Ca sĩ Akira Phan bật khóc khi trao lời yêu thương dành cho vợ trong lễ cưới

Tối 26/9, ca sĩ Akira Phan và bà xã Phương Maika tổ chức hôn lễ hoành tráng tại TP.HCM với khoảng 700 khách mời. Sự kiện quy tụ gia đình hai bên cùng đông đảo bạn bè, đồng nghiệp thân thiết đến chung vui.

Mở đầu buổi tiệc, Akira Phan xuất hiện trên sân khấu cất giọng hát ca khúc “Mọi chuyện anh lo” - bài hát do anh đặt sáng tác riêng để dành tặng người bạn đời.

Cả hai dành cho nhau những lời thề nguyện chân thành trước sự chứng kiến của người thân và bạn bè. Sau nụ hôn hẹn ước, pháo điện bừng sáng trong tiếng vỗ tay chúc phúc của cả khán phòng.

Cô dâu và chú rể đều bật khóc khi trao lời thề nguyện hôn nhân. Akira Phan nói: “Cảm ơn em vì đã thấu hiểu như một chuyên gia tâm lý, để một người ít nói kiệm lời như anh có thể đêm nào cũng có đủ thứ chuyện trên đời để tâm sự cùng em, cười giỡn cùng em mà không biết chán. Giúp anh giảm căng thẳng và giữ lửa đam mê với nghề”. Anh cũng cảm ơn vợ đã chu toàn việc gia đình, chu đáo với ba mẹ cùng người thân.

Đáp lại lời chồng, Phương Maika khen chồng chân thành, cho cô có được cảm giác bình yên, an toàn, yêu thương và được chở che. “Một người từng đổ vỡ vẫn có quyền được yêu. Một trái tim từng tổn thương vẫn có thể tin vào hạnh phúc. Cảm ơn anh vì đã yêu em bằng con người của hiện tại, chứ không phải bằng những điều thuộc về quá khứ”, cô nói.

Sau phần lễ trang trọng, không khí buổi tiệc chuyển sang màu sắc sôi động và gần gũi. Akira Phan cùng bà xã mang đến những tiết mục để gửi tặng khách mời.

Trước giờ G, bà xã Akira Phan cũng hé lộ ý nghĩa bộ đầm cưới được Chung Thanh Phong thiết kế riêng. Theo nhà thiết kế, bộ đầm cưới chính như một lời tỏ tình giấu trong khăn voan.

Thay vì tập trung phô diễn kỹ thuật, nhà thiết kế lựa chọn đưa những dấu mốc trong chuyện tình của cặp đôi vào trang phục, biến mỗi chi tiết thành một phần của câu chuyện ngày cưới.

Trên lớp voan mỏng, Chung Thanh Phong đính Swarovski thành hình những nốt nhạc, thêu tên ca khúc “The Vow” - bản tình ca Châu Đăng Khoa viết lời để Akira Phan dành tặng vợ trong ngày cưới. Nhờ vậy, khăn voan không còn là phụ kiện che mặt cô dâu đơn thuần, mà trở thành kỷ vật mang thông điệp tỏ tình được chú rể gửi gắm khi hai người trở thành vợ chồng.

Akira Phan (tên thật Phan Võ Thanh Hùng) gia nhập showbiz từ năm 2010. Anh nổi tiếng với các bản hit như “Lời nguyền”, “Mùa đông không lạnh”, “Mong kiếp sau vẫn là anh em”... Bà xã nam ca sĩ là Phương Maika, kém anh 4 tuổi và kinh doanh trong lĩnh vực dược phẩm. Cặp đôi quen nhau từ tháng 8/2025 qua các buổi tiệc chung.

Trước khi nên duyên vợ chồng, hai người đều từng trải qua biến cố tình cảm. Bà xã Akira Phan cho biết sự hiền lành, chân thành của bạn đời là lý do khiến mình quyết định tiến tới hôn nhân. Chính vì thế, cả hai đều nhận được sự ủng hộ từ gia đình hai bên.