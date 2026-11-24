Chương trình là hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức trong năm 2026, đồng thời kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026).

Hình ảnh đêm nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam:

Nghệ thuật làm gốm của người Chăm được tái hiện trong tiết mục “Bức tranh di sản”.

Nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ được giới thiệu trên sân khấu chương trình “Muôn sắc Việt Nam”.

Tiết mục biểu diễn kết nối các thế hệ nghệ sĩ với những giọng ca thiếu nhi.

Các nghệ sĩ tái hiện tinh thần đoàn kết, ý chí đấu tranh bảo vệ Tổ quốc qua ngôn ngữ sân khấu.

Pháo hoa kết hợp âm nhạc tạo điểm nhấn trong phần kết của đêm nghệ thuật.

Khán giả hào hứng ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng của chương trình.