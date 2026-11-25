Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng “Ngày Văn hóa Việt Nam” tại điểm cầu Quảng trường Tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh). (Ảnh TTXVN)

Văn hóa giữ vai trò là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh, sức mạnh mềm và động lực quan trọng cho sự phát triển nhanh và bền vững của quốc gia. Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, những thành tựu sáng tạo, mà còn thực sự trở thành ngày hội của Nhân dân, nơi mỗi người được tham gia, trải nghiệm, sáng tạo và thụ hưởng những giá trị văn hóa tốt đẹp. Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hưởng ứng và chào mừng đã được tổ chức, tạo không khí rộn ràng, sôi động.

Tại Hà Nội, từ sáng 24/11, dù trời mưa lất phất, đông đảo người dân đã có mặt tại khu vực chung quanh hồ Hoàn Kiếm. Quảng trường phía đông Hồ Gươm được trang trí bằng mô hình Ô Quan Chưởng, phố cổ Hà Nội và các tiểu cảnh hoa, gợi vẻ đẹp của Hà Nội xưa cũ. Xen kẽ với các sắp đặt nghệ thuật là các gian hàng giới thiệu nghề thủ công truyền thống như: Tạc tượng Sơn Đồng, lụa Vạn Phúc, cốm Mễ Trì, áo dài Trạch Xá... Người dân và khách du lịch thích thú đến tham quan, trải nghiệm và mua sản phẩm lưu niệm. Trung tâm Văn hóa Hồ Gươm cũng thu hút đông đảo khách tham quan với trưng bày “Văn hóa Việt Nam-Tinh hoa hội tụ”, giới thiệu những nét đặc sắc của các làng nghề: Gốm Bát Tràng, mây tre đan Phú Vinh, thêu Quất Động… với điểm nhấn là chiếc thuyền chở những sản phẩm làng nghề, tượng trưng cho tinh hoa hội tụ đất Thăng Long-Hà Nội.

Ngày Văn hóa Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng diễn ra sôi nổi và rộng khắp. Nổi bật là Ngày hội Đại đoàn kết-Sắc màu văn hóa Việt tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn. Tại đây, diễn ra nhiều hoạt động giao lưu văn hóa các dân tộc, tôn giáo, vùng miền và các tầng lớp nhân dân thành phố; giới thiệu di sản, ẩm thực, sản phẩm văn hóa đặc trưng; biểu dương các tập thể, cá nhân, mô hình tiêu biểu, gắn với kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, mang đến không khí rộn ràng, thắm tình dân tộc ngay trung tâm thành phố.

Thành phố còn dàn dựng chuỗi không gian hình nón lá nhằm giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và sản phẩm tiêu biểu của các ngành công nghiệp văn hóa. Người dân và du khách được thưởng thức “Tuần phim bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh”, khám phá “Dấu ấn sân khấu Thành phố”, thưởng thức Liên hoan nghệ thuật truyền thống “Sắc màu văn hóa Việt Nam”, trải nghiệm trò chơi điện tử, tự tay làm sản phẩm làng nghề cùng các nghệ nhân, và xem trình diễn drone, mapping nước, ánh sáng nghệ thuật.

Bảo tàng Chứng tích chiến tranh đã khai mạc chương trình trải nghiệm “Đêm ký ức-ước vọng hòa bình”. Mở thêm cách tiếp cận di sản vào khung giờ buổi tối, chương trình còn đưa người xem vào hành trình cảm xúc, gợi nhắc giá trị của ký ức, sự tôn trọng sự thật lịch sử và khát vọng hòa bình cho hôm nay và mai sau. Cũng dịp này, thành phố tổ chức màn bắn pháo hoa nghệ thuật ở khu vực bên sông Sài Gòn.

Tại Bảo tàng-Thư viện Bà Rịa-Vũng Tàu, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trưng bày “Khảo cổ học ven biển, hải đảo Thành phố Hồ Chí Minh” với 300 di vật khảo cổ và tài liệu. Vùng Cảnh sát biển 3 đã trưng bày tài liệu, tranh ảnh, sách, báo, tạp chí, ấn phẩm và mô hình về biển, đảo của Tổ quốc tại Trường trung học cơ sở Võ Trường Toản (phường Tam Thắng). Tối 24/11, tại Quảng trường tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu) diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam với chủ đề “Tự hào bản sắc Việt”, do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại Hải Phòng được chủ động triển khai với nhiều nội dung sôi nổi, trọng tâm là Tuần Văn hóa từ ngày 18 đến 24/11. Nhiều điểm nhấn được tổ chức xuyên suốt dịp này, tiêu biểu như chương trình nghệ thuật “Sắc màu văn hóa Việt Nam” tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa Xứ Đông và khu vực sân Nhà trưng bày triển lãm mỹ thuật thành phố (ngày 21 và 22/11).

Dịp này, Diễn đàn “Hải Phòng - Cửa ngõ điện ảnh” từ ngày 21 đến 23/11 đã mở ra hướng kết nối giữa nghệ thuật thứ bảy với du lịch, kinh tế và xúc tiến đầu tư. Thành phố Quảng Ninh cũng xây dựng chuỗi 73 hoạt động, sự kiện, gồm 19 hoạt động cấp thành phố và 54 hoạt động tại các xã, phường, đặc khu hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam. Các chương trình tạo thêm không gian để người dân gặp gỡ, giao lưu, tham gia sáng tạo và thụ hưởng văn hóa.

Trên vùng đất “Một làn nắng cũng mang điệu dân ca”- thành phố Bắc Ninh, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, trình diễn và trải nghiệm di sản, ẩm thực, du lịch, biểu diễn dân ca quan họ, nghệ thuật truyền thống,… diễn ra rộng khắp. Đây là dịp để thành phố Bắc Ninh và các địa phương giới thiệu, quảng bá, đưa tám di sản được UNESCO ghi danh đến gần hơn với công chúng. Điểm nhấn là chương trình “Người Kinh Bắc giữ hồn di sản - Cộng đồng trao truyền văn hóa”, tại đình Hữu Chấp, phường Kinh Bắc và chương trình trải nghiệm “Sắc màu di sản Đông Hồ - Lan tỏa giá trị văn hóa Việt” tại Trung tâm Bảo tồn tranh dân gian Đông Hồ, phường Thuận Thành.

Những ngày này, thành phố Huế rợp bóng cờ, tạo nên không khí ngày hội rộn ràng giữa lòng đô thị di sản. Khu vực trước Ngọ Môn nhộn nhịp ngày 24/11 với hàng trăm người trong những tà áo dài nhiều màu sắc tham gia chương trình diễu hành xe đạp, đi qua các trục đường chính và những điểm di tích ở trung tâm thành phố. Trước đó, từ ngày 22 đến 24/11, Không gian Văn hóa và trải nghiệm cộng đồng tại Trung tâm Văn hóa-Điện ảnh thành phố được khai mạc, giới thiệu đến Nhân dân và du khách nhiều giá trị văn hóa đặc trưng của Huế và Việt Nam.

Cùng thời gian, Tuần Văn hóa-Đại đoàn kết dân tộc năm 2026 đã trở thành điểm hội tụ của bản sắc truyền thống và tinh thần gắn kết cộng đồng tại thành phố Đà Nẵng, trong đó giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng của đồng bào các dân tộc miền núi, tạo nên bức tranh giao thoa văn hóa đa sắc màu của địa phương. Nổi bật là Ngày hội di sản văn hóa Đà Nẵng năm 2026 “Kết nối miền di sản” tổ chức tại Bảo tàng Đà Nẵng và chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tinh hoa văn hóa Việt-Sức mạnh đại đoàn kết” trong chuỗi hoạt động văn hóa, di sản và cộng đồng năm 2026 tại thành phố.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Tuần Văn hóa đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 với chủ đề: “Đắk Lắk- nơi hội tụ những sắc màu văn hóa” tại phường Buôn Ma Thuột, phường Tuy Hòa và nhiều xã, phường khác. Trong khi đó, tỉnh Lâm Đồng cũng tổ chức nhiều hoạt động, từ không gian triển lãm tranh cổ động, chương trình đồng diễn dân vũ, diễu hành áo dài Việt Nam “Ngàn sắc áo dài-Lan tỏa văn hóa Việt” bên hồ Xuân Hương, đến Liên hoan nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh lần thứ nhất ở khu vực phía tây.

Ngày 24/11, xã Bom Bo được Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai chọn làm điểm trung tâm tổ chức các hoạt động khép lại Tuần Văn hóa-Đại đoàn kết năm 2026 với 24 hoạt động cấp thành phố, cùng hàng trăm chương trình được 95 xã, phường tổ chức từ ngày 18 đến 24/11. Tỉnh Vĩnh Long có Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Lễ hội Ok Om Bok. Lễ ra mắt Không gian Văn hóa đọc do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức sáng 24/11, trưng bày và giới thiệu 3.200 quyển sách và các hoạt động tại “Con đường nghệ thuật-Không gian văn hóa dân tộc-Hành trình di sản” ở phường Long Châu cùng các sự kiện tại danh thắng Ao Bà Om với không gian văn hóa đặc trưng của các dân tộc Kinh, Khmer, Hoa, Chăm.

Trong không khí phấn khởi chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, thành phố Cần Thơ tổ chức Lễ hội Oóc Om Bóc-Đua ghe Ngo năm 2026 với Giải đua ghe Ngo quy mô mở rộng, có 84 đội ghe Ngo nam và nữ đến từ các địa phương trong và ngoài thành phố tham gia, thu hút hàng chục nghìn người dân, du khách dọc hai bờ sông.

Ngày Văn hóa Việt Nam đã thật sự trở thành ngày lễ quốc gia quan trọng tôn vinh văn hóa dân tộc, phát huy các giá trị truyền thống, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, bồi đắp sức mạnh tinh thần để phát triển đất nước bền vững, năng động, hiện đại và giàu bản sắc.