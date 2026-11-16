Cung đường 'tuyết trắng'

Đối với du khách trải nghiệm cung đường từ Hà Nội đi Tây Bắc (Quốc lộ 6), đèo Đá Trắng được xem là thử thách khi phải vượt độ cao, qua những cung đường uốn lượn quanh co, gấp khúc. Từ đây phóng tầm mắt ra xa sẽ ngắm trọn khung cảnh thung lũng bình yên, thơ mộng với những ngôi nhà sàn thấp thoáng.

Cung đường đèo Đá Trắng.

Đặc biệt, ngay tại điểm đèo này, du khách sẽ được cảm nhận thời tiết chuyển đổi 4 mùa trong ngày giống như ở Sa Pa (Lào Cai) hay Đà Lạt (Lâm Đồng)...

Buổi sáng, đèo chìm trong sương mù, mang chút lạnh của núi rừng. Khi nắng ban mai lên, chiếu tan lớp sương giăng kín, tiết trời trở nên ấm áp hơn. Vào buổi chiều, những tia nắng nhuộm bức tranh hoàng hôn rực rỡ. Khi màn đêm buông xuống, nhiệt độ xuống thấp, sương dày đặc đỉnh đèo, tiết trời như chớm đông.

Thung lũng dưới chân đèo.

Đèo được đặt tên Đá Trắng bởi khu vực này là núi đá vôi trắng, khi xẻ núi mở đường, những tảng đá vôi trôi xuống phủ trắng sườn đèo. Nhìn từ xa hoặc trên cao xuống, con đèo như được tuyết bao phủ, phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ, đẹp tựa tranh.

Nhìn từ xa mây trắng như một dải lụa mềm bao phủ.

Đến đây, du khách không chỉ chiêm ngưỡng cảnh sắc thiên nhiên, mà còn được thưởng thức những món ăn truyền thống dân dã của đồng bào Mường như: cơm lam, trứng nướng, gà nướng, ngô nướng, thịt lợn muối chua, ốc đá, măng rừng, thịt trâu gác bếp...

Những đặc sản của núi rừng được bày bán cho du khách.

Thịt lợn nướng, món ăn truyền thống của người Mường.

Du khách trải nghiệm nướng ngô.

Đèo Đá Trắng là cung đường không thể bỏ qua trên hành trình phượt Tây Bắc. Vào những ngày cuối tuần, điểm du lịch này nhộn nhịp du khách dừng chân, lưu lại những bức ảnh đẹp và thưởng thức hương vị núi rừng./.