biệt, Johnny Trí Nguyễn đảm nhận vai trò đạo diễn hành động, góp phần xây dựng những phân cảnh võ thuật với quy mô lớn và phong cách giàu tính điện ảnh.

Trước khi được lựa chọn tham dự Oscar, Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh đã thu hút sự chú ý nhờ quy mô sản xuất lớn và quá trình chuẩn bị kéo dài nhiều năm. Êkíp từng dành thời gian nghiên cứu lịch sử, văn hóa thời Đinh, tham khảo ý kiến của các chuyên gia để tái hiện không gian đời sống, phong tục và tinh thần của một giai đoạn cách đây hơn 1.000 năm.

Một trong những điểm nổi bật của phim là phần hình ảnh với bối cảnh thiên nhiên hùng vĩ tại Ninh Bình. Những dãy núi đá, vùng đất cố đô Hoa Lư cùng hệ thống phục trang, đạo cụ được đầu tư nhằm tạo nên không gian cổ xưa đặc trưng. Đoàn phim cũng huy động số lượng lớn ngựa cho các cảnh quay hành động, kết hợp với phần thiết kế võ thuật nhằm tăng tính chân thực cho câu chuyện.

Những cảnh quay tái hiện không gian cổ xưa với bối cảnh núi đá Ninh Bình, vùng đất cố đô Hoa Lư góp phần tạo nên màu sắc huyền sử đặc trưng cho bộ phim. Ảnh: NSX.

Phục trang, đạo cụ và thiết kế mỹ thuật được êkíp nghiên cứu trong nhiều năm nhằm tái hiện đời sống, văn hóa và tinh thần của thời kỳ hơn 1.000 năm trước. Ảnh: NSX.

Sau khi ra mắt vào dịp lễ 2/9/2026, bộ phim nhận được nhiều ý kiến khác nhau từ khán giả. Phần hình ảnh, mỹ thuật và quy mô sản xuất được đánh giá là những điểm sáng của tác phẩm, trong khi một số ý kiến cho rằng kịch bản và cách xây dựng nhân vật vẫn còn những điểm cần cải thiện. Sau đó, êkíp giới thiệu phiên bản rút gọn với thời lượng 135 phút nhằm giúp mạch phim trở nên cô đọng hơn.

Bên cạnh hành trình trong nước, Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh cũng từng xuất hiện tại một số hoạt động điện ảnh quốc tế. Phim được mời tham dự Liên hoan phim quốc tế Toronto 2026 ở hạng mục Gala Presentation và tiếp tục hướng tới các sự kiện điện ảnh quốc tế khác như Bangkok và Busan.

Việc được lựa chọn tham dự vòng sơ tuyển Oscar lần thứ 99 đánh dấu thêm một cột mốc trong hành trình đưa những câu chuyện lịch sử Việt Nam ra thế giới. Trước Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh, nhiều tác phẩm Việt từng được gửi tới Oscar như Mắt biếc, Hai Phượng, Bố già, Đào, phở và piano hay Mưa đỏ. Trong đó, Mùi đu đủ xanh của đạo diễn Trần Anh Hùng vẫn là bộ phim Việt duy nhất từng lọt vào danh sách đề cử chính thức của Oscar.

Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh trở thành một trong những tác phẩm tiếp nối nỗ lực đưa điện ảnh Việt đến với sân chơi quốc tế. Ảnh: NSX.

Oscar lần thứ 99 dự kiến diễn ra vào ngày 14/3/2027 tại Nhà hát Dolby ở Los Angeles, Mỹ. Với việc góp mặt trong vòng sơ tuyển, Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh tiếp tục mở rộng cơ hội để điện ảnh Việt giới thiệu những câu chuyện mang dấu ấn lịch sử, văn hóa dân tộc đến với khán giả quốc tế.