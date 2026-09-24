Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng và ngành pháp chế Quân đội bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Bác và được nghe lại Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Người. Trong không khí trang nghiêm, xúc động, Thiếu tướng Nguyễn Việt Dũng, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng kính cẩn báo cáo Bác: Suốt 50 năm qua, các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng và ngành pháp chế Quân đội luôn khắc ghi lời dạy của Bác “Trăm điều phải có thần linh pháp quyền”, “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”; không ngừng phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng giao phó. Trải qua nửa thế kỷ, dù nhiều lần thay đổi về mô hình tổ chức, từ phòng, vụ và nay là Cục Pháp chế trực thuộc Bộ Quốc phòng nhưng chức năng, nhiệm vụ tham mưu quản lý nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng, cơ yếu luôn được kế thừa, củng cố và ngày càng hoàn thiện.

Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng báo công dâng Bác.

Thiếu tướng Nguyễn Việt Dũng, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng báo cáo với Bác về sự trưởng thành, lớn mạnh của đơn vị và ngành pháp chế Quân đội cùng những thành tích nổi bật trong 50 năm qua.

Tiêu biểu là Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng và ngành pháp chế Quân đội đã hoàn thành xuất sắc vai trò kiến tạo, đi trước mở đường trong hoàn thiện thể chế quốc phòng, góp phần thể chế hóa kịp thời đường lối quân sự của Đảng với các đạo luật nền tảng, là hành lang pháp lý vững chắc cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc như: Luật Quốc phòng năm 2018; Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018; Luật Dân quân tự vệ, Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019; Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020; Luật Phòng thủ dân sự và Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự năm 2023; Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp năm 2024; Pháp lệnh Quản lý, bảo vệ Khu di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh… Đặc biệt, thực hiện đột phá về tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng đã chủ động tham mưu các cấp trình Quốc hội khóa XVI thông qua Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất.

Đại diện Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trao Huy hiệu Bác Hồ tặng Thiếu tướng Nguyễn Việt Dũng và chỉ huy Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng.

Thiếu tướng Nguyễn Việt Dũng và chỉ huy Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng gắn Huy hiệu Bác Hồ tặng các đại biểu.

Công tác thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và cải cách hành chính, cải cách tư pháp, phổ biến, giáo dục pháp luật cũng được Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng thực hiện nề nếp, chính quy, hiệu quả. Qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý những mâu thuẫn, chồng chéo; tạo chuyển biến vững chắc về ý thức thượng tôn pháp luật trong toàn quân; chủ động bảo vệ vững chắc chủ quyền, lợi ích quốc gia trên mặt trận pháp lý, hội nhập quốc tế sâu rộng.

Công tác chuyển đổi số, xây dựng nguồn lực pháp chế chính quy, hiện đại được đẩy mạnh; ngành pháp chế toàn quân vững mạnh, mạng lưới tổ chức pháp chế từ Bộ Quốc phòng đến các quân khu, quân chủng, binh chủng, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và các doanh nghiệp trong Quân đội ngày càng hoàn thiện; đội ngũ cán bộ pháp chế thực sự là những người lính “gác cửa” pháp luật, có bản lĩnh, dũng khí bảo vệ lẽ phải, dám nói thẳng, nói đúng về pháp luật ngay cả trong những vấn đề nhạy cảm, phức tạp, là tấm gương về chấp hành pháp luật, kỷ luật.

Đoàn đại biểu Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng và ngành pháp chế Quân đội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới, Thiếu tướng Nguyễn Việt Dũng hứa trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng và ngành pháp chế Quân đội cũng tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng; suốt đời học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách của Bác, lấy tư tưởng của Bác về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động pháp chế. Đồng thời, đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống vẻ vang: “Tuyệt đối trung thành, giữ vững nguyên tắc, thượng tôn pháp luật, chủ động sáng tạo, đoàn kết thống nhất”.

Tại Lễ báo công dâng Bác, Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao Huy hiệu Bác Hồ tặng lãnh đạo Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng và các đại biểu. Sau đó, đoàn đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.