Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm chính thức Lào: Vừa khẳng định chủ trương nhất quán vừa hướng mạnh tới tương lai

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Lào từ ngày 8-9/10.

Xin Đại sứ cho biết ý nghĩa và những nội dung trọng tâm chuyến thăm chính thức Lào dịp này của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng?

Nhận lời mời của Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Lào từ ngày 8-9/10.

Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm hai Đảng, hai nước đang tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đưa các mục tiêu phát triển của mỗi nước trong giai đoạn mới vào thực hiện. Đây cũng là thời điểm quan hệ Việt Nam - Lào bước vào giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu đưa sự tin cậy chính trị đặc biệt và những định hướng chiến lược chung chuyển hóa mạnh mẽ hơn thành kết quả hợp tác cụ thể, phục vụ trực tiếp cho sự phát triển của mỗi nước.

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm. (Ảnh: Chu Văn)

Chuyến thăm là dịp để hai Thủ tướng tiếp tục khẳng định chính sách đối ngoại của hai nước luôn dành ưu tiên hàng đầu cho mối quan hệ Việt Nam – Lào; trao đổi các biện pháp, đẩy mạnh triển khai các cam kết, thỏa thuận cấp cao và văn kiện đã ký kết; tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; thống nhất các nhiệm vụ, biện pháp trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả, tạo động lực mới cho quan hệ hợp tác giữa Việt Nam – Lào; đồng thời chia sẻ tầm nhìn, định hướng về các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm.

Tinh thần xuyên suốt là đưa hiệu quả hợp tác kinh tế, ngày càng tạo dựng sự gắn kết và bổ trợ chặt chẽ giữa hai nền kinh tế để tương xứng với quan hệ chính trị, quốc phòng an ninh,.

Theo đó, một trọng tâm lớn của chuyến thăm là thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư chuyển mạnh về chất lượng và hiệu quả; ưu tiên những dự án có khả năng tạo liên kết dài hạn giữa hai nước, nhất là về hạ tầng giao thông, logistics, năng lượng, tài chính - tiền tệ, viễn thông, chuyển đổi số, nông nghiệp, du lịch, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Các dự án kết nối chiến lược khi được triển khai đồng bộ sẽ góp phần mở thêm không gian phát triển cho cả hai nước, tăng khả năng kết nối của Lào với hệ thống cảng biển và thị trường Việt Nam, đồng thời từng bước hình thành các chuỗi sản xuất, vận tải, năng lượng và thị trường có sự tham gia sâu hơn của doanh nghiệp hai bên.

Trong chuyến thăm, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự kiến có chương trình hoạt động dày đặc, gồm hội đàm với Thủ tướng Saleumxay Kommasith; hội kiến với các đồng chí Lãnh đạo cấp cao Đảng, Quốc hội Lào để trao đổi về những chủ trương, định hướng lớn về các vấn đề hợp tác chiến lược; gặp gỡ cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam tại Lào.

Hai Thủ tướng sẽ đồng chủ trì Hội nghị Xúc tiến đầu tư Việt Nam - Lào, với sự tham dự của gần 500 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp hai nước. Hội nghị hướng tới kết nối trực tiếp nhu cầu phát triển của Lào với năng lực, thế mạnh của doanh nghiệp Việt Nam, thúc đẩy các dự án đang triển khai và mở thêm các cơ hội đầu tư, kinh doanh mới. Hai Thủ tướng cũng dự kiến chứng kiến trao đổi, ký kết nhiều văn kiện hợp tác giữa hai bên, từ cấp Chính phủ đến địa phương và doanh nghiệp, tạo thêm cơ sở để triển khai hợp tác ngay sau chuyến thăm.

Hai bên cũng sẽ trao đổi về tình hình khu vực, quốc tế và các vấn đề cùng quan tâm; tăng cường phối hợp tại ASEAN, Liên hợp quốc và các cơ chế đa phương, đóng góp vào việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định và thuận lợi cho phát triển.

Chuyến thăm càng có ý nghĩa khi đây là chuyến thăm Lào đầu tiên trên cương vị mới của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; đồng thời, Thủ tướng Lê Minh Hưng là lãnh đạo cấp cao nước ngoài đầu tiên được Thủ tướng Saleumxay Kommasith và Chủ tịch Quốc hội Sonexay Siphandone chính thức tiếp đón trên cương vị mới sau khi được Quốc hội Lào khóa X phê chuẩn ngày 5/10 vừa qua. Điều đó thể hiện rõ sự coi trọng hàng đầu mà lãnh đạo hai nước dành cho quan hệ Việt Nam - Lào và sự tiếp nối chặt chẽ của quan hệ cấp cao trong giai đoạn phát triển mới của mỗi nước.

Một nội dung có ý nghĩa sâu sắc là hai Thủ tướng sẽ tiếp tục cụ thể hóa nội hàm “gắn kết chiến lược”, gắn kết sâu hơn giữa chiến lược phát triển, lợi ích an ninh, hai nền kinh tế, kết nối hạ tầng và nguồn nhân lực; nâng cao khả năng tự chủ, tự cường của mỗi nước và tạo dựng sự bổ trợ, đan xen lợi ích ngày càng thực chất. Đây chính là bước phát triển mới để quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào vừa giữ vững nền tảng chính trị, an ninh và tình cảm đặc biệt, vừa tạo thêm những giá trị phát triển mới cho cả hai nước.

Có thể nói, chuyến thăm vừa khẳng định chủ trương nhất quán của hai Đảng, hai Chính phủ đối với mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, vừa hướng mạnh tới tương lai, tạo thêm động lực đưa các thỏa thuận cấp cao vào thực tiễn.

Qua đó, quan hệ chính trị đặc biệt ngày càng được chuyển hóa thành sức mạnh chung về an ninh, phát triển và vị thế của hai nước, đáp ứng lợi ích thiết thực của nhân dân Việt Nam và Lào, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực.

Đêm nghệ thuật thăng hoa của tình hữu nghị Việt-Lào: Mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. (Nguồn: TTXVN)

Sau Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 vừa qua, khí thế của tinh thần “hành động, thực chất và hiệu quả”, chủ động kiến tạo cơ hội trong quan hệ đối ngoại trên các lĩnh vực được thể hiện như thế nào trong các nỗ lực của Đại sứ quán ta tại địa bàn, với các chương trình và hướng đi cụ thể, thưa Đại sứ?

Tinh thần “hành động, thực chất và hiệu quả” mà Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 đặt ra, trước hết là yêu cầu chuyển mạnh từ nhận thức sang hành động, từ chủ trương sang kế hoạch triển khai và từ các khuôn khổ, thỏa thuận hợp tác sang kết quả cụ thể. Đây cũng là phương châm Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã quán triệt và tích cực triển khai tại Lào.

Đối với một địa bàn có ý nghĩa đặc biệt như Lào, Đại sứ quán xác định phải nắm chắc tình hình, theo sát những yêu cầu phát triển mới của Lào và quan hệ hai Đảng, hai Nhà nước; nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu, chủ động đề xuất những vấn đề cần xử lý và những lĩnh vực cần thúc đẩy; đồng thời tăng cường kết nối giữa các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và nhân dân hai nước. Các thỏa thuận, định hướng đã được Lãnh đạo cấp cao thống nhất cần được cụ thể hóa thành chương trình, dự án, có tiến độ và kết quả rõ ràng.

Trước hếtlà đẩy mạnh ngoại giao kinh tế. Đại sứ quán đang tích cực hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu cơ hội hợp tác trong những lĩnh vực Việt Nam có thế mạnh, Lào có nhu cầu và hai bên có khả năng bổ trợ cho nhau, nhất là năng lượng, khai khoáng gắn với chế biến, nông nghiệp, hạ tầng, logistics, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực.

Cùng với xúc tiến các dự án mới, Đại sứ quán thường xuyên phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan chức năng hai nước, trong đó có thiết lập các cơ chế gặp gỡ, trao đổi giữa Đại sứ quán với Lãnh đạo các Bộ, Ủy ban Hợp tác Việt Nam – Lào, Ủy ban Xúc tiến và Quản lý đầu tư; thường xuyên làm việc trực tiếp với doanh nghiệp để nắm từng khó khăn, vướng mắc, xác định vấn đề thuộc thẩm quyền cấp nào và kiến nghị hướng xử lý. Đại sứ quán xác định cơ quan đại diện không chỉ cung cấp thông tin, kết nối ban đầu mà phải đồng hành, theo sát và góp phần thúc đẩy dự án đi vào thực hiện.

Thứ hai, Đại sứ quán chủ động làm việc với các bộ, ngành, địa phương của Lào để nắm nhu cầu, chính sách, các dự án ưu tiên và những lĩnh vực Lào đang cần thu hút đầu tư; trên cơ sở đó phối hợp với các cơ quan trong nước lựa chọn, kết nối doanh nghiệp Việt Nam có năng lực phù hợp. Việc tìm kiếm cơ hội hợp tác cũng phải đi vào cụ thể hơn, từ nhu cầu của từng ngành, từng địa phương để xác định đối tác, dự án và khả năng triển khai.

Hội nghị hợp tác đầu tư Việt Nam - Lào do hai Thủ tướng Chính phủ đồng chủ trì trong chuyến thăm lần này là một hoạt động quan trọng theo hướng đó. Tiếp ngay sau chuyến thăm, trong tháng 10, Đại sứ quán sẽ tổ chức Hội nghị hợp tác đầu tư Việt Nam - Lào trong lĩnh vực nông nghiệp, tập trung kết nối các địa phương, doanh nghiệp và dự án cụ thể.

Đây cũng là bước triển khai trực tiếp những định hướng, chỉ đạo của hai Thủ tướng, để các nội dung được thống nhất tại chuyến thăm tiếp tục được tổ chức thực hiện ngay tại Lào. Đại sứ quán muốn tạo sự tiếp nối giữa hoạt động cấp cao với công tác triển khai sau chuyến thăm, giữa định hướng của Chính phủ với nhu cầu thực tế của địa phương và doanh nghiệp.

Thứ ba, cùng với các lĩnh vực hợp tác truyền thống, Đại sứ quán đang thúc đẩy những lĩnh vực phù hợp với yêu cầu phát triển của hai nước trong giai đoạn mới. Hợp tác đầu tư cần từng bước chuyển từ chú trọng số lượng dự án sang chất lượng, hiệu quả và khả năng đóng góp cho phát triển lâu dài; ưu tiên hơn các dự án có công nghệ, chế biến sâu, chuyển giao tri thức, đào tạo nhân lực và tham gia vào chuỗi sản xuất, cung ứng giữa hai nước. Những thỏa thuận, dự án dự kiến được ký kết trong chuyến thăm lần này của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, với các lĩnh vực từ cơ sở hạ tầng, năng lượng, nông nghiệp đến khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, cũng phản ánh yêu cầu này.

Một việc Đại sứ quán rất coi trọng là công tác sau ký kết. Thỏa thuận được ký, dự án được thống nhất mới là bước đầu. Đại sứ quán sẽ tiếp tục theo dõi tiến độ, phối hợp các đầu mối hai nước, kịp thời phát hiện và tham mưu xử lý những vấn đề phát sinh. Những nội dung thuộc thẩm quyền tại Lào sẽ được chủ động phối hợp giải quyết; những vấn đề lớn sẽ được tổng hợp, báo cáo để các cơ quan có thẩm quyền và lãnh đạo hai nước xem xét.

Các cơ hội đầu tư, kinh doanh được mở ra trong chuyến thăm lần này cần hướng tới mục tiêu cao hơn là góp phần nâng cao năng lực của mỗi nền kinh tế, tăng khả năng tự chủ, tạo thêm việc làm, nguồn thu, thị trường, công nghệ và nguồn nhân lực cho cả hai nước. Hiệu quả hợp tác phải được thể hiện ở tiến độ và chất lượng dự án, ở mức độ kết nối giữa hai nền kinh tế và ở lợi ích mà doanh nghiệp, địa phương và người dân hai nước thực sự nhận được.

Đại sứ quán Việt Nam tại Lào sẽ tiếp tục tập trung làm tốt ba việc: tham mưu, đề xuất kịp thời; kết nối đúng nhu cầu, đúng đối tác; theo sát việc thực hiện đến khi có kết quả. Qua đó, góp phần đưa các thỏa thuận của Lãnh đạo cấp cao vào thực tế và cụ thể hóa nội hàm “gắn kết chiến lược” Việt Nam - Lào bằng những kết quả hợp tác cụ thể, lâu dài.

Trân trọng cảm ơn Đại sứ!