Khách tham quan sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng 1 trong những thư viện quan trọng nhất của thế giới cổ đại, theo nhận định của các nhà khảo cổ học.

Thư viện quan trọng bậc nhất

Những tàn tích của thư viện Ulpia nằm trong diễn đàn của Hoàng đế Trajan, ngay cạnh cột kỷ niệm các chiến dịch thắng lợi của ông. Nó đã không thể tiếp cận được trong gần 1 thế kỷ.

"Sau thư viện Alexandria ở Ai Cập và thư viện Pergamon ở Tiểu Á, thư viện tại diễn đàn Trajan này chắc chắn là 1 trong những thư viện quan trọng nhất, xét cả về số lượng "volumina" - cách gọi các cuốn sách thời cổ đại - lẫn khối lượng tài liệu lưu trữ" - Claudio Parisi Presicce, nhà khảo cổ học kiêm giám đốc Cơ quan Giám sát di sản văn hóa Rome cho biết.

Lối vào thư viện phía Tây thuộc diễn đàn Trajan

Địa điểm này đã ở trong tình trạng đổ nát khi được phát hiện vào năm 1932, trong quá trình giải phóng mặt bằng để xây dựng con đường mà sau này trở thành đại lộ nổi tiếng Via dei Fori Imperiali.

Về sau, công trình bị phủ bê-tông và sử dụng làm kho chứa một phần trong số vô vàn hiện vật được tìm thấy tại diễn đàn Trajan - diễn đàn cuối cùng và lớn nhất trong các diễn đàn của hoàng đế La Mã, được xây dựng vào năm 112 sau Công nguyên.

Nhưng các hốc tường rõ ràng là nơi để đặt tủ đựng cuộn giấy, cho thấy đây là 1 trong 2 tòa nhà 2 tầng tạo nên thư viện Ulpia được nhắc đến trong các văn bản cổ, theo ông Presicce.

Các nhà khảo cổ thuộc Cơ quan Giám sát di sản văn hóa Rome xác định đây là tòa nhà phía Tây của thư viện Ulpia - nơi từng lưu giữ những cuộn giấy chép bằng tiếng Hy Lạp, theo các văn bản cổ.

Tòa nhà phía Đông của thư viện vẫn nằm dưới một nhà thờ thế kỷ 18, ở phía bên kia Quảng trường Trajan, và lưu trữ các cuộn giấy bằng tiếng Latin. Hiện chưa có kế hoạch khai quật khu vực này.

Khi tri thức trở thành tài sản công cộng

Điều đáng chú ý ở thư viện Ulpia không chỉ là quy mô kiến trúc hay danh tiếng trong lịch sử mà còn ở chức năng của nó.

Ở Rome cổ đại, sách không phải thứ dễ dàng đến được với mọi người. Trước khi các thư viện công cộng hình thành, việc sưu tầm và lưu giữ sách chủ yếu nằm trong tay giới giàu có. Những gia đình quý tộc có thể xây dựng thư viện riêng, mua hoặc thuê người chép các tác phẩm, trao đổi văn bản với bạn bè và học giả. Đây vừa là nơi phục vụ nhu cầu đọc, nghiên cứu, vừa thể hiện học vấn và địa vị văn hóa của chủ nhân.

Nhà khảo cổ học Lucia Cianciulli giới thiệu một bức phù điêu bằng đá cẩm thạch thuộc thư viện của diễn đàn Trajan

Bước chuyển đáng chú ý diễn ra vào khoảng năm 30 trước Công nguyên, khi Asinius Pollio thành lập thư viện công cộng đầu tiên ở Rome. Theo nghiên cứu năm 2006 của T. Keith Dix và George W. Houston, các thư viện công cộng thời Đế chế có sự kế thừa trực tiếp từ truyền thống sưu tầm sách của giới tinh hoa cuối thời Cộng hòa. Điểm khác biệt là những bộ sưu tập vốn gắn với cá nhân quyền thế dần được đưa vào các công trình nằm trong không gian công cộng, để nhiều người hơn có thể tiếp cận.

Tuy nhiên, khái niệm thư viện công cộng thời La Mã không hoàn toàn tương ứng với cách hiểu ngày nay. Dix và Houston cho rằng tính công cộng của thư viện La Mã trước hết thể hiện ở quyền sở hữu và nguồn tài trợ mang tính công cộng, thay vì chỉ thuộc về một cá nhân.

Về nguyên tắc, mọi công dân đều có thể sử dụng, nhưng liệu quyền tiếp cận ấy có thực sự được mở rộng tới người ngoại quốc cư trú tại Rome hay nô lệ hay không vẫn chưa thể xác định chắc chắn. Khả năng đọc, học vấn và vị thế xã hội cũng khiến cơ hội sử dụng thư viện trên thực tế không giống nhau.

Ban đầu, thư viện Ulpia sẽ chỉ mở cửa cho khách tham quan vào các ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật, từ 9h20 đến 15h20. Các lượt tham quan được lên lịch 40 phút 1 lần, mỗi lần 20 người. Giá vé dành cho người lớn là 7 euro.

Dẫu vậy, thư viện đã trở thành địa điểm phục vụ những nhu cầu vượt ra ngoài việc đọc sách giải trí "Thư viện phục vụ cả những người dân bình thường - những người có điều kiện tiếp cận với văn hóa và được giáo dục tốt hơn tầng lớp thấp trong xã hội - lẫn các quan chức cần tra cứu tài liệu cũ hoặc kiểm tra những quy định chi phối đời sống cộng đồng" - theo ông Presicce.

Có thể nói, trong một xã hội mà sách vẫn phải được sao chép thủ công, việc tập trung nhiều văn bản tại một địa điểm có ý nghĩa thiết thực đối với cả hoạt động giải trí, học tập, nghiên cứu và quản lý.

Nhưng ngoài chức năng đọc và tra cứu, thư viện thời xưa còn là nơi trưng bày nghệ thuật, thể hiện sự bảo trợ văn hóa và uy tín của người đứng đầu đế chế.

Vị trí của Ulpia chính là minh chứng: Nó được đặt cạnh cột Trajan, trong một quần thể thể hiện sức mạnh và sự thịnh vượng của Rome. Ở đó, sách không đứng ngoài quyền lực. Việc xây dựng một thư viện lớn, lưu giữ văn bản bằng cả tiếng Hy Lạp và Latin cũng là cách đế chế thể hiện tham vọng văn hóa của mình.

Nhìn chung, thư viện như Ulpia đã đặt nền móng cho một quan niệm quan trọng: Sách không nhất thiết chỉ thuộc về người sở hữu chúng mà còn có thể được tập hợp, bảo quản và sử dụng như một nguồn tri thức chung.

Không chỉ thuộc về quá khứ

Việc phía Tây thư viện Ulpia mở cửa trở lại là kết quả của một dự án quy mô lớn. Việc trùng tu bắt đầu từ năm 2025, kéo dài khoảng 1 năm, với tổng kinh phí 1,755 triệu euro từ chương trình phục hồi và phát triển của Liên minh châu Âu.

Những di tích khảo cổ bằng đá cẩm thạch từ thư viện Ulpia của diễn đàn Trajan, Rome

Một trong những thách thức lớn nhất của dự án là tình trạng xuống cấp của công trình nằm dưới mặt đất. Nước thấm từ khu vườn phía trên trong thời gian dài gây ảnh hưởng đến kết cấu và môi trường bảo tồn. Vì vậy, công việc không chỉ dừng ở việc làm sạch hay sửa chữa bề mặt mà còn bao gồm gia cố kết cấu, bảo vệ tường và xử lý chống thấm cho phần mái che.

Cách tổ chức không gian tham quan cũng phản ánh một quan điểm bảo tồn đáng chú ý. Thay vì xây dựng lại thư viện như xưa, nhóm thực hiện lựa chọn giữ lại những gì thực sự còn tồn tại.

Khách tham quan có thể hình dung về không gian trước đây nhờ tàn tích của một số đồ trang trí bằng đá cẩm thạch của thư viện - màu trắng cho các bức tường, các màu khác nhau cho sàn và cột.

Một lối đi nâng cao, có thể tháo dỡ, cho phép khách tham quan di chuyển mà hạn chế tác động trực tiếp lên nền di tích. Những cột bê tông cốt thép hình lục giác được xây dựng trong các đợt can thiệp ở thế kỷ 20 cũng không bị che giấu. Chúng được giữ lại và tích hợp vào cách diễn giải không gian.

Công nghệ đa phương tiện là phần bổ sung quan trọng. Những hình ảnh được trình chiếu trên tường giúp người xem hình dung chức năng ban đầu của không gian và các giai đoạn biến đổi qua nhiều thế kỷ.

Chính quyền Rome nhấn mạnh rằng các nghiên cứu gần đây đang gợi ra cách nhìn phức tạp hơn về chức năng của những không gian được nhận diện là thư viện trong diễn đàn Trajan. Chúng vẫn cần được đặt trong bối cảnh nghiên cứu khảo cổ.

Việc mở cửa di tích không khép lại những vấn đề học thuật. Trái lại, nó tiếp tục đặt ra câu hỏi cho hiện tại về cách con người gìn giữ và trao truyền tri thức.

Người La Mã đọc sách như thế nào? Khác với sách đóng gáy ngày nay, phần lớn sách trong các thư viện La Mã cổ đại tồn tại dưới dạng cuộn. Các bản sao thường được tạo ra bằng cách chép tay - một công việc đòi hỏi thời gian và người có kỹ năng. Trong thư viện, sách cuộn được cho là bảo quản trong những tủ gỗ đặt ở các hốc tường. Người đọc có thể tìm đến các bộ sưu tập để tra cứu, nhưng không nên hình dung thư viện cổ như một không gian cho mượn sách về nhà theo mô hình hiện đại. Người đọc phải mở dần văn bản khi đọc rồi cuộn lại sau khi sử dụng, thay vì lật nhanh đến một trang có đánh số. Bởi vậy, cách sắp xếp, ghi nhận và bảo quản bộ sưu tập có ý nghĩa đặc biệt đối với hoạt động của thư viện.