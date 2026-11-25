Dự chương trình có đồng chí Mai Văn Chính, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ và các đồng chí trong đoàn công tác. Về phía tỉnh Cao Bằng có đồng chí Phan Thăng An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Vũ Hồng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành, nghệ nhân, nhân dân và du khách.

Các đại biểu dự chương trình.

Chương trình là hoạt động thiết thực kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026), góp phần tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của các cấp, ngành, cộng đồng trong bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Đây cũng là dịp cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam.

Chương trình nghệ thuật mang đậm sắc màu văn hoá các dân tộc tỉnh.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lương Tuấn Hùng nhấn mạnh vai trò của văn hóa là nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh và động lực phát triển bền vững; khẳng định ý nghĩa sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất năm 1946: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”. Đối với Cao Bằng, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa không chỉ là trách nhiệm gìn giữ di sản của các thế hệ mà còn là hướng đi quan trọng để tạo dựng sản phẩm du lịch đặc sắc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Thăng An, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lương Tuấn Hùng trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong sự nghiệp phát triển văn hoá.

Điểm nhấn của chương trình là cách tiếp cận mới trong kết nối, khai thác các giá trị văn hóa thông qua 3 không gian: không gian văn hóa trung tâm tại Phố đi bộ Kim Đồng; không gian trải nghiệm tại 24 điểm di sản, làng nghề và gia đình nghệ nhân ở các xã, phường; không gian số với Bản đồ văn hóa Cao Bằng, Hộ chiếu văn hóa Cao Bằng và 24 câu chuyện văn hóa song ngữ Việt - Anh. Qua đó, các giá trị di sản được giới thiệu rộng rãi hơn, tạo điều kiện để người dân, du khách tiếp cận, tìm hiểu và trực tiếp trải nghiệm văn hóa bản địa.

Trải nghiệm vẽ tranh thờ của người Dao.

Để văn hóa thực sự trở thành nguồn lực cho phát triển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lương Tuấn Hùng đề nghị các cấp, ngành tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm về vai trò của văn hóa; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong gia đình, nhà trường và xã hội; chú trọng bảo tồn, trao truyền các di sản, nhất là những giá trị có nguy cơ mai một; quan tâm phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh đội ngũ nghệ nhân. Đồng thời, gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch, dịch vụ và công nghiệp văn hóa; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, để mỗi người dân trở thành một đại sứ trong gìn giữ và quảng bá văn hóa quê hương.

Trong khuôn khổ chương trình, người dân và du khách được hòa mình vào không khí lễ hội với các màn múa rồng, múa sư tử mèo; tham quan, trải nghiệm 12 không gian trình diễn thực hành di sản, thưởng thức ẩm thực tại 17 không gian giới thiệu món ăn truyền thống...

Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 24 nghệ nhân, người truyền dạy tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác bảo tồn, trao truyền di sản văn hóa; khen thưởng 9 tập thể và cá nhân có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp phát triển văn hóa của tỉnh.

Khép lại chương trình là màn trình diễn nghệ thuật và giao lưu cộng đồng với chủ đề “Vũ hội miền Non nước - Bừng sáng lửa thiêng”, tạo điểm nhấn cho chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại Cao Bằng.