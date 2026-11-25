Sự kiện mở cửa phục vụ người dân và du khách từ 14 giờ đến 21 giờ hằng ngày. Phiên chợ giới thiệu nhiều sản phẩm thủ công, bánh ngọt và thức uống mang không khí lễ hội cuối năm. Đây là dịp để các cơ sở kinh doanh, đơn vị sản xuất và những người làm nghề thủ công giới thiệu sản phẩm, tiếp cận khách hàng, đồng thời góp phần làm phong phú các hoạt động trải nghiệm, mua sắm trong mùa Giáng sinh tại trung tâm thành phố.

Thông qua hoạt động này, các sản phẩm thủ công và ẩm thực có thêm không gian quảng bá, tiêu thụ trực tiếp; góp phần kết nối hoạt động thương mại với du lịch, tạo không khí lễ hội và tăng sức hấp dẫn cho khu vực trung tâm Đà Nẵng trong mùa du lịch cuối năm.