Bộ Công an khai mạc lớp tập huấn công tác văn hóa trong Công an nhân dân năm 2026

Chiều 6-10, tại Khánh Hòa, Bộ Công an tổ chức khai mạc lớp tập huấn công tác văn hóa trong Công an nhân dân (CAND) năm 2026 dành cho khu vực phía nam. Dự khai mạc có Thiếu tướng Nguyễn Công Bẩy - Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị (Bộ Công an), Phó Trưởng ban Thường trực tổ chức tập huấn; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc các cục nghiệp vụ Bộ Công an; Đại tá Nguyễn Quân - Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa; lãnh đạo Vùng 4 Hải quân, Trường Sĩ quan Không quân cùng 160 học viên là lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ tham mưu trực tiếp công tác văn hóa đến từ các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, các học viện, trường CAND, bệnh viện CAND và Công an các tỉnh, thành phố khu vực phía nam.

Các đại biểu tham dự khai mạc lớp tập huấn công tác văn hóa trong Công an nhân dân năm 2026.

Thiếu tướng Nguyễn Công Bẩy phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Nguyễn Công Bẩy nhấn mạnh: Trong kỷ nguyên hội nhập sâu rộng và chuyển đổi số, việc đổi mới tư duy, nâng cao năng lực ứng dụng khoa học, công nghệ, bảo đảm an ninh và chủ quyền văn hóa số là những yêu cầu cấp thiết. Lớp tập huấn nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ quản lý, tham mưu năng lực tiếp cận công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI); qua đó nâng cao hiệu quả tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại cơ sở.

Thiếu tướng Nguyễn Công Bẩy và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Theo kế hoạch, lớp tập huấn diễn ra trong 5 ngày (từ ngày 5 đến 9-10) với các chuyên đề tập trung vào các nội dung: Quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về phát triển văn hóa CAND trong kỷ nguyên mới; đổi mới tư duy lãnh đạo, quản lý văn hóa CAND và sự phát triển của văn hóa, con người Việt Nam; ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác tham mưu, quản lý và tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật; đổi mới toàn diện hoạt động của hệ thống thư viện và bảo tàng CAND tại cơ sở; rèn luyện kỹ năng tham mưu, tổ chức và điều hành các sự kiện, hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Song song với việc nghiên cứu lý luận, các học viên sẽ trực tiếp thực hành xây dựng kịch bản và ghi hình chương trình chính luận nghệ thuật “Giai điệu bình yên” với chủ đề “Tiếp bước theo dấu chân Người”, đồng thời tham gia các hoạt động trải nghiệm thực tế tại một số đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.