ATVNCG tập 13: Thuận Nguyễn, Will dừng chân, các Anh Tài trải lòng sau Công diễn 5

Trong tập 13 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, sau những sân khấu vòng Khởi Lửa của Công diễn 5, bốn Nhà bước vào vòng Chốt Hạ với bốn tiết mục Tìm Lại, Có Khi, Như Ngày Đầu và Và Tôi Cũng Yêu Em. Nếu các Công diễn trước là nơi những Anh Tài cạnh tranh bằng âm nhạc, trình diễn và chiến thuật, Chốt Hạ lại mở ra một khoảng lặng để họ nhìn lại chính mình, những lựa chọn trong hành trình theo đuổi âm nhạc và những mối quan hệ gắn bó đã được hình thành sau thời gian vừa qua.

Bốn tiết mục mang bốn màu sắc khác nhau nhưng đều chứa đựng câu chuyện riêng của những người đứng trên đó. Có người tìm lại bản thân sau những giai đoạn chênh vênh, có người trở về với tình yêu dành cho âm nhạc, có người muốn lưu giữ những ký ức tập thể, cũng có người chọn tận hưởng tuổi trẻ và nói lời yêu thương với cuộc sống.

Nhà Hào Môn mở đầu hành trình ấy bằng Tìm Lại, một sân khấu mang màu sắc tự sự của Hoàng Tôn, Trịnh Thăng Bình và Đinh Mạnh Ninh. Ba nghệ sĩ cùng nhìn lại hành trình âm nhạc, những giai đoạn từng hoài nghi về bản thân và lý do họ vẫn tiếp tục đứng trên sân khấu.

Hoàng Tôn gửi gắm những trăn trở qua phần rap fast flow, kể về những tháng ngày làm nhạc trong cô độc nhưng vẫn kiên trì đi tìm bình minh phía sau những khoảng thời gian tối tăm. Với Trịnh Thăng Bình, sân khấu này cũng giống như một dấu mốc để anh nhìn lại chặng đường ca hát và tìm lại chính mình.

Sau nhiều sân khấu giàu năng lượng, Có Khi của Nhà Lục Lạc được xây dựng theo hướng tiết chế hơn, đặt bài toán làm thế nào để sáu màu giọng khác nhau có thể hòa quyện mà mỗi thành viên vẫn giữ được dấu ấn riêng.

Các thành viên cùng tham gia xây dựng X-part và bàn bạc kỹ lưỡng về từng câu chữ. Những chi tiết tưởng như nhỏ này lại cho thấy sự đầu tư của Nhà Lục Lạc trong việc tìm tiếng nói chung cho tiết mục. Không chỉ hát cùng nhau, họ phải tìm được cách để câu chuyện của từng cá nhân nằm trong cùng một mạch cảm xúc, biến Có Khi thành một sân khấu về sự kết nối thay vì chỉ đơn thuần là màn trình diễn vocal.

Trong khi đó, Nhà Lẫy Lừng đưa những ký ức phía sau sân khấu lên sân khấu với Như Ngày Đầu. Không tập trung vào một câu chuyện cá nhân, tiết mục nhìn lại quãng thời gian các Anh Tài cùng sống, sinh hoạt và trưởng thành trong ký túc xá suốt hành trình tham gia chương trình.

Từ những ngày đầu còn xa lạ đến những lần cùng ăn uống, ca hát, trò chuyện và dần trở thành người thân, những khoảnh khắc đời thường ấy tạo nên một phần ký ức mà khán giả không phải lúc nào cũng có cơ hội nhìn thấy. Vì thế, Như Ngày Đầu giống như một món quà Nhà Lẫy Lừng dành cho các Anh Tài, ê-kíp và những người đã cùng họ đi qua hành trình này.

Khi chương trình đã đi đến những tập cuối, việc nhìn lại những ngày đầu càng khiến sân khấu của Nhà Lẫy Lừng mang màu sắc hoài niệm.

Nhà Thăng Hoa lựa chọn Và Tôi Cũng Yêu Em để nói về tình yêu cuộc sống và tinh thần tận hưởng tuổi trẻ. Ca khúc vốn quen thuộc được đặt trên một nền nhạc trẻ trung, sôi động hơn. Từ chủ đề Bập Bùng Bập Bùng, các thành viên mở rộng câu chuyện từ tình yêu cuộc sống, những điều nhỏ bé đến tình yêu dành cho những người thân thương và lời cảm ơn vì vẫn được sống, được yêu thương.

Không gian sân khấu được xây dựng như một bãi biển mùa Hè, gắn với năng lượng tuổi trẻ và tinh thần tận hưởng của K26. Các thành viên cũng thử sức với những kỹ thuật trình diễn mới như locking, trong khi Thuận Nguyễn gây chú ý với màn bay từ trên cao.

Tiết mục giống một lời nhắc rằng sau tất cả những thử thách, điều còn lại vẫn là niềm vui được đứng trên sân khấu và tận hưởng từng khoảnh khắc bên những người đồng đội.

Đằng sau những khoảnh khắc tỏa sáng cũng là những cuộc chia tay. Công diễn 5 khép lại hành trình của 2 Anh Tài Thuận Nguyễn và Will tại chương trình, để lại những cảm xúc khác nhau cho cả người ở lại lẫn người ra về.

Với Thuận Nguyễn, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai là cơ hội để anh bước ra khỏi vùng an toàn, thử sức với ca hát, trình diễn và những sân khấu quy mô lớn. Hành trình này cũng giúp nam diễn viên tìm lại sự tự tin và "ngọn lửa nghề". Trong khi đó, Will rời chương trình với sự biết ơn khi một lần nữa được hát, được đứng trên sân khấu và cảm nhận khán giả đã có cái nhìn cởi mở hơn về mình.

Sự ra về của Will đặc biệt để lại tiếc nuối cho Jun Phạm. Sau nhiều năm kể từ khi 365daband﻿ ngừng hoạt động, Jun từng mong có cơ hội tái hiện sự kết hợp của hai thành viên 365 trên một sân khấu.

Sau Công diễn 5, các Anh Tài có một buổi tối cùng ăn uống và trải lòng. Những câu hỏi trong vòng Nước Đắng thật lòng lần lượt mở ra những câu chuyện phía sau hình ảnh mạnh mẽ, vui vẻ mà khán giả thường thấy trên sân khấu.

Anh Tài Đông Hùng﻿ đã có những chia sẻ đầy cảm xúc khi nhớ lại khoảng thời gian tăm tối mình từng trải qua.