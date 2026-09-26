30 năm sau ngày Công nương Diana qua đời, ký ức về bà lại được nhắc đến

Gần ba thập niên sau vụ tai nạn khiến Công nương Diana qua đời tại Paris, câu chuyện về bà vẫn tiếp tục xuất hiện trong đời sống của các con và gia đình.

Theo People, Hoàng tử Harry đang cân nhắc nhiều ý tưởng để tưởng nhớ mẹ trước ngày 31-8-2027, thời điểm đánh dấu 30 năm ngày Diana qua đời. Một trong những khả năng được nhắc đến là thực hiện phim tài liệu về cuộc đời bà.

Hoàng tử Harry đang cân nhắc nhiều ý tưởng để tưởng nhớ mẹ trước ngày 31-8-2027. Ảnh: Tim Graham/ Craig Barritt

Tuy nhiên, đây mới dừng ở mức ý tưởng. Chưa có dự án phim nào được hoàn tất hoặc xác nhận chính thức. Harry được cho là đã chủ động liên hệ với một số người thân và bạn bè từng gắn bó với Diana để tìm cách thực hiện một dự án có ý nghĩa cho dịp kỷ niệm này.

Nếu dự án mới được triển khai, đây không phải lần đầu Harry đưa câu chuyện về Diana lên màn ảnh.

Năm 2017, Harry và Hoàng tử William cùng xuất hiện trong phim tài liệu Diana, Our Mother: Her Life and Legacy. Khi ấy, hai anh em chia sẻ những ký ức riêng về mẹ và nói về ảnh hưởng của việc mất mẹ khi còn nhỏ.

Bức ảnh chụp Công nương Diana và Hoàng tử Harry. Ảnh: Rex Features.

Diana qua đời ngày 31-8-1997 sau một vụ tai nạn xe hơi tại Paris. Khi đó, Harry mới 12 tuổi còn William 15 tuổi. Diana mới 36 tuổi.

Gần 10 năm sau bộ phim năm 2017, mối quan hệ giữa hai anh em trở nên căng thẳng và những bất đồng vẫn chưa được giải quyết. Điều này khiến một dự án mới về Diana, nếu thành hình, có thể trở thành một cách tiếp cận khác với những ký ức từng được hai anh em cùng chia sẻ trước đây.

Cùng lúc Harry chuẩn bị cho cột mốc năm 2027, em trai Diana, Charles Spencer, cũng vừa xuất bản hồi ký Swan Song: Diana, My Sister.

Cuốn sách tập trung vào mối quan hệ giữa hai anh em, những năm tháng Diana sống dưới sự chú ý của công chúng và những gì xảy ra với gia đình sau khi bà qua đời.

Charles Spencer cho biết ông viết cuốn sách như một cách nhìn lại người chị mà ông có mối quan hệ gần gũi. Hồi ký cũng thu hút chú ý bởi những hồi ức của ông về thời điểm Diana qua đời và tang lễ năm 1997.

Như vậy, trước khi tròn 30 năm ngày Diana qua đời, câu chuyện về bà đang được tiếp nối qua nhiều góc nhìn: từ ký ức của người con trai, hồi ức của người em trai đến những tư liệu từng được ghi lại khi William và Harry còn đứng chung trước ống kính.

Trong nhiều năm, Harry nhiều lần nhắc đến ảnh hưởng của mẹ đối với mình.

Trong cuộc phỏng vấn với People năm 2022, Harry nói anh hy vọng những điều mình làm có thể khiến Diana tự hào. Anh cũng nhắc đến quãng thời gian 12 năm được sống bên mẹ và những điều quan sát được từ cách bà giúp đỡ người khác.

Đến hồi ký Spare xuất bản năm 2023, Harry tiếp tục viết về cái chết của Diana, tang lễ và những ký ức gắn với thời điểm mất mẹ.

Vì thế, ý tưởng về một bộ phim tài liệu mới không xuất hiện hoàn toàn tách biệt khỏi những gì Harry từng chia sẻ. Nó nằm trong chuỗi nhiều năm anh tìm cách kể lại câu chuyện về mẹ dưới góc nhìn của một người con.

Trong khi ký ức về Diana được nhắc lại, cuộc sống hiện tại của Harry cũng đang có một bước chuyển đáng chú ý.

Cuối tháng 8, Harry, Meghan Markle cùng hai con Archie và Lilibet trở lại Anh sau khoảng 6 năm sinh sống tại Mỹ. Gia đình dự kiến ở Anh trong một thời gian dài và các con bắt đầu đi học tại đây từ tháng 9. Tuy nhiên, họ không trở lại vai trò thành viên Hoàng gia làm việc và cũng không sống trong một khu nhà thuộc Hoàng gia.

Harry, Meghan Markle cùng hai con Archie và Lilibet trở lại Anh sau khoảng 6 năm sinh sống tại Mỹ. Ảnh: Reuters

Động thái này đưa Harry trở lại quốc gia gắn với phần lớn tuổi thơ của anh, cũng là nơi anh từng trải qua những năm tháng cuối cùng bên Diana.

Trong tháng 9, Harry tiếp tục xuất hiện tại Anh với các hoạt động của WellChild, trong khi Meghan chủ yếu tập trung vào việc ổn định cuộc sống của các con.

Ngày 31-8-2027 sẽ đánh dấu 30 năm kể từ khi Diana qua đời. Trước thời điểm đó, những câu chuyện về bà đang lần lượt được mở lại qua sách, phim tài liệu và những chia sẻ từ các thành viên trong gia đình.

Riêng với Harry, ý tưởng làm phim hiện vẫn chưa trở thành một dự án chính thức. Nhưng việc anh đã bắt đầu tìm đến những người từng biết và gắn bó với Diana cho thấy quá trình chuẩn bị cho dịp kỷ niệm đang được tiến hành.

Nếu dự án được thực hiện, khán giả sẽ phải chờ thêm để biết Harry muốn kể câu chuyện về Diana theo hướng nào và những nhân vật nào sẽ xuất hiện trong đó.