Cung đường 'tuyết trắng'
Nằm ở khu vực giáp ranh giữa xã Mường Bi và xã Thành Sơn, tỉnh Phú Thọ, đèo Đá Trắng (đèo Thung Khe) có độ cao hơn 1.000 m so với mực nước biển. Nơi đây gần như quanh năm bao phủ bởi sương mù, nhất là vào buổi sáng sớm và chiều tối.
Đối với du khách trải nghiệm cung đường từ Hà Nội đi Tây Bắc (Quốc lộ 6), đèo Đá Trắng được xem là thử thách khi phải vượt độ cao, qua những cung đường uốn lượn quanh co, gấp khúc. Từ đây phóng tầm mắt ra xa sẽ ngắm trọn khung cảnh thung lũng bình yên, thơ mộng với những ngôi nhà sàn thấp thoáng.
Đặc biệt, ngay tại điểm đèo này, du khách sẽ được cảm nhận thời tiết chuyển đổi 4 mùa trong ngày giống như ở Sa Pa (Lào Cai) hay Đà Lạt (Lâm Đồng)...
Buổi sáng, đèo chìm trong sương mù, mang chút lạnh của núi rừng. Khi nắng ban mai lên, chiếu tan lớp sương giăng kín, tiết trời trở nên ấm áp hơn. Vào buổi chiều, những tia nắng nhuộm bức tranh hoàng hôn rực rỡ. Khi màn đêm buông xuống, nhiệt độ xuống thấp, sương dày đặc đỉnh đèo, tiết trời như chớm đông.
Đèo được đặt tên Đá Trắng bởi khu vực này là núi đá vôi trắng, khi xẻ núi mở đường, những tảng đá vôi trôi xuống phủ trắng sườn đèo. Nhìn từ xa hoặc trên cao xuống, con đèo như được tuyết bao phủ, phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ, đẹp tựa tranh.
Đến đây, du khách không chỉ chiêm ngưỡng cảnh sắc thiên nhiên, mà còn được thưởng thức những món ăn truyền thống dân dã của đồng bào Mường như: cơm lam, trứng nướng, gà nướng, ngô nướng, thịt lợn muối chua, ốc đá, măng rừng, thịt trâu gác bếp...
Đèo Đá Trắng là cung đường không thể bỏ qua trên hành trình phượt Tây Bắc. Vào những ngày cuối tuần, điểm du lịch này nhộn nhịp du khách dừng chân, lưu lại những bức ảnh đẹp và thưởng thức hương vị núi rừng./.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/cung-duong-tuyet-trang--a134227.html