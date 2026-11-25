Tạo sản phẩm du lịch từ chuỗi sự kiện định kỳ

Tham dự chương trình có ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị; ông Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương cùng đông đảo người dân và du khách.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị năm 2026 tại Quảng trường Hồ Chí Minh, phường Đồng Hới. (Ảnh: M.P)

Phát biểu khai mạc, ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, Quảng Trị hội tụ nhiều giá trị đặc sắc về lịch sử, văn hóa và thiên nhiên. Những địa danh ghi dấu lịch sử đấu tranh vì độc lập, tự do của dân tộc, hệ thống di sản thiên nhiên, bãi biển và bản sắc văn hóa đã tạo nên sức hấp dẫn riêng của vùng đất này.

Ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị phát biểu khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị năm 2026. (Ảnh: M.P)

Theo ông Hoàng Nam, Tuần Văn hóa - Du lịch là dịp quảng bá các giá trị văn hóa, lịch sử, thiên nhiên, đồng thời kết nối địa phương, doanh nghiệp, mở rộng thị trường và phát triển những sản phẩm du lịch mang bản sắc riêng.

Đây là kỳ đầu tiên trong chuỗi sự kiện dự kiến tổ chức định kỳ vào ngày 24 hằng tháng, với lộ trình 14 kỳ. Thông qua mô hình này, Quảng Trị hướng tới duy trì hoạt động văn hóa, du lịch thường xuyên, tạo thêm trải nghiệm mới, từng bước khắc phục tính mùa vụ và thu hút du khách quanh năm.

Chuỗi sự kiện cũng nhằm đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh du lịch của tỉnh; chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026. Đây đồng thời là bước chuẩn bị cho Năm Du lịch quốc gia 2027 tổ chức tại Quảng Trị.

Nghi thức “Chạm vào kỳ quan” với hình tượng tinh thể thạch nhũ kết hợp ngọn lửa thiêng, biểu trưng cho sự giao hòa giữa vẻ đẹp thiên nhiên và chiều sâu lịch sử Quảng Trị. (Ảnh: M.P)

Một điểm nhấn đặc biệt tại lễ khai mạc là nghi thức “Chạm vào kỳ quan”, với hình tượng tinh thể thạch nhũ kết hợp ngọn lửa thiêng. Hình tượng này tượng trưng cho sự giao hòa giữa vẻ đẹp kỳ vĩ của thiên nhiên và chiều sâu lịch sử, kết nối quá khứ với tương lai, thể hiện khát vọng phát triển của Quảng Trị.

Lan tỏa sức hút miền kỳ quan, vùng đất lửa

Trước giờ khai mạc, các đại biểu và du khách tham quan, trải nghiệm không gian ẩm thực “Thiên nhiên Quảng Trị - Hương vị Tràng An”, giới thiệu những nét đặc sắc trong văn hóa ẩm thực địa phương.

Các tiết mục nghệ thuật tái hiện bản sắc văn hóa, truyền thống và tinh thần của vùng đất Quảng Trị. (Ảnh: M.P)

Tâm điểm của đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật gồm 3 chương: “Ký ức vùng đất lửa”, “Rực rỡ miền kỳ quan” và “Khát vọng Quảng Trị”.

Qua ngôn ngữ nghệ thuật, chương trình tái hiện lịch sử, văn hóa, vẻ đẹp thiên nhiên và con người Quảng Trị; từ ký ức hào hùng của vùng đất lửa đến những kỳ quan thiên nhiên, đồng thời khắc họa khát vọng phát triển của địa phương. Đêm khai mạc khép lại bằng màn pháo hoa tầm cao rực sáng bầu trời Đồng Hới.

Cùng thời điểm, tại Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh cơ sở 2 (phường Nam Đông Hà), các hoạt động biểu diễn lân sư rồng, đội kèn, trình diễn áo dài và lễ hội đường phố diễn ra sôi nổi, cùng màn pháo hoa tầm cao chào mừng.

Sắc màu văn hóa truyền thống được thể hiện qua các tiết mục nghệ thuật tại đêm khai mạc. (Ảnh: M.P)

Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị năm 2026 diễn ra từ ngày 24 - 30/11, với 15 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch. Nổi bật là lễ hội khinh khí cầu quốc tế “Bay trên quê hương thanh bình”, các hoạt động thể thao, giải trí trên sông Nhật Lệ, khám phá cảnh quan thiên nhiên, những cung đường miền Tây và trải nghiệm không gian văn hóa đặc sắc.

Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm, chương trình còn có những hoạt động mang ý nghĩa tri ân, lan tỏa thông điệp hòa bình như lễ hoa đăng trên sông Thạch Hãn và thả chim bồ câu tại đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải.

Màn pháo hoa tầm cao thắp sáng bầu trời Đồng Hới trong đêm khai mạc. (Ảnh: M.P)

Với chuỗi sự kiện được duy trì định kỳ, Quảng Trị kỳ vọng hình thành thêm những sản phẩm du lịch đặc trưng, tăng cường kết nối các vùng, miền và khai thác hiệu quả tiềm năng di sản, văn hóa. Qua đó, tỉnh hướng tới thu hút du khách quanh năm, kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng doanh thu dịch vụ, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.