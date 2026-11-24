Những hình ảnh ấn tượng trong đêm nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam
Tối 24/11, tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), chương trình “Muôn sắc Việt Nam” diễn ra với quy mô khoảng 50.000 đại biểu và khán giả. Những màn trình diễn kết hợp chất liệu truyền thống với âm nhạc hiện đại đã góp phần tôn vinh bản sắc dân tộc, lan tỏa niềm tự hào.
Chương trình là hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức trong năm 2026, đồng thời kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026).
Hình ảnh đêm nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam:
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/nhung-hinh-anh-an-tuong-trong-dem-nghe-thuat-chao-mung-ngay-van-hoa-viet-nam-post1405664.html