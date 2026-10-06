Việt Nam - Panama: Hai cửa ngõ, hai nhịp cầu kết nối

Phát biểu tại tiệc chiêu đãi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama và phu nhân có ý nghĩa đặc biệt đối với quan hệ hai nước; tin tưởng chuyến thăm lần này không chỉ mở lại những cuộc tiếp xúc cấp cao sau một thời gian dài, mà còn tạo thêm động lực để quan hệ Việt Nam - Panama bước vào giai đoạn phát triển mới, thực chất, hiệu quả hơn và có chiều sâu hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly chủ trì tiệc chiêu đãi chào mừng Tổng thống José Raúl Mulino và phu nhân Maricel Cohen De Mulino thăm chính thức Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, sau hơn nửa thế kỷ, quan hệ hai nước đã có những bước phát triển đáng ghi nhận. Panama là đối tác truyền thống quan trọng của Việt Nam tại Mỹ Latin, là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại Trung Mỹ, với kim ngạch thương mại hai chiều gần 500 triệu USD năm 2025. Nhìn lại hơn nửa thế kỷ qua, có thể tự hào về những gì Việt Nam và Panama đã cùng nhau vun đắp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại chiêu đãi.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn, Panama tiếp tục là nhịp cầu đưa Việt Nam đến gần hơn với Mỹ Latin và Caribe, trong khi Việt Nam trở thành nhịp cầu đưa Panama đến gần hơn với Đông Nam Á. Sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa hai dân tộc tiếp tục là nền tảng để hai nước cùng mở ra những cơ hội mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở hai khu vực.

Phát biểu đáp từ tại tiệc chiêu đãi, Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino chia sẻ, nhân dân Panama luôn khắc ghi với sự biết ơn đặc biệt khi Việt Nam là nước đầu tiên trên thế giới ký Nghị định thư về trung lập hóa vĩnh viễn kênh đào Panama. Điều đó thể hiện sự tin tưởng, lòng dũng cảm dành cho chủ quyền của đất nước Panama.

Tổng thống nước Cộng hòa Panama José Raúl Mulino phát biểu tại chiêu đãi.

Tổng thống Cộng hòa Panama nhấn mạnh, Việt Nam và Panama là hai đất nước đều coi đại dương là nguồn sống và cơ hội phát triển. Sự kết nối của nhân dân hai nước không phải chỉ ở đại dương, mà ngay cả trên cao nguyên, những người Panama và những người Việt Nam đều có đam mê với cà phê.

Hai đất nước sở hữu vị trí địa lý và tiềm năng kinh tế để cùng nhau phát triển. Panama có thể làm cửa ngõ để Việt Nam kết nối với khu vực Mỹ Latin và Caribe và Việt Nam có thể làm cửa ngõ đưa Panama vào khu vực Đông Nam Á. Những thỏa thuận hợp tác mà hai bên đã ký kết, chính là minh chứng rõ ràng, thể hiện ý chí đưa hợp tác giữa Việt Nam và Panama ngày càng toàn diện và cụ thể, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Tổng thống Cộng hòa Panama tin tưởng hai nước còn có thể khai thác rất nhiều tiềm năng hợp tác khác; khẳng định cánh cửa đến Panama luôn rộng mở đối với Việt Nam; cho rằng chuyến thăm này đánh dấu sự khởi đầu mới, cam kết mới và giai đoạn phát triển quan hệ tươi sáng giữa hai đất nước.