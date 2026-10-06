Lãnh đạo tỉnh Cà Mau thăm, chúc mừng lễ Sene Dolta đồng bào Khmer

Thiếu tướng Hồ Việt Triều (đứng giữa) thay mặt lãnh đạo tỉnh tặng quà mừng lễ Sene Dolta Ban Quản trị, chức sắc, chức việc Chùa Ngan Dừa, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau. (Ảnh: HỮU ĐỆ)

Trong ngày 6/10, đoàn công tác của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau do Thiếu tướng Hồ Việt Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng, An ninh của Quốc hội làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, chúc mừng lễ Sen Dolta và tặng quà các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức, chư tăng, sư sãi và bà con phật tử tại Chùa Dì Quán (xã Ninh Quới), Chùa Ngan Dừa (xã Hồng Dân) và Chùa KosThum (xã Ninh Thạnh Lợi).

Tại các nơi đến thăm, đại diện các đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi đời sống, tình hình phát triển kinh tế, sinh hoạt tôn giáo của đồng bào Khmer, đồng thời ghi nhận, biểu dương những đóng góp tích cực của chư tăng, sư sãi và bà con phật tử trong việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự ở địa phương.

Thiếu tướng Hồ Việt Triều (đứng) phát biểu chúc mừng lễ Sen Dolta tại Chùa Dì Quán, xã Ninh Quới, tỉnh Cà Mau. (Ảnh: HỮU ĐỆ)

Đặc biệt, trong chuyến thăm và chúc mừng lễ Sene Dolta tại các cơ sở thờ tự Nam tông Khmer, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Thiếu tướng Hồ Việt Triều gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các vị chư tăng, các vị có uy tín và toàn thể đồng bào dân tộc Khmer đón một mùa lễ Sene Dolta vui tươi, an lành, đoàn kết và tiết kiệm.

Thiếu tướng Hồ Việt Triều (bên phải) thay mặt lãnh đạo tỉnh Cà Mau tặng quà đến Thượng tọa Hồ Mít, Trụ trì chùa Dì Quán, xã Ninh Quới, tỉnh Cà Mau. (Ảnh: HỮU ĐỆ)

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh trân trọng cảm ơn sự ủng hộ, phối hợp chặt chẽ của các vị sư sãi, người có uy tín trong công tác vận động bà con Khmer chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đề cao cảnh giác trước các thủ đoạn tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Đồng chí Hồ Việt Triều mong muốn trong thời gian tới, các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức và Ban Quản trị các chùa tiếp tục phát huy vai trò cầu nối quý báu, tích cực động viên đồng bào Khmer nỗ lực hăng hái lao động sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp.

Tặng quà của lãnh đạo tỉnh Cà Mau đến người có uy tín, gia đình chính sách trong đồng bào dân tộc Khmer xã Hồng Dân. (Ảnh: HỮU ĐỆ)

Đồng thời, tiếp tục sát cánh cùng lực lượng công an và chính quyền địa phương trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng quê hương Cà Mau ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Thiếu tướng Hồ Việt Triều (bên phải) thay mặt lãnh đạo tỉnh tặng phần quà đến Thượng tọa Trần Duyên, Trụ trì Chùa Kosthum, xã Ninh Thạnh Lợi. (Ảnh: HỮU ĐỆ)

Bày tỏ niềm xúc động và phấn khởi trước sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo tỉnh, các vị hòa thượng, đại đức và đại diện Ban Quản trị các chùa đã gửi lời cảm ơn chân thành tới Đảng bộ, chính quyền tỉnh Cà Mau.

Tặng quà những người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer xã Ninh Thạnh Lợi, tỉnh Cà Mau. (Ảnh: HỮU ĐỆ)

Tặng quà các gia đình chính sách trong đồng bào dân tộc Khmer xã Ninh Thạnh Lợi. (Ảnh: HỮU ĐỆ)

Đại diện các cơ sở tôn giáo khẳng định sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động chư tăng, sư sãi và bà con phật tử phát huy tinh thần “đạo pháp đồng hành cùng dân tộc”, chấp hành tốt các quy định của pháp luật, đồng lòng cùng địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Dịp này, các đoàn công tác của tỉnh đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa đến các chùa, Salatel, các vị chư tăng và các gia đình chính sách, người có uy tín trong đồng bào Khmer, mang đến không khí ấm áp, thắm tình đoàn kết trong những ngày lễ truyền thống của dân tộc.