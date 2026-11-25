Bí thư Thành ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn cùng các đại biểu tham dự Lễ bế mạc Tuần Văn hóa-Đại đoàn kết thành phố năm 2026. (Ảnh: NHẤT SƠN)

Tham dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Vũ Hồng Văn, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; Tôn Ngọc Hạnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố.

Cùng dự có các đồng chí trong Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các sở, ngành, xã, phường, cùng đông đảo nhân dân, du khách.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út nhấn mạnh: Tuần Văn hóa-Đại đoàn kết thành phố năm 2026 với chủ đề “Đồng Nai-Dòng chảy kết nối, thành phố vươn xa” không chỉ là thông điệp của một tuần lễ, mà còn là khát vọng của cả thành phố luôn trân trọng cội nguồn, kết nối sức mạnh cộng đồng, phát huy bản sắc và tự tin vươn lên trong giai đoạn phát triển mới.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út phát biểu tại Lễ bế mạc. (Ảnh: NHẤT SƠN)

Thông qua chuỗi hoạt động phong phú, đa dạng, Tuần lễ đã tạo nên một không gian giao lưu văn hóa, nơi những giá trị truyền thống được tôn vinh, bản sắc văn hóa các dân tộc được hội tụ, lan tỏa; góp phần tăng cường sự gắn kết, hiểu biết, tôn trọng giữa các cộng đồng dân cư, làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai ghi nhận và đánh giá cao sự hưởng ứng, tham gia tích cực của các nghệ nhân, nghệ sĩ, đoàn viên và đông đảo nhân dân. Chính sự tham gia nhiệt tình ấy đã làm nên sức sống của Tuần lễ, khẳng định văn hóa không chỉ là những di sản của quá khứ mà đang được gìn giữ, trao truyền và phát huy trong cuộc sống hôm nay.

Điều ý nghĩa nhất mà Tuần lễ mang lại chính là sự gắn kết cộng đồng, tinh thần sẻ chia, niềm tự hào về quê hương và ý thức cùng nhau xây dựng thành phố Đồng Nai ngày càng tốt đẹp.

Dù khác nhau về phong tục, tập quán, mỗi cộng đồng dân tộc đều có những giá trị văn hóa riêng, nhưng cùng chung cội nguồn dân tộc Việt Nam, chung tình yêu quê hương, đất nước và khát vọng vươn lên. Đó chính là nền tảng, là sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai, các đại biểu cùng đông đảo nhân dân tham dự Lễ bế mạc Tuần Văn hóa-Đại đoàn kết thành phố năm 2026. (Ảnh: NHẤT SƠN)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Út cho rằng, Lễ bế mạc được tổ chức tại Bom Bo càng làm cho ý nghĩa của Tuần lễ thêm sâu sắc. Bởi lẽ, Bom Bo không chỉ là địa danh lịch sử mà còn là biểu tượng đẹp của lòng yêu nước, ý chí kiên cường và tình nghĩa quân dân trong những năm tháng đấu tranh giải phóng dân tộc.

Tiếng chày giã gạo Bom Bo năm xưa đã đi vào lịch sử, trở thành biểu tượng đẹp về tinh thần đoàn kết, sự hy sinh, lòng son sắt và nghĩa tình của nhân dân đối với cách mạng; chắt chiu từng hạt gạo nuôi quân, cùng nhau vượt qua gian khổ vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Từ tiếng chày giã gạo nuôi quân năm xưa đến những nhịp điệu văn hóa rộn ràng hôm nay là sự tiếp nối của một tinh thần: đoàn kết để bảo vệ quê hương, đoàn kết để xây dựng và phát triển đất nước.

Tiết mục nghệ thuật trong chương trình bế mạc Tuần Văn hóa-Đại đoàn kết thành phố năm 2026. (Ảnh: NHẤT SƠN)

Người đứng đầu chính quyền thành phố Đồng Nai khẳng định: Nếu trong những năm tháng chiến tranh, đại đoàn kết là sức mạnh để dân tộc vượt qua gian khổ, giành độc lập, tự do thì trong giai đoạn phát triển mới, sức mạnh ấy phải tiếp tục được phát huy trong phát triển kinh tế, chăm lo đời sống nhân dân, giữ gìn bản sắc văn hóa, xây dựng thành phố Đồng Nai ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại và nghĩa tình.

“Tuần Văn hóa-Đại đoàn kết khép lại, nhưng những giá trị văn hóa được tôn vinh, tình cảm được kết nối và tinh thần đoàn kết được lan tỏa cần tiếp tục được gìn giữ, phát huy trong đời sống xã hội”, ông Nguyễn Văn Út nói.

Người dân địa phương đến thưởng thức các tiết mục nghệ thuật tại đêm bế mạc Tuần Văn hóa-Đại đoàn kết thành phố Đồng Nai. (Ảnh: NHẤT SƠN)

Tuần Văn hóa-Đại đoàn kết thành phố Đồng Nai năm 2026 diễn ra từ ngày 18 đến 24/11 với 24 hoạt động cấp thành phố và hàng trăm chương trình được tổ chức ở 95 xã, phường.

Theo đánh giá của Ban tổ chức Tuần lễ: Qua các hoạt động được tổ chức không chỉ tạo không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng mà còn góp phần kết nối các giá trị văn hóa với hoạt động du lịch, quảng bá sản phẩm địa phương, mở rộng giao lưu và hợp tác.

Quan trọng hơn, những giá trị lịch sử, văn hóa cần tiếp tục được bảo tồn, phát huy và chuyển hóa thành các sản phẩm, hoạt động có sức sống lâu dài trong đời sống cộng đồng.

Cùng với các tiết mục nghệ thuật, các hoạt động ý nghĩa được tổ chức trong đêm bế mạc Tuần Văn hóa-Đại đoàn kết tại xã Bom Bo. (Ảnh: NHẤT SƠN)

Tại chương trình, khán giả được thưởng thức các tiết mục nghệ thuật quy mô, đậm đà bản sắc văn hóa với chủ đề “Bom Bo-Nhịp chày vang mãi, vững bước tương lai” và màn bắn pháo hoa tầm thấp.