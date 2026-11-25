Lướt mạng xã hội những ngày gần đây, giới trẻ Việt sẽ không còn thấy xa lạ với món croissant kẹp giò chả - sự kết hợp “thế kỷ” tưởng chừng không liên quan đến từ hai nền ẩm thực khác nhau nhưng lại mang đến hương vị hấp dẫn.

Món ăn "gây sốt" gần đây. Ảnh: Threads @lontoncunggau.

Croissant - bánh sừng bò, là một loại bánh ngọt có nguồn gốc từ Pháp. Bánh đặc trưng với hình ảnh lưỡi liềm tựa như sừng bò, với lớp vỏ bên ngoài giòn vàng và bên trong mềm, xốp, thơm mùi bơ. Những năm gần đây, croissant ngày càng trở nên gần gũi với giới trẻ Việt nhờ được bày bán nhiều ở các tiệm bánh và cửa hàng cà phê.

Trong khi đó, giò chả lại là món ăn mặn quen thuộc của Việt Nam, được chế biến chủ yếu từ thịt xay. Giò chả thường được kẹp cùng bánh mì, pate và các topping mặn khác để thưởng thức.

Ảnh: Threads @h._diem09.

Thoạt đầu, sự kết hợp giữa hai hương vị mặn và ngọt tưởng chừng đối lập này đã khiến không ít cư dân mạng tỏ ra hoài nghi, khiến ai nghe qua cũng phải nhăn mặt, khó tin rằng "màn collab" này lại có thể hòa hợp. Tuy nhiên, sau khi tự trải nghiệm, không ít bạn trẻ đã phải bất ngờ trước hương vị hài hòa của hai món ăn này.

Theo nhiều “rì-viu”, về cơ bản, bánh croissant cũng có kết cấu như bánh mì, ngoài giòn, trong mềm, nên món ăn này cũng không quá khác biệt so với bánh mì kẹp chả Việt Nam thông thường. Tuy nhiên, điểm nhấn chính là hương vị bơ đặc trưng của croissant khiến cho món ăn thêm thơm béo và hấp dẫn.

Video: @chuppywithropie.

Không chỉ kẹp chả, nhiều bạn trẻ còn bổ sung thêm tương ớt, pate để tăng thêm hương vị quen thuộc cho món ăn độc đáo này. Cũng chính từ sự biến tấu “có 1-0-2” đó mà croissant kẹp giò chả nhanh chóng thu hút nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng, trở thành một trào lưu mới khiến giới trẻ tò mò muốn trải nghiệm.

Croissant giò chả cũng được các hàng bánh, quán cà phê nhanh chóng "đu trend" đưa vào thực đơn. Ảnh: Threads @petitpalais.hanoi.

Bên cạnh croissant, sức hút của xu hướng này cũng được mở rộng sang nhiều loại bánh ngoại quốc khác. Điển hình là shio pan (bánh mì muối) có nguồn gốc từ Nhật Bản cũng được thử nghiệm kết hợp cùng giò chả Việt Nam.

Ảnh: @chuppywithropie.

Từ đó, có thể thấy “giò hóa” không chỉ là một màn giao thoa thú vị giữa ẩm thực Việt Nam và nước ngoài, giữa Á và Âu, mà còn cho thấy sự sáng tạo trong cách giới trẻ biến tấu những món ăn ngoại quốc trở nên gần gũi hơn và mang đến nhiều trải nghiệm ẩm thực mới mẻ.