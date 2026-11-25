Nghệ nhân Ưu tú Ngọc Đặng biểu diễn trong chương trình. (Ảnh: THẾ ANH).

Chương trình được kết nối qua ba điểm cầu: phường Sài Gòn, phường Thủ Dầu Một và phường Vũng Tàu, tạo nên không gian nghệ thuật hội tụ những sắc màu văn hóa, cùng lan tỏa tình yêu và niềm tự hào về văn hóa Việt Nam.

Chương trình được diễn ra nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, khơi dậy niềm tự hào về bản sắc dân tộc, đồng thời lan tỏa tinh thần gìn giữ, kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa trong thời đại mới.

Một trong những dấu ấn của chương trình chính là phần giới thiệu đến khán giả các di sản văn hóa phi vật thể của nước ta được UNESCO vinh danh. Trải qua chiều dài lịch sử, cha ông ta đã hun đúc nên rất nhiều giá trị tinh thần vô giá.

Biểu diễn Cồng chiêng trong chương trình. (Ảnh: THẾ ANH).

Từ nhịp Xòe Thái giữa núi rừng Tây Bắc, tiếng phách Ca trù trầm mặc đất Thăng Long đến câu Ví Giặm ân tình xứ Nghệ; từ Nhã nhạc Cung đình đài các; tiếng Cồng chiêng âm vang đại ngàn đến làn điệu Đờn ca tài tử phóng khoáng, mỗi di sản chính là một niềm tự hào trong bản sắc văn hóa của dân tộc.

Dòng chảy di sản liền mạch từ địa đầu Tổ quốc đến tận cùng dải đất phương nam đã khẳng định sức sống bền bỉ, sự tiếp nối thiêng liêng và sức lan tỏa mạnh mẽ của bản sắc văn hóa Việt Nam.

Và nếu những di sản văn hóa phi vật thể là mạch ngầm nuôi dưỡng tâm hồn Việt, thì tư tưởng, đạo đức, phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh chính là ngọn hải đăng soi đường cho văn hóa Việt Nam cất cánh trong thời đại mới.

Nghệ sĩ Nhân dân Hữu Quốc và Nghệ sĩ Ưu tú Vân Khánh biểu diễn trong chương trình. (Ảnh: THẾ ANH).

Tại điểm cầu phường Thủ Dầu Một, phường Vũng Tàu, khán giả được thưởng thức các ca khúc miền nam nhớ mãi ơn Người, Bài ca đất phương nam, Trên mảnh đất tình người, Bình Dương một khúc tình quê, Lý chèo đưa cá Ông, Thành phố tình yêu và nỗi nhớ…

Các tiết mục như muốn gửi gắm thông điệp Thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ không chỉ bởi những tòa nhà cao vút hay nhịp sống năng động không ngừng nghỉ, mà còn bởi nét hào sảng và bao dung thấm đẫm trong từng con hẻm nhỏ. Nơi đây dang rộng vòng tay đón mọi bước chân phương xa đến lập nghiệp, mưu sinh và gửi gắm ước mơ.

Đối với Thành phố Hồ Chí Minh, vùng đất vinh dự được mang tên Bác, việc kiến tạo Không gian văn hóa Hồ Chí Minh không chỉ là niềm tự hào, mà còn là sứ mệnh: làm cho di sản tư tưởng của Người hiện hữu sinh động trong từng nếp sống, từng hành động nghĩa tình và khát vọng vươn lên của thành phố.

Một tiết mục trong chương trình. (Ảnh: THẾ ANH).

Trên nền tảng vững chắc của văn hóa truyền thống, thành phố không ngừng tiếp biến, đổi mới để tỏa sáng rực rỡ. Sức sống ấy được nuôi dưỡng bởi nguồn sinh lực dồi dào của các thế hệ công dân thành phố, bằng tài năng, sự sáng tạo và khát vọng cống hiến, họ đang thổi luồng sinh khí mới vào dòng chảy đương đại, đưa thành phố tự tin bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Màn bắn pháo hoa bên sông Sài Gòn sau chương trình nghệ thuật. (Ảnh: THẾ ANH).

Trong phần kết của chương trình, Nghệ sĩ Nhân dân Bạch Tuyết, Nghệ sĩ Nhân dân Hữu Quốc, Nghệ sĩ Ưu tú Khánh Ngọc, cùng các ca sĩ Phương Thanh, Đoan Trang, Kyo York, Hoàng Dũng, nhóm MTV… đã mang đến một không khí rộn ràng, đầy sức sống như thổi luồng sinh khí mới vào dòng chảy đương đại-đưa thành phố tự tin bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Các bạn trẻ thích thú khi xem màn bắn pháo hoa tại trung tâm thành phố. (Ảnh: THẾ ANH).

Theo Ban tổ chức, đêm nghệ thuật Tự hào bản sắc Việt được đầu tư dàn dựng công phu, mang đến chuỗi tiết mục đa dạng kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, vũ đạo và các hình thức biểu diễn truyền thống lẫn hiện đại. Mỗi tiết mục đều được chăm chút tỉ mỉ nhằm khắc họa rõ nét vẻ đẹp chiều sâu của văn hóa dân tộc, tạo nên một không gian thưởng thức giàu cảm xúc ngay giữa lòng thành phố.

Pháo hoa rực rỡ bên sông Sài Gòn. (Ảnh: LINH BẢO).

Đêm nghệ thuật còn có sự góp mặt biểu diễn của nhiều nghệ sĩ được công chúng yêu mến như Nghệ sĩ Nhân dân Tuyết Mai, Nghệ sĩ Nhân dân Trọng Phúc, Nghệ sĩ Ưu tú Vân Khánh, Nghệ nhân ưu tú Ngọc Đặng, Lê Thu Hiền, Hà Vân, Quốc Đại, Cao Công Nghĩa, Thùy Trinh, Quách Phú Thành, Jack Long, Lân Nhã, nhóm 135, nhóm Nhật Nguyệt,… cùng đông đảo diễn viên, vũ đoàn.

Sau chương trình, khán giả tại 3 điểm cầu đã chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa nghệ thuật, mang đến bầu không khí lễ hội sôi động, tươi vui cho người dân và du khách trong tối 24/11.