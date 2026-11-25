Tọa đàm sẽ ôn lại những ngày tháng lịch sử hào hùng của dân tộc, làm rõ ý nghĩa, tầm vóc của cuộc Toàn quốc kháng chiến và những giá trị lịch sử còn nguyên ý nghĩa trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

Tọa đàm diễn ra vào 14 giờ ngày 25/11/2026 tại Hội trường tầng 1, nhà B, Báo Nhân Dân, số 71 phố Hàng Trống, Hà Nội. Chương trình có sự tham gia của các diễn giả là những người có mối liên hệ trực tiếp với sự kiện lịch sử, trong đó có nhân chứng và thân nhân của các nhân chứng.

Tham gia tọa đàm có nhà sử học Dương Trung Quốc, con trai của liệt sĩ Dương Trung Hậu – người đã hy sinh trong những ngày đầu Toàn quốc kháng chiến tại Hà Nội; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Huy, con trai cố Giáo sư, Bộ trưởng Giáo dục Quốc gia Nguyễn Văn Huyên và bà Vi Kim Ngọc; nhà báo Trần Tiến Đức, con trai cố Chủ tịch Ủy ban hành chính đầu tiên của thành phố Hà Nội; nhà văn Nguyễn Huy Thắng, con trai cố nhà văn Nguyễn Huy Tưởng; Tiến sĩ Lê Minh Quốc, con trai cố Giáo sư, Tiến sĩ Lê Thi – người trực tiếp tham gia chiến đấu 60 ngày đêm tại Hà Nội trong Trung đoàn Thủ đô.

Từ những ký ức cá nhân và tư liệu gia đình, các diễn giả sẽ cùng nhìn lại bối cảnh lịch sử những tháng cuối năm 1946, những nỗ lực của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm giữ gìn nền hòa bình của đất nước non trẻ trước nguy cơ chiến tranh, cũng như quyết định bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ để bảo vệ độc lập, tự do.

Một nội dung đáng chú ý của tọa đàm là những câu chuyện về người dân Hà Nội rời đô thành lên đường kháng chiến; sự tham gia của trí thức, văn nghệ sĩ, phụ nữ, thanh thiếu nhi và các tầng lớp nhân dân trong những ngày đầu kháng chiến. Những tư liệu từ Nhật ký Vi Kim Ngọc, Nhật ký Nguyễn Huy Tưởng, cùng hồi ức về Trung đoàn Thủ đô sẽ góp phần tái hiện một giai đoạn lịch sử qua góc nhìn gần gũi của từng gia đình và thế hệ.

Không chỉ dừng lại ở việc hồi tưởng những ngày đầu Toàn quốc kháng chiến, tọa đàm còn đặt ra những suy ngẫm về sức mạnh tinh thần đã làm nên ý chí chiến đấu của một dân tộc vừa giành được độc lập; về sự tiếp nối truyền thống gia đình, lòng yêu nước và trách nhiệm của các thế hệ hôm nay. Qua đó, chương trình góp phần lan tỏa những giá trị lịch sử, nhắc nhớ thế hệ mai sau về sự hy sinh, cống hiến của những người đã làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến bảo vệ nền độc lập dân tộc.